Nhiều học sinh Lai Châu nhập viện sau ăn quả lạ, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Hàng trăm học sinh tại Lai Châu nhập viện sau khi ăn quả lạ, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và khuyến cáo tránh ăn loại quả này.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh, điều tra vụ ngộ độc

Ngày 16/5/2026, Cục An toàn thực phẩm có văn bản (Công văn số 829/ATTP-NĐTT) gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ (hái ngoài tự nhiên) tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS và trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, đã nhận được Báo cáo số 261/BC-ATVSTP ngày 15/5/2026 của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu. Sau khi ăn, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ tích cực thăm khám và điều trị cho các em học sinh có triệu chứng nặng sau khi ăn quả lạ. Ảnh baoxaydung.vn

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh

Đặc biệt, cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức truyền thông, giáo dục cho Ban giám hiệu, thầy cô giáo, và các học sinh về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải sẵn sàng các phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là phương án xử trí đối với sự cố ngộ độc thực phẩm tập thể có nguy cơ xảy ra khi tổ chức bếp ăn trường học.

Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng quả lạ và các loài thực vật có độc tố tự nhiên. Khuyến cáo không ăn các loài động vật hoang dã, thực vật lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn. Khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Khi truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số phải lựa chọn các hình thức truyền thông và ngôn ngữ truyền thông cho phù hợp với đối tượng cụ thể trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 của Bộ Y tế về Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định

Hơn 200 học sinh nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ giống quả cherry

Thông tin từ UBND xã Tủa Sín Chải cho biết, chiều 15/5, nhiều học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Làng Mô phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn loại quả có hình dáng giống quả cherry.

Theo thống kê của nhà trường, có tổng cộng 206 học sinh xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc. Một số em có biểu hiện nặng phải nhập viện điều trị.

Loại quả lạ các em học sinh ăn phải bị ngộ độc.

Ông Dương Văn Nghị, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Làng Mô cho biết, trường ở khu vực gần rừng. Giờ nghỉ, học sinh ra ngoài hái quả ăn.

Theo thông tin từ một số học sinh, trong giờ nghỉ, một số học sinh lớp 7 mang bao tải lên rừng hái quả rồi mang về chia cho các bạn trong trường và các em khối tiểu học. Loại quả này màu đỏ, hình tròn, to bằng đầu ngón tay cái.

Còn thầy giáo Trần Nam San, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô cho biết, qua tìm hiểu từ phía học sinh, trường có 47 em đã ăn loại quả lạ này, trong đó 14 em có biểu hiện đau bụng.

Khi phát hiện học sinh có triệu chứng ngộ độc, nhà trường đã báo cáo xã và phối hợp với các cơ quan chức năng đưa các cháu đi bệnh viện. Đến sáng 15/5, sức khỏe của 14 em đã ổn định và đi học trở lại.

Theo chính quyền địa phương, sau khi ăn, học sinh đã vứt hạt tại sân trường, hiện lực lượng chức năng đã thu thập mẫu quả để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Cơ quan chức năng bước đầu loại trừ khả năng ngộ độc từ bữa ăn bán trú bởi số học sinh có triệu chứng thấp hơn nhiều so với tổng số học sinh ăn tại trường, đồng thời tất cả các trường hợp nghi ngộ độc đều đã ăn loại quả lạ nói trên. Tuy nhiên, để bảo đảm khách quan, mẫu thức ăn tại bếp ăn của hai trường cũng đã được lấy để kiểm nghiệm.