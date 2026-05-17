Lâm Đồng: Lộ diện "hệ sinh thái" công ty tư vấn tại các gói thầu của xã Bảo Lâm 1 [Kỳ 3]

Quy trình lựa chọn nhà thầu tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia xuyên suốt của một nhóm các đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thẩm định và giám sát quen thuộc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đứng sau các quyết định phê duyệt kết quả thầu của Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 là các báo cáo thẩm định và đánh giá từ các doanh nghiệp tư vấn.

Tại dự án hẻm 43 Trần Phú, Công ty TNHH Linh Nguyễn XD là đơn vị được giao gói thầu số 04 về tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT. Theo báo cáo số 01/BCĐG-LNXD, đơn vị này đã trực tiếp đánh giá "Không đạt" cho các đối thủ cạnh tranh của Công ty Thanh Phú Hoàng. Đáng nói, Công ty Linh Nguyễn XD cũng thường xuyên xuất hiện trong danh sách các nhà thầu có quan hệ với chủ đầu tư.

Trong khâu thẩm định, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thiên đóng vai trò chủ chốt. Đơn vị này thực hiện gói thầu số 05: "Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu" cho dự án hẻm 43. Sự hiện diện của Quốc Thiên và Linh Nguyễn XD tạo thành một vòng khép kín từ lập hồ sơ, đánh giá đến thẩm định kết quả trúng thầu.

Tại dự án vỉa hè đường Hùng Vương, vai trò tư vấn đánh giá được giao cho Công ty TNHH TVXD Sông Hồng theo hợp đồng số 64/HĐTV. Đơn vị thẩm định kết quả là Công ty TNHH TVTK XD Nam Hoàng Long LĐ.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Theo Điều 6 Luật Đấu thầu 2023, tính độc lập giữa nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp là bắt buộc. Mặc dù trên hồ sơ các đơn vị này độc lập về pháp nhân, nhưng việc một nhóm nhỏ tư vấn liên tục xoay vòng tại tất cả các dự án của một xã có thể dẫn đến tình trạng 'thiên vị' trong đánh giá kỹ thuật nếu như không có sự giám sát chặt chẽ, từ đó gián tiếp loại bỏ các nhà thầu có năng lực thực sự".

Không chỉ ở khâu chọn thầu, các đơn vị như Công ty Ngọc Phú QN và Công ty Gia Hân cũng "chia nhau" các gói thầu tư vấn giám sát thi công, đảm bảo sự có mặt của nhóm đối tác này trong toàn bộ vòng đời dự án.

