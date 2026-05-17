Lâm Đồng: Lộ diện "hệ sinh thái" công ty tư vấn tại các gói thầu của xã Bảo Lâm 1 [Kỳ 3]

Quy trình lựa chọn nhà thầu tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia xuyên suốt của một nhóm các đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thẩm định và giám sát quen thuộc.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đứng sau các quyết định phê duyệt kết quả thầu của Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 là các báo cáo thẩm định và đánh giá từ các doanh nghiệp tư vấn.

Tại dự án hẻm 43 Trần Phú, Công ty TNHH Linh Nguyễn XD là đơn vị được giao gói thầu số 04 về tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT. Theo báo cáo số 01/BCĐG-LNXD, đơn vị này đã trực tiếp đánh giá "Không đạt" cho các đối thủ cạnh tranh của Công ty Thanh Phú Hoàng. Đáng nói, Công ty Linh Nguyễn XD cũng thường xuyên xuất hiện trong danh sách các nhà thầu có quan hệ với chủ đầu tư.

Ảnh minh họa

Trong khâu thẩm định, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thiên đóng vai trò chủ chốt. Đơn vị này thực hiện gói thầu số 05: "Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu" cho dự án hẻm 43. Sự hiện diện của Quốc Thiên và Linh Nguyễn XD tạo thành một vòng khép kín từ lập hồ sơ, đánh giá đến thẩm định kết quả trúng thầu.

Tại dự án vỉa hè đường Hùng Vương, vai trò tư vấn đánh giá được giao cho Công ty TNHH TVXD Sông Hồng theo hợp đồng số 64/HĐTV. Đơn vị thẩm định kết quả là Công ty TNHH TVTK XD Nam Hoàng Long LĐ.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Theo Điều 6 Luật Đấu thầu 2023, tính độc lập giữa nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp là bắt buộc. Mặc dù trên hồ sơ các đơn vị này độc lập về pháp nhân, nhưng việc một nhóm nhỏ tư vấn liên tục xoay vòng tại tất cả các dự án của một xã có thể dẫn đến tình trạng 'thiên vị' trong đánh giá kỹ thuật nếu như không có sự giám sát chặt chẽ, từ đó gián tiếp loại bỏ các nhà thầu có năng lực thực sự".

Không chỉ ở khâu chọn thầu, các đơn vị như Công ty Ngọc Phú QN và Công ty Gia Hân cũng "chia nhau" các gói thầu tư vấn giám sát thi công, đảm bảo sự có mặt của nhóm đối tác này trong toàn bộ vòng đời dự án.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1: Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả.

Quy định nghiêm ngặt về Chỉ định thầu và Tiết kiệm ngân sách

Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP:

Hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp: Gói thầu cấp bách cần triển khai ngay để khắc phục hậu quả thiên tai, gói thầu có giá trị trong hạn mức quy định...

Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 23 nhấn mạnh: "Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu phải đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và giá trúng thầu phải đảm bảo hiệu quả kinh tế".

Luật sư bình luận: Việc gói thầu sửa chữa cổng trụ sở tại xã Bảo Lâm 1 trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm 0% dù đúng hạn mức chỉ định thầu nhưng vẫn cần chứng minh được tính "hiệu quả kinh tế" theo quy định này.

Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1: Nhiều nhà thầu "trượt" vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 2]

Tại các gói thầu đấu thầu rộng rãi, không ít đối thủ dù có năng lực nhưng vẫn bị loại bởi những lỗi kỹ thuật như sử dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc thiếu bản vẽ biện pháp thi công.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thiếu vắng tính cạnh tranh thực chất tại xã Bảo Lâm 1 thể hiện rõ qua báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tại gói thầu dự án hẻm 43 Trần Phú, có 03 nhà thầu tham gia gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng, Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm. Mặc dù cả 3 đều đạt về năng lực, kinh nghiệm, nhưng bước vào vòng kỹ thuật, 2 đối thủ của Thanh Phú Hoàng đều bị loại.

Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng: Hàng loạt gói thầu xây lắp trúng sát giá, tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt". Nhiều gói thầu trị giá hàng tỷ đồng nhưng mức giảm giá sau đấu thầu chỉ mang tính tượng trưng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn 2025 - 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình hạ tầng giao thông và trụ sở. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu từ 10 gói thầu có kết quả hợp lệ với tổng giá trị 15.000.925.570 đồng, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận là 14.713.601.273 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt mức 1,92%.

Tại dự án "Xây dựng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông hẻm 43 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng", gói thầu "Toàn bộ chi phí xây lắp + chi phí dự phòng" (mã TBMT: IB2600047794) có giá gói thầu được duyệt là 5.932.943.490 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, ngày 26/03/2026, ông Nguyễn Huy Hùng – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng trúng thầu. Giá trúng thầu là 5.823.677.866 đồng. Mức tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ là 1,84%.

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Nhiều gói thầu chỉ định có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng đang gây chú ý khi hàng loạt gói thầu được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, đã triển khai hàng loạt dự án đầu tư công quan trọng. Tuy nhiên, qua phân tích chuyên sâu các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, một thực trạng đáng quan tâm là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại nhiều gói thầu chỉ định đang ở mức cực kỳ khiêm tốn, thậm chí có gói thầu tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận con số 0 đồng.

Điển hình là gói thầu "Mua sắm hàng hoá ứng phó mưa bão đột xuất cho Ban chỉ huy quân sự xã". Tại gói thầu này, Chủ đầu tư đã phê duyệt cho Hộ Kinh doanh Thống Nhất (MST: 5800520889) trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 71.800.000 đồng và giá trúng thầu cũng được xác định chính xác là 71.800.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình lựa chọn nhà thầu, ngân sách địa phương không tiết kiệm được bất kỳ một đồng chi phí nào cho danh mục hàng hóa thiết yếu như cưa xích, đèn pin hay áo mưa bộ. Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 25/12/2025 phê duyệt kết quả này do ông Phạm Văn Tuyến, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ký.

