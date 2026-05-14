Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1: Nhiều nhà thầu "trượt" vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 2]

Tại các gói thầu đấu thầu rộng rãi, không ít đối thủ dù có năng lực nhưng vẫn bị loại bởi những lỗi kỹ thuật như sử dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc thiếu bản vẽ biện pháp thi công.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thiếu vắng tính cạnh tranh thực chất tại xã Bảo Lâm 1 thể hiện rõ qua báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tại gói thầu dự án hẻm 43 Trần Phú, có 03 nhà thầu tham gia gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng, Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm. Mặc dù cả 3 đều đạt về năng lực, kinh nghiệm, nhưng bước vào vòng kỹ thuật, 2 đối thủ của Thanh Phú Hoàng đều bị loại.

Nguồn MSC

Công ty Phú Lâm bị đánh giá "Không đạt" vì không đính kèm tài liệu cung cấp vật tư, thiếu bản vẽ minh họa biện pháp thi công và không có hợp đồng thuê đơn vị thí nghiệm độc lập. Trong khi đó, Công ty Thành Phát ICC còn mắc nhiều lỗi hơn: không có sơ đồ tổ chức nhân sự, thiếu danh mục vật tư, không có biện pháp bảo quản hồ sơ và thậm chí không cam kết thời gian bảo hành.

Sự việc tương tự diễn ra tại gói thầu vỉa hè đường Hùng Vương. Công ty TNHH Xây dựng Nam Khánh bị loại vì một lỗi rất "sơ đẳng" đối với một đơn vị xây lắp chuyên nghiệp: Đề xuất các tiêu chuẩn thi công cũ như TCVN 8859:2011 và TCVN 8819:2011. Tại thời điểm cuối năm 2025, việc sử dụng các tiêu chuẩn từ năm 2011 là không phù hợp với quy định hiện hành. Thêm vào đó, nhà thầu này còn đề xuất biện pháp thi công cho những hạng mục không có trong thiết kế như điện chiếu sáng và an toàn giao thông.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Việc nhà thầu bị loại do lỗi kỹ thuật là đúng quy định, nhưng việc nhiều nhà thầu cùng mắc lỗi ngớ ngẩn tại các gói thầu lớn là dấu hiệu cho thấy có thể hồ sơ mời thầu được lập với các tiêu chí 'cài cắm' hoặc các nhà thầu đối thủ tham gia chỉ để làm hình thức. Điều này trực tiếp dẫn đến việc giá trúng thầu chưa được giảm sâu, nguy cơ gây thiệt hại về hiệu quả đầu tư".

Chính nhờ những sai sót này của đối thủ, Công ty Đoàn Quân Việt và Công ty Thanh Phú Hoàng đã trúng các gói thầu lớn với mức giảm giá thấp.

