Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1: Nhiều nhà thầu "trượt" vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 2]

Tại các gói thầu đấu thầu rộng rãi, không ít đối thủ dù có năng lực nhưng vẫn bị loại bởi những lỗi kỹ thuật như sử dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc thiếu bản vẽ biện pháp thi công.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thiếu vắng tính cạnh tranh thực chất tại xã Bảo Lâm 1 thể hiện rõ qua báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tại gói thầu dự án hẻm 43 Trần Phú, có 03 nhà thầu tham gia gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng, Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm. Mặc dù cả 3 đều đạt về năng lực, kinh nghiệm, nhưng bước vào vòng kỹ thuật, 2 đối thủ của Thanh Phú Hoàng đều bị loại.

Nguồn MSC

Công ty Phú Lâm bị đánh giá "Không đạt" vì không đính kèm tài liệu cung cấp vật tư, thiếu bản vẽ minh họa biện pháp thi công và không có hợp đồng thuê đơn vị thí nghiệm độc lập. Trong khi đó, Công ty Thành Phát ICC còn mắc nhiều lỗi hơn: không có sơ đồ tổ chức nhân sự, thiếu danh mục vật tư, không có biện pháp bảo quản hồ sơ và thậm chí không cam kết thời gian bảo hành.

Sự việc tương tự diễn ra tại gói thầu vỉa hè đường Hùng Vương. Công ty TNHH Xây dựng Nam Khánh bị loại vì một lỗi rất "sơ đẳng" đối với một đơn vị xây lắp chuyên nghiệp: Đề xuất các tiêu chuẩn thi công cũ như TCVN 8859:2011 và TCVN 8819:2011. Tại thời điểm cuối năm 2025, việc sử dụng các tiêu chuẩn từ năm 2011 là không phù hợp với quy định hiện hành. Thêm vào đó, nhà thầu này còn đề xuất biện pháp thi công cho những hạng mục không có trong thiết kế như điện chiếu sáng và an toàn giao thông.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Việc nhà thầu bị loại do lỗi kỹ thuật là đúng quy định, nhưng việc nhiều nhà thầu cùng mắc lỗi ngớ ngẩn tại các gói thầu lớn là dấu hiệu cho thấy có thể hồ sơ mời thầu được lập với các tiêu chí 'cài cắm' hoặc các nhà thầu đối thủ tham gia chỉ để làm hình thức. Điều này trực tiếp dẫn đến việc giá trúng thầu chưa được giảm sâu, nguy cơ gây thiệt hại về hiệu quả đầu tư".

Chính nhờ những sai sót này của đối thủ, Công ty Đoàn Quân Việt và Công ty Thanh Phú Hoàng đã trúng các gói thầu lớn với mức giảm giá thấp.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Lộ diện "hệ sinh thái" tư vấn tại các gói thầu của xã Bảo Lâm 1

Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư

Theo Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Chủ đầu tư có các trách nhiệm quan trọng:

  • Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
  • Giải quyết vướng mắc, kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
  • Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.
  • Giải trình về việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều này theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Điều này đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Huy Hùng và bà Nguyễn Thị Huyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của dự toán và sự minh bạch của kết quả lựa chọn nhà thầu mà mình đã ký duyệt.

#đấu thầu #xã Bảo Lâm 1 #nhà thầu #lỗi kỹ thuật #kế hoạch đấu thầu #chủ đầu tư

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng: Hàng loạt gói thầu xây lắp trúng sát giá, tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt". Nhiều gói thầu trị giá hàng tỷ đồng nhưng mức giảm giá sau đấu thầu chỉ mang tính tượng trưng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn 2025 - 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình hạ tầng giao thông và trụ sở. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu từ 10 gói thầu có kết quả hợp lệ với tổng giá trị 15.000.925.570 đồng, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận là 14.713.601.273 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt mức 1,92%.

Tại dự án "Xây dựng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông hẻm 43 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng", gói thầu "Toàn bộ chi phí xây lắp + chi phí dự phòng" (mã TBMT: IB2600047794) có giá gói thầu được duyệt là 5.932.943.490 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, ngày 26/03/2026, ông Nguyễn Huy Hùng – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng trúng thầu. Giá trúng thầu là 5.823.677.866 đồng. Mức tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ là 1,84%.

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Nhiều gói thầu chỉ định có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng đang gây chú ý khi hàng loạt gói thầu được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, đã triển khai hàng loạt dự án đầu tư công quan trọng. Tuy nhiên, qua phân tích chuyên sâu các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, một thực trạng đáng quan tâm là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại nhiều gói thầu chỉ định đang ở mức cực kỳ khiêm tốn, thậm chí có gói thầu tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận con số 0 đồng.

Điển hình là gói thầu "Mua sắm hàng hoá ứng phó mưa bão đột xuất cho Ban chỉ huy quân sự xã". Tại gói thầu này, Chủ đầu tư đã phê duyệt cho Hộ Kinh doanh Thống Nhất (MST: 5800520889) trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 71.800.000 đồng và giá trúng thầu cũng được xác định chính xác là 71.800.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình lựa chọn nhà thầu, ngân sách địa phương không tiết kiệm được bất kỳ một đồng chi phí nào cho danh mục hàng hóa thiết yếu như cưa xích, đèn pin hay áo mưa bộ. Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 25/12/2025 phê duyệt kết quả này do ông Phạm Văn Tuyến, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ký.

Bạn đọc - Phản biện

Dự án giao thông tại xã Bảo Lâm 2: Đối thủ "ngã ngựa", nhà thầu Bá Trường một mình về đích [Kỳ 2]

Gói thầu xây lắp đường giao thông trị giá hơn 7 tỷ đồng tại xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng chứng kiến một cuộc đua không cân sức khi nhà thầu đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án "Đường giao thông thôn 4 đi thôn 5 xã Lộc An" là dự án có quy mô vốn lớn nhất do Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 làm Chủ đầu tư trong giai đoạn gần đây. Gói thầu số 01 "Toàn bộ chi phí xây dựng" có giá gói thầu là 7.113.216.339 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Theo Biên bản mở thầu mã hiệu IB2600076376 ngày 20/03/2026, có 02 nhà thầu tham gia nộp E-HSDT gồm: Công ty TNHH Bá Trường và Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Lộc Phú. Một cuộc cạnh tranh sòng phẳng được kỳ vọng sẽ giúp ngân sách tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư. Tuy nhiên, kết quả tại bước đánh giá kỹ thuật đã làm thay đổi hoàn toàn kịch bản này.

