Tây Ninh: Công ty Thái Tuấn TN được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1 tỷ đồng

Vừa qua, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh Nguyễn Đình Hiển đã ký quyết định phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Tuấn TN thực hiện gói thầu xây lắp tại Trường mầm non Phước Minh với tỷ lệ tiết kiệm thấp. Điều đáng nói, doanh nghiệp này có một "hồ sơ" trúng thầu ấn tượng, trong đó phần lớn là các gói chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chỉ định thầu tại Trường mầm non Phước Minh
Ngày 13/04/2026, thông qua Quyết định số 1689/QĐ-PKT, Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh đã chỉ định Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Tuấn TN (Công ty Thái Tuấn TN) thực hiện Gói thầu số 01: Xây dựng, thuộc dự án Sửa chữa hàng rào trước cổng, nâng cấp sân nền, xây mới 1 nhà vệ sinh trường mầm non Phước Minh.
Giá trị chỉ định thầu là 1.049.058.000 đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 90 ngày. Trước đó, tại Quyết định số 520/QĐ-PKT ngày 20/03/2026 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu xây lắp này được xác định là 1.070.467.864 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 21,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn khoảng 2%.
Theo hồ sơ thiết kế, dự án bao gồm việc nâng cấp hơn 2.000 m2 sân nền lát gạch terrazzo, xây dựng hệ thống mương thoát nước, xây mới nhà vệ sinh diện tích 6,4m x 2m và cải tạo lại hàng rào mặt trước. Đây là dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III nhằm mục tiêu tạo môi trường học tập an toàn cho trẻ nhỏ.
Năng lực nhà thầu
Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Tuấn TN (MST: 3901310972) có trụ sở tại Khu phố Ninh Thọ, phường Bình Minh, TP Tây Ninh, do ông Đoàn Văn Từ làm Giám đốc. Kể từ khi thành lập vào tháng 02/2021 đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 54 gói thầu, trúng 34 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập 24.895.808.456 đồng.
Điều khiến dư luận quan tâm là trong tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này, có tới 17.318.476.000 đồng đến từ các gói chỉ định thầu. Riêng trong giai đoạn 2025-2026, Công ty Thái Tuấn TN liên tiếp ghi tên mình vào các gói thầu xây lắp tại địa phương. Chỉ tính riêng trung tuần tháng 04/2026, ngoài gói thầu tại Trường mầm non Phước Minh, doanh nghiệp này còn trúng hai gói thầu "Xây dựng" khác cũng do Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh mời thầu với giá trị lần lượt là 499.194.000 đồng và 133.491.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Thái Tuấn TN ở mức rất cao, lên tới 95,05%.
Góc nhìn từ chuyên gia
Trao đổi về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định cụ thể các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính cấp thiết và hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu không bị lợi dụng, tránh tình trạng "thân hữu" và đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đầu tư công.
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, dù là chỉ định thầu rút gọn, các chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm giải trình và đảm bảo chất lượng công trình đúng với số tiền ngân sách đã bỏ ra, đặc biệt với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 5%.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt