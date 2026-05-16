Tây Ninh: Công ty Thái Tuấn TN được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1 tỷ đồng

Vừa qua, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh Nguyễn Đình Hiển đã ký quyết định phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Tuấn TN thực hiện gói thầu xây lắp tại Trường mầm non Phước Minh với tỷ lệ tiết kiệm thấp. Điều đáng nói, doanh nghiệp này có một "hồ sơ" trúng thầu ấn tượng, trong đó phần lớn là các gói chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chỉ định thầu tại Trường mầm non Phước Minh

Ngày 13/04/2026, thông qua Quyết định số 1689/QĐ-PKT, Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh đã chỉ định Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Tuấn TN (Công ty Thái Tuấn TN) thực hiện Gói thầu số 01: Xây dựng, thuộc dự án Sửa chữa hàng rào trước cổng, nâng cấp sân nền, xây mới 1 nhà vệ sinh trường mầm non Phước Minh.

Quyết định số 1689/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá trị chỉ định thầu là 1.049.058.000 đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 90 ngày. Trước đó, tại Quyết định số 520/QĐ-PKT ngày 20/03/2026 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu xây lắp này được xác định là 1.070.467.864 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 21,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn khoảng 2%.

Theo hồ sơ thiết kế, dự án bao gồm việc nâng cấp hơn 2.000 m2 sân nền lát gạch terrazzo, xây dựng hệ thống mương thoát nước, xây mới nhà vệ sinh diện tích 6,4m x 2m và cải tạo lại hàng rào mặt trước. Đây là dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III nhằm mục tiêu tạo môi trường học tập an toàn cho trẻ nhỏ.

Năng lực nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Tuấn TN (MST: 3901310972) có trụ sở tại Khu phố Ninh Thọ, phường Bình Minh, TP Tây Ninh, do ông Đoàn Văn Từ làm Giám đốc. Kể từ khi thành lập vào tháng 02/2021 đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 54 gói thầu, trúng 34 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập 24.895.808.456 đồng.

Điều khiến dư luận quan tâm là trong tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này, có tới 17.318.476.000 đồng đến từ các gói chỉ định thầu. Riêng trong giai đoạn 2025-2026, Công ty Thái Tuấn TN liên tiếp ghi tên mình vào các gói thầu xây lắp tại địa phương. Chỉ tính riêng trung tuần tháng 04/2026, ngoài gói thầu tại Trường mầm non Phước Minh, doanh nghiệp này còn trúng hai gói thầu "Xây dựng" khác cũng do Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh mời thầu với giá trị lần lượt là 499.194.000 đồng và 133.491.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Thái Tuấn TN ở mức rất cao, lên tới 95,05%.

Góc nhìn từ chuyên gia

Trao đổi về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định cụ thể các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính cấp thiết và hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu không bị lợi dụng, tránh tình trạng "thân hữu" và đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đầu tư công.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, dù là chỉ định thầu rút gọn, các chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm giải trình và đảm bảo chất lượng công trình đúng với số tiền ngân sách đã bỏ ra, đặc biệt với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 5%.