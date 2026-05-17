Thủ đoạn của hiện tượng tín ngưỡng mới “ru ngủ” các “tín đồ”

Phát hiện “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động trái phép

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như phường Đồng Hới, phường Đồng Thuận, phường Đồng Sơn và xã Quảng Ninh, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý đối tượng cầm đầu, 7 đối tượng tích cực và làm việc với 41 người có liên quan. Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh, 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan đến “lễ vượt qua”, tiền dâng lễ và nhiều vật chứng khác. Bước đầu, Nguyễn Duy Cường và các thành viên đã thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia sinh hoạt trái phép.

Tài liệu thu giữ cho thấy nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền yếu tố mê tín dị đoan và trục lợi. Theo Công an tỉnh Quảng Trị, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có nguồn gốc từ Hàn Quốc, xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2001, thường núp bóng hoạt động kinh doanh, từ thiện để lôi kéo người tham gia, đặc biệt là người trẻ và người có hoàn cảnh khó khăn, bằng các luận điệu như “tận thế”, “cứu rỗi”.

Không chỉ tại Quảng Trị mà tại một số địa phương cũng xuất hiện hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Theo thông tin từ Phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, lợi dụng sự “nhẹ dạ, cả tin” của một số người dân, các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới đã len lỏi, xâm nhập tại nhiều địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới đã và đang sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia; mê hoặc, “ru ngủ” các “tín đồ” bằng các giáo lý, giáo luật đi ngược lại với quy luật tự nhiên, thuần phong, mỹ tục, làm suy giảm niềm tin của quần chúng Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trước thực trạng đó, việc chủ động nhận diện, nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân.

Nhận diện các thủ đoạn tinh vi

Lợi dụng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang gặp biến cố trong cuộc sống, các đối tượng trong các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới thường tung ra những luận điệu mê tín dị đoan như: “chữa bệnh không cần thuốc”, “cầu nguyện là khỏi bệnh”, “ngày tận thế sắp đến”, “theo đạo sẽ được cứu rỗi”… để đánh vào tâm lý lo sợ, cả tin của người dân.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn triệt để lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán tài liệu, video, bài viết xuyên tạc giáo lý tôn giáo chính thống; tổ chức các nhóm kín, lớp “tu tập online”, từng bước lôi kéo, ràng buộc người tham gia. Một số tà đạo còn núp bóng hoạt động từ thiện, chữa bệnh nhân đạo, tư vấn tâm lý để tạo vỏ bọc hợp pháp, qua đó mở rộng ảnh hưởng trong cộng đồng.

Nguy hiểm hơn, khi đã lôi kéo được người tham gia, các đối tượng tìm cách cô lập họ với gia đình, cộng đồng; ép buộc đóng góp tiền bạc, tài sản; xúi giục từ bỏ lao động, học tập, thậm chí chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật.

Người dân cần đề cao cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động của các hội nhóm “tà đạo” (Nguồn ảnh Internet)

Hệ lụy nghiêm trọng đối với xã hội

Sự xuất hiện của những hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới như: Hội Thánh đức Chúa trời mẹ, đạo bà Điền, Thanh Hải vô thượng sư, tà đạo Hà Mòn, Bà cô Dợ... đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân. Thực tế cho thấy, hoạt động của các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới không chỉ xâm hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân mà còn gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều gia đình rơi vào cảnh mâu thuẫn, tan vỡ; kinh tế kiệt quệ do bị lợi dụng, trục lợi. Một số đối tượng bị kích động có hành vi cực đoan, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội.

Hầu hết các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới đều có chung mục đích là phục vụ lợi ích của người cầm đầu “giáo chủ” (người sáng lập) và một số đối tượng cốt cán, tay chân của họ nhằm thu lợi bất chính về kinh tế như mua sách, tài liệu, thực phẩm dưỡng sinh, đóng góp quỹ...

Đáng lo ngại, các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới còn tìm cách xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm phức tạp tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Các thế lực thù địch, phản động cũng lợi dụng hoạt động của các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới để làm công cụ gây bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của đất nước.

Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, sống tốt đời đẹp đạo. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, sát thực tiễn; giúp người dân nâng cao nhận thức, phân biệt rõ giữa tôn giáo được Nhà nước công nhận với các hiện tượng tôn giáo trái pháp luật. Thường xuyên thông tin, cảnh báo người dân các thủ đoạn lôi kéo, mê hoặc người dân tham gia các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới hoạt động trái phép. Qua đó, từng bước củng cố “sức đề kháng” của cộng đồng trước những luận điệu xuyên tạc, mê tín.

Lực lượng chức năng phát hiện điểm nhóm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mới trái pháp luật. Ảnh congan.bacninh.gov.vn

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe, không tham gia và không tiếp tay cho các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới; chủ động tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè tránh xa các hiện tượng tôn giáo trái pháp luật. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an để phối hợp xác minh, xử lý.

Việc đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các thủ đoạn lôi kéo người dân tham gia các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới sẽ góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Dùng thủ thuật đánh vào "khoảng trống tinh thần" của nạn nhân

Dưới góc độ tâm lý, tiến sĩ Bùi Thị Liên, Học viện An ninh Nhân dân, cho biết các hội nhóm như "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" thường dùng thủ thuật ba bước, đánh vào "khoảng trống tinh thần" của nạn nhân.

Ban đầu, họ tạo sự lệ thuộc bằng cách quan tâm, khen ngợi để tạo cảm giác gắn bó và lệ thuộc tinh thần. Khi nạn nhân đã tin tưởng, nhóm bắt đầu cô lập họ khỏi gia đình, người thân, khiến họ chỉ tìm thấy sự đồng cảm trong Hội.

Tiếp đó nhóm gieo rắc nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi bằng các luận điệu đe dọa về "hậu quả tâm linh" nếu không phục tùng. Song song, hội nhóm kiểm soát chặt thông tin và thời gian sinh hoạt nhằm tạo sự lệ thuộc tư tưởng.

Cuối cùng, bằng các lập luận ngụy biện và diễn giải sai lệch, họ từng bước làm thay đổi nhận thức, khiến người tham gia tin tưởng mù quáng và ra sức bảo vệ tổ chức.

Cơ quan chức năng khẳng định, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là tổ chức tôn giáo ngoại sinh, chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, không được các hệ phái Tin Lành chính thống công nhận, có dấu hiệu tuyên truyền nội dung cực đoan, phi khoa học, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.