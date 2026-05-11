Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng: Hàng loạt gói thầu xây lắp trúng sát giá, tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt". Nhiều gói thầu trị giá hàng tỷ đồng nhưng mức giảm giá sau đấu thầu chỉ mang tính tượng trưng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn 2025 - 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình hạ tầng giao thông và trụ sở. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu từ 10 gói thầu có kết quả hợp lệ với tổng giá trị 15.000.925.570 đồng, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận là 14.713.601.273 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt mức 1,92%.

Tại dự án "Xây dựng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông hẻm 43 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng", gói thầu "Toàn bộ chi phí xây lắp + chi phí dự phòng" (mã TBMT: IB2600047794) có giá gói thầu được duyệt là 5.932.943.490 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, ngày 26/03/2026, ông Nguyễn Huy Hùng – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng trúng thầu. Giá trúng thầu là 5.823.677.866 đồng. Mức tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ là 1,84%.

Nguồn MSC

Tương tự, dự án "Sửa chữa mở rộng vỉa hè đường Hùng Vương" cũng ghi nhận con số tiết kiệm không mấy khả quan. Gói thầu số 01 (mã TBMT: IB2500562462) có giá dự toán 8.066.394.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Quân Việt đã trúng thầu với giá 7.893.654.430 đồng theo Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 29/12/2025. Tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2,14%.

Nguồn MSC

Phân tích sâu hơn vào các gói thầu quy mô nhỏ, tình trạng "trúng thầu sát giá" còn diễn ra rõ rệt hơn. Gói thầu thi công dự án "Duy tu bảo dưỡng đường giao thông thôn 4 - Lộc Ngãi" có giá 493.046.946 đồng. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Nguyên Lâm Đồng được chỉ định trúng thầu với giá 487.727.843 đồng, tiết kiệm 1,08%. Đặc biệt, gói thầu sửa chữa cổng trụ sở UBND xã có giá 96.598.000 đồng và giá trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm cũng là 96.598.000 đồng, tức tỉ lệ tiết kiệm bằng 0%.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Tỉ lệ tiết kiệm dưới 2% tại một đơn vị chủ đầu tư xuyên suốt nhiều dự án là một chỉ số cần được cơ quan chức năng lưu tâm. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đấu thầu hình thức, không mang lại hiệu quả kinh tế thực chất cho dòng vốn đầu tư công".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1: Nhiều nhà thầu "trượt" vì lỗi sơ đẳng