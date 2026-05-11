Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng: Hàng loạt gói thầu xây lắp trúng sát giá, tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt". Nhiều gói thầu trị giá hàng tỷ đồng nhưng mức giảm giá sau đấu thầu chỉ mang tính tượng trưng.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn 2025 - 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình hạ tầng giao thông và trụ sở. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu từ 10 gói thầu có kết quả hợp lệ với tổng giá trị 15.000.925.570 đồng, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận là 14.713.601.273 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt mức 1,92%.

Tại dự án "Xây dựng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông hẻm 43 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng", gói thầu "Toàn bộ chi phí xây lắp + chi phí dự phòng" (mã TBMT: IB2600047794) có giá gói thầu được duyệt là 5.932.943.490 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, ngày 26/03/2026, ông Nguyễn Huy Hùng – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng trúng thầu. Giá trúng thầu là 5.823.677.866 đồng. Mức tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ là 1,84%.

Tương tự, dự án "Sửa chữa mở rộng vỉa hè đường Hùng Vương" cũng ghi nhận con số tiết kiệm không mấy khả quan. Gói thầu số 01 (mã TBMT: IB2500562462) có giá dự toán 8.066.394.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Quân Việt đã trúng thầu với giá 7.893.654.430 đồng theo Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 29/12/2025. Tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2,14%.

Phân tích sâu hơn vào các gói thầu quy mô nhỏ, tình trạng "trúng thầu sát giá" còn diễn ra rõ rệt hơn. Gói thầu thi công dự án "Duy tu bảo dưỡng đường giao thông thôn 4 - Lộc Ngãi" có giá 493.046.946 đồng. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Nguyên Lâm Đồng được chỉ định trúng thầu với giá 487.727.843 đồng, tiết kiệm 1,08%. Đặc biệt, gói thầu sửa chữa cổng trụ sở UBND xã có giá 96.598.000 đồng và giá trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm cũng là 96.598.000 đồng, tức tỉ lệ tiết kiệm bằng 0%.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Tỉ lệ tiết kiệm dưới 2% tại một đơn vị chủ đầu tư xuyên suốt nhiều dự án là một chỉ số cần được cơ quan chức năng lưu tâm. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đấu thầu hình thức, không mang lại hiệu quả kinh tế thực chất cho dòng vốn đầu tư công".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1: Nhiều nhà thầu "trượt" vì lỗi sơ đẳng

Tính độc lập và cạnh tranh theo Luật Đấu thầu 2023

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như sau:

1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời dự sơ tuyển, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; nhà thầu tư vấn thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả dự sơ tuyển;

b) Chủ đầu tư, bên mời thầu.

2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Chủ đầu tư, bên mời thầu;

b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu đó;

c) Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

#Bảo Lâm 1 #Lâm Đồng #gói thầu xây lắp #đầu tư công #tiết kiệm ngân sách

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Nhiều gói thầu chỉ định có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng đang gây chú ý khi hàng loạt gói thầu được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, đã triển khai hàng loạt dự án đầu tư công quan trọng. Tuy nhiên, qua phân tích chuyên sâu các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, một thực trạng đáng quan tâm là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại nhiều gói thầu chỉ định đang ở mức cực kỳ khiêm tốn, thậm chí có gói thầu tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận con số 0 đồng.

Điển hình là gói thầu "Mua sắm hàng hoá ứng phó mưa bão đột xuất cho Ban chỉ huy quân sự xã". Tại gói thầu này, Chủ đầu tư đã phê duyệt cho Hộ Kinh doanh Thống Nhất (MST: 5800520889) trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 71.800.000 đồng và giá trúng thầu cũng được xác định chính xác là 71.800.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình lựa chọn nhà thầu, ngân sách địa phương không tiết kiệm được bất kỳ một đồng chi phí nào cho danh mục hàng hóa thiết yếu như cưa xích, đèn pin hay áo mưa bộ. Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 25/12/2025 phê duyệt kết quả này do ông Phạm Văn Tuyến, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ký.

Đồng Nai: Thịnh Hoàng Phát trúng gói thầu 6,7 tỷ với tiết kiệm 0,07%

Công ty Thịnh Hoàng Phát vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 6,7 tỷ tại Đồng Nai với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức "siêu thấp", chỉ khoảng 4,7 triệu

Dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tại gói thầu 6,7 tỷ đồng

Mới đây, ông Bùi Anh Vũ – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 161/QĐ-TTHLTĐTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 (Xây dựng) thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của đơn vị. Điều khiến dư luận quan tâm là diễn biến cuộc thầu khi tính cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm ngân sách đạt được ở mức rất khiêm tốn.

Đấu thầu tại xã Phú Trung: Công ty Hảo Anh trúng thầu sát giá, hiệu quả kinh tế ở đâu?

Một gói thầu xây lắp hơn 2,5 tỷ đồng tại xã Phú Trung chỉ tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 10 triệu đồng, trong bối cảnh duy nhất một nhà thầu "quen mặt" tham gia dự thầu

Gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng, tiết kiệm vỏn vẹn 0,35%

Ngày 28/04/2026, ông Trần Xuân Huy, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Trung đã ký Quyết định số 108/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường thôn Đồng Tiến từ ĐT759 đến nhà ông Võ Minh Hùng". Đây là dự án hạ tầng quan trọng tại xã Phú Trung, địa phương vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15 (sáp nhập xã Phước Tân và xã Phú Trung).

