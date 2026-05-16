Gói sửa chữa trường học tại Tập Sơn: Hoàn tất chỉ định thầu hơn 1,8 tỷ chỉ trong 24 giờ

Nhanh chóng vượt qua khâu thẩm định, Công ty Xây dựng Mai Hùng trúng gói thầu xây lắp trường học 1,9 tỷ đồng tại xã Tập Sơn (Vĩnh Long) với mức giảm giá 5%.

Hoạt động đầu tư công, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng giáo dục luôn mang ý nghĩa dân sinh to lớn, nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Để nguồn vốn này phát huy tối đa hiệu quả, Luật Đấu thầu luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Trong hệ thống các hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu (đặc biệt là chỉ định thầu rút gọn) là một cơ chế đặc thù được pháp luật cho phép áp dụng nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với một số gói thầu quy mô nhỏ hoặc có tính chất cấp bách. Vừa qua, Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa Trường THCS Phước Hưng, Trường THCS Tập Sơn, Trường tiểu học Phước Hưng B (điểm Bến Chùa B) do Phòng Kinh tế xã Tập Sơn (Vĩnh Long) làm chủ đầu tư đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu thi công với hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo các tài liệu pháp lý và dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/04/2026, Chủ tịch UBND xã Tập Sơn đã ký Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án sửa chữa các điểm trường nêu trên. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách xã (kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình). Căn cứ vào quyết định này, đến ngày 06/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tập Sơn - ông Trầm Văn Nhành - đã ký Quyết định số 18a/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình có giá dự toán được duyệt là 1.998.516.269 đồng, áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến là 05 ngày.

Chỉ đúng 01 ngày sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, vào ngày 07/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tập Sơn đã ký Quyết định số 22/QĐ-PKT về việc chỉ định thầu Gói thầu số 06 cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Mai Hùng. Giá trị trúng thầu được ấn định ở mức 1.898.590.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày.

Quyết định số 22/QĐ-PKT về việc chỉ định thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa Trường THCS Phước Hưng, Trường THCS Tập Sơn, Trường tiểu học Phước Hưng B (điểm Bến Chùa B). (Nguồn MSC)

Như vậy, việc hoàn tất toàn bộ một quy trình khép kín - từ khâu gửi thư mời thầu, nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất, chủ đầu tư đánh giá năng lực, hai bên ngồi lại thương thảo hợp đồng và cuối cùng là ký quyết định phê duyệt kết quả - chỉ gói gọn trong khoảng thời gian vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ.

Bên cạnh yếu tố thời gian, bài toán hiệu quả kinh tế tại gói thầu này cũng đáng được quan tâm. Cụ thể, với giá gói thầu 1.998.516.269 đồng và giá trúng chỉ định thầu là 1.898.590.000 đồng, số tiền ngân sách nhà nước tiết kiệm được là 99.926.269 đồng. Qua quy đổi, tỷ lệ giảm giá tại gói thầu này đạt mức xấp xỉ 5,00002%.

Trích xuất từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Mai Hùng (Mã số doanh nghiệp: vn2100513785) thành lập ngày 26/11/2012 có địa chỉ tại xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, công ty đã tham gia 93 gói thầu, trong đó trúng 39 gói, trượt 54 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt khoảng 59.087.237.113 đồng.

Nhìn nhận sự việc dưới lăng kính pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 cho phép áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn để tiết kiệm thời gian đối với các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu quy mô nhỏ. Tuy nhiên, quy trình rút gọn không đồng nghĩa với việc bỏ qua các nguyên tắc cốt lõi về hiệu quả kinh tế và tính chính xác của pháp nhân.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHỈ ĐỊNH THẦU

Nhằm bảo đảm các tiêu chí: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước bị ràng buộc bởi các quy định kiểm soát rất chặt chẽ, không được tùy tiện lạm dụng để né tránh đấu thầu rộng rãi.

Đặc biệt, quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng trong chỉ định thầu được quy định rõ tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu).

