Bạn đọc - Phản biện

Hiệu quả đầu tư công và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư cấp xã tại Đồng Nai [Kỳ 3]

Từ trường hợp trúng thầu liên tiếp của Công ty Hào Hướng tại Thành phố Đồng Nai, vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cần được giám sát chặt chẽ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Hào Hướng hiện có quy mô là doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, khối lượng công việc mà đơn vị này đảm nhận qua 21 gói thầu trúng (bao gồm cả liên danh) là rất lớn, với tổng giá trị hơn 85,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này so với giá dự toán đạt khoảng 98,53% (tương ứng mức tiết kiệm 1,47%). Riêng các gói thầu chỉ định thầu trong năm 2026 tại xã Phú Trung, Phú Riềng và Long Hà có tỷ lệ trúng thầu bằng 100% giá trị đề nghị trúng thầu sau thương thảo.

Một góc TP Đồng Nai. Ảnh minh họa

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã nêu rõ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu. Việc ưu tiên cho các doanh nghiệp địa phương là cần thiết, nhưng phải song hành với năng lực thực hiện và hiệu quả tiết kiệm ngân sách. Nếu các gói thầu đều trúng sát giá và tập trung vào một đơn vị, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng trước cấp có thẩm quyền".

Tại địa bàn các xã của Thành phố Đồng Nai, thẩm quyền phê duyệt KQLCNT thường nằm trong tay Chủ tịch UBND xã hoặc người đứng đầu các Trung tâm dịch vụ. Cụ thể, các quyết định phê duyệt cho Công ty Hào Hướng đều do những người đứng đầu như: ông Trần Xuân Huy (Giám đốc TTDVTH xã Phú Trung), ông Nguyễn Trí Hoàng (Chánh văn phòng UBND xã Phú Riềng), hay ông Phạm Hồng Công (Chủ tịch UBND xã Long Hà) ký phê duyệt.

Việc cùng lúc triển khai nhiều công trình xây lắp tại nhiều xã khác nhau với quy mô 15 nhân sự theo đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia đặt ra bài toán về việc huy động máy móc, thiết bị và nhân sự chủ chốt của Công ty Hào Hướng. Theo tài liệu thu thập, doanh nghiệp này được cấp chứng chỉ năng lực thi công nhiều loại công trình từ dân dụng đến giao thông cầu, đường bộ. Tuy nhiên, tính khả thi trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ đồng loạt tại nhiều địa bàn cần được các cơ quan hậu kiểm đánh giá sát sao.

Kết thúc vệt bài, Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn các cơ quan có thẩm quyền Thành phố Đồng Nai cũng như các cơ quan thanh, kiểm tra chuyên ngành cần tăng cường kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu tại các chủ đầu tư cấp xã. Điều này nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự lành mạnh, tạo cơ hội công bằng cho mọi doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích tối đa của nhà nước trong đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Trách nhiệm giải trình và xử lý vi phạm người đứng đầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc giải trình các nội dung liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc phản ánh từ dư luận.

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, các hành vi như can thiệp bất hợp pháp vào quá trình đấu thầu, dàn xếp, thông thầu hoặc thiếu trách nhiệm gây thất thoát ngân sách sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra sai phạm thuộc phạm vi quản lý của mình sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật, hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ thiệt hại. Đây là những quy định then chốt nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp trong công tác đấu thầu hiện nay.

#đầu tư công #Chủ đầu tư xã #Đồng Nai #quản lý dự án #giám sát #đấu thầu

Công ty Hào Hướng liên tiếp được chỉ định thầu tại các xã ở TP Đồng Nai [Kỳ 1]

Chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, Công ty Hào Hướng đã được các chủ đầu tư cấp xã tại TP Đồng Nai phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng (Công ty Hào Hướng), mã số thuế 3801113346, có trụ sở tại Thôn 10, xã Long Hà, TP. Đồng Nai. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, doanh nghiệp này đang nổi lên là một đối tác quen thuộc của nhiều chủ đầu tư cấp xã trên địa bàn TP. Đồng Nai.

Dữ liệu cho thấy, chỉ từ tháng 3/2026 đến tháng 5/2026, Công ty Hào Hướng đã liên tục được phê duyệt trúng các gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng thông qua hình thức chỉ định thầu. Cụ thể, ngày 05/03/2026, ông Trần Xuân Huy – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Trung đã ký Quyết định số 74/QĐ-TTDVTH phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Hào Hướng thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Láng nhựa đường giao thông nông thôn (GTNT) thôn Phú Tiến. Giá trị gói thầu này là 1.712.454.000 đồng.

Sức hút của nhà thầu Hào Hướng tại "sân nhà" xã Long Hà, TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Tại xã Long Hà, TP Đồng Nai, Công ty Hào Hướng không chỉ được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu mà còn thường xuyên loại bỏ đối thủ ở bước năng lực kinh nghiệm tại các gói thầu cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, xã Long Hà hiện nay thuộc Thành phố Đồng Nai, vốn là địa bàn hoạt động cốt lõi của Công ty Hào Hướng. Doanh nghiệp do ông Lương Quốc Hướng làm Giám đốc đã tham gia khoảng 21 gói thầu, trong đó trúng khoảng 15 gói với tổng giá trị hơn 85,7 tỷ đồng.

Tại gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp láng nhựa đường thôn Bù Ka 1 ra trung tâm xã, do UBND xã Long Hà làm chủ đầu tư (giá dự toán 2.961.930.590 đồng), một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra. Tại biên bản mở thầu ngày 30/08/2025, có 2 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến (Công ty Tây Tiến) và Công ty Hào Hướng.

Tây Ninh: Công ty Thái Tuấn TN được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh vừa phê duyệt chỉ định cho Công ty Thái Tuấn TN thực hiện gói thầu xây dựng tại Trường mầm non Phước Minh với giá trị hơn 1 tỷ đồng

Vừa qua, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh Nguyễn Đình Hiển đã ký quyết định phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Tuấn TN thực hiện gói thầu xây lắp tại Trường mầm non Phước Minh với tỷ lệ tiết kiệm thấp. Điều đáng nói, doanh nghiệp này có một "hồ sơ" trúng thầu ấn tượng, trong đó phần lớn là các gói chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

