Hiệu quả đầu tư công và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư cấp xã tại Đồng Nai [Kỳ 3]

Từ trường hợp trúng thầu liên tiếp của Công ty Hào Hướng tại Thành phố Đồng Nai, vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cần được giám sát chặt chẽ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Hào Hướng hiện có quy mô là doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, khối lượng công việc mà đơn vị này đảm nhận qua 21 gói thầu trúng (bao gồm cả liên danh) là rất lớn, với tổng giá trị hơn 85,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này so với giá dự toán đạt khoảng 98,53% (tương ứng mức tiết kiệm 1,47%). Riêng các gói thầu chỉ định thầu trong năm 2026 tại xã Phú Trung, Phú Riềng và Long Hà có tỷ lệ trúng thầu bằng 100% giá trị đề nghị trúng thầu sau thương thảo.

Một góc TP Đồng Nai. Ảnh minh họa

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã nêu rõ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu. Việc ưu tiên cho các doanh nghiệp địa phương là cần thiết, nhưng phải song hành với năng lực thực hiện và hiệu quả tiết kiệm ngân sách. Nếu các gói thầu đều trúng sát giá và tập trung vào một đơn vị, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng trước cấp có thẩm quyền".

Tại địa bàn các xã của Thành phố Đồng Nai, thẩm quyền phê duyệt KQLCNT thường nằm trong tay Chủ tịch UBND xã hoặc người đứng đầu các Trung tâm dịch vụ. Cụ thể, các quyết định phê duyệt cho Công ty Hào Hướng đều do những người đứng đầu như: ông Trần Xuân Huy (Giám đốc TTDVTH xã Phú Trung), ông Nguyễn Trí Hoàng (Chánh văn phòng UBND xã Phú Riềng), hay ông Phạm Hồng Công (Chủ tịch UBND xã Long Hà) ký phê duyệt.

Việc cùng lúc triển khai nhiều công trình xây lắp tại nhiều xã khác nhau với quy mô 15 nhân sự theo đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia đặt ra bài toán về việc huy động máy móc, thiết bị và nhân sự chủ chốt của Công ty Hào Hướng. Theo tài liệu thu thập, doanh nghiệp này được cấp chứng chỉ năng lực thi công nhiều loại công trình từ dân dụng đến giao thông cầu, đường bộ. Tuy nhiên, tính khả thi trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ đồng loạt tại nhiều địa bàn cần được các cơ quan hậu kiểm đánh giá sát sao.

Kết thúc vệt bài, Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn các cơ quan có thẩm quyền Thành phố Đồng Nai cũng như các cơ quan thanh, kiểm tra chuyên ngành cần tăng cường kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu tại các chủ đầu tư cấp xã. Điều này nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự lành mạnh, tạo cơ hội công bằng cho mọi doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích tối đa của nhà nước trong đầu tư công.

