Người dân dễ dàng xác minh tính hợp pháp của cơ sở y tế, thẩm mỹ và thuốc men

Người dân Hà Nội có thể dễ dàng kiểm tra thông tin các cơ sở y tế, phòng khám, nhà thuốc được cấp phép qua trang web chính thức để đảm bảo an toàn.

Hà Nội hướng dẫn tra cứu thông tin cơ sở y tế, thẩm mỹ tư nhân được cấp phép

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn để người dân tra cứu thông tin các cơ sở, cá nhân hành nghề y tế ngoài công lập được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động thông qua Trang Sức khỏe Thủ đô.

Theo đó, hiện nay, các dữ liệu về cá nhân, cơ sở đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở thẩm mỹ; cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc; cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được Sở Y tế cấp phép và công khai trên Trang Sức khỏe Thủ đô, địa chỉ truy cập: suckhoethudo.vn.

Sở Y tế khuyến khích người dân chủ động tra cứu thông tin chính thống, tính pháp lý của các cơ sở, cá nhân hành nghề được cấp phép, công bố trên Trang Sức khỏe Thủ đô để đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân 126 phường, xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với Sở Y tế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân trên địa bàn lựa chọn các cơ sở hành nghề đã được cấp phép hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật.

Bác sĩ lấy máu cho bệnh nhân khám sức khỏe tại phường Cửa Nam, TP. Hà Nội. Ảnh minh họa/Nguồn phunuvietnam.vn

Trang Sức khỏe Thủ đô được Sở Y tế Hà Nội ra mắt vào cuối tháng 2/2026. Sau thời gian ra mắt đến nay, trang tiếp tục được hoàn thiện các chuyên mục nhằm phục vụ tối ưu nhu cầu tra cứu thông tin y tế của người dân, tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý nhà nước của Sở Y tế gắn với chuyển đổi số y tế vì sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế yêu cầu niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh...

Bộ Y tế cũng vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh thực hiện Công điện số 28/CĐ- TTg của TTCP

Trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành; Các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, công tác quản lý giá thuốc, thiết bị y tế và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân và kiểm soát chi phí y tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng; nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác bảo đảm nguồn cung và ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, trong đó có thuốc và thiết bị y tế, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 01/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dung.

Theo đó, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc và thiết bị y tế theo đúng quy định; bảo đảm cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Thực hiện mua sắm thuốc, thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cần đánh giá đầy đủ các yếu tố về chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ và phù hợp với nhu cầu chuyên môn.

Rà soát, đánh giá tình hình sử dụng, tồn kho và khả năng cung ứng; chủ động phối hợp với các nhà thầu để bảo đảm nguồn cung trong trường hợp xảy ra gián đoạn do nguyên nhân khách quan.

Các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên đơn vị thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ và giá bán lẻ thuốc.

Việc tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế là giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và minh bạch hóa thị trường.