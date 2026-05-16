Công ty Tín Phong Construction trúng gói xây lắp trường học tại xã Hiệp Hòa

Với giá bỏ thầu sát sao, Công ty TNHH Tín Phong Construction đã vượt qua đối thủ để trúng gói thầu thi công xây dựng tại Trường THCS Hiệp Hòa

Mới đây, Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Trường THCS Hiệp Hòa. Theo đó, Công ty TNHH Tín Phong Construction là đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án này với vai trò độc lập.

Tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu qua mạng

Gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Trường THCS Hiệp Hòa có giá dự toán được phê duyệt là 2.148.002.641 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ vốn bổ sung có mục tiêu năm 2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu ngày 20/04/2026, gói thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu:

Công ty TNHH Tín Phong Construction có giá dự thầu là 2.111.091.612 đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hải Đăng có giá dự thầu là 2.127.139.148 đồng.

Kết thúc quá trình đánh giá, Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Công ty TNHH Tín Phong Construction trúng thầu với giá 2.111.091.612 đồng. So với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,72%, tương ứng với số tiền hơn 36 triệu đồng được tiết giảm cho ngân sách nhà nước.

Quyết định số 234/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Lý do đối thủ bị loại "ngay từ vòng gửi xe"

Đáng chú ý, dù có giá dự thầu không quá chênh lệch, nhưng nhà thầu đối thủ là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hải Đăng (MST: 3702383503) đã bị loại do không đáp ứng hàng loạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 70/BC-UCP của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát, nhà thầu Hải Đăng đã mắc những lỗi cơ bản trong hồ sơ dự thầu. Cụ thể, về năng lực tài chính, nhà thầu này không cung cấp tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ thuế và không đính kèm báo cáo tài chính năm 2025 theo yêu cầu.

Về mặt kỹ thuật, đơn vị tư vấn chỉ rõ nhà thầu Hải Đăng có thuyết minh giải pháp tổ chức mặt bằng nhưng lại không đính kèm bản vẽ mặt bằng công trường. Đồng thời, nhà thầu cũng không có thuyết minh về tính phù hợp giữa tiến độ thi công với kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị và thiếu các phương án xử lý sự cố tại công trường. Do những thiếu sót này, tổ chuyên gia đã đánh giá nhà thầu Hải Đăng không đạt.

Năng lực của Công ty Tín Phong Construction

Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Tín Phong Construction (MST: 1101917877) có trụ sở tại Số 688, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, TP HCM. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Như Phong làm đại diện pháp luật, hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, sưởi ấm và hoàn thiện công trình xây dựng.

Theo dữ liệu phân tích, tính đến tháng 05/2026, đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu chính thức với vai trò độc lập. Dù có lịch sử đấu thầu khiêm tốn, nhưng việc vượt qua đánh giá kỹ thuật và năng lực cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của E-HSMT.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ chuyên gia, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đã nêu trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu thiếu bản vẽ kỹ thuật hoặc không minh minh được năng lực tài chính thì việc đánh giá "Không đạt" là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Điều này giúp đảm bảo chọn được nhà thầu thực sự có năng lực để triển khai công trình đúng tiến độ và chất lượng.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, các gói thầu xây lắp trường học đòi hỏi tính an toàn và chất lượng cao. Vì vậy, các nhà thầu khi tham dự cần đặc biệt lưu ý đến các giải pháp tổ chức thi công chi tiết và biện pháp bảo đảm an toàn lao động, tránh những lỗi thiếu sót hồ sơ không đáng có làm mất đi cơ hội cạnh tranh.