Công ty Tín Phong Construction trúng gói xây lắp trường học tại xã Hiệp Hòa

Mới đây, Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Trường THCS Hiệp Hòa. Theo đó, Công ty TNHH Tín Phong Construction là đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án này với vai trò độc lập.
Tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu qua mạng
Gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Trường THCS Hiệp Hòa có giá dự toán được phê duyệt là 2.148.002.641 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ vốn bổ sung có mục tiêu năm 2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Theo Biên bản mở thầu ngày 20/04/2026, gói thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu:
Công ty TNHH Tín Phong Construction có giá dự thầu là 2.111.091.612 đồng.
Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hải Đăng có giá dự thầu là 2.127.139.148 đồng.
Kết thúc quá trình đánh giá, Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Công ty TNHH Tín Phong Construction trúng thầu với giá 2.111.091.612 đồng. So với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,72%, tương ứng với số tiền hơn 36 triệu đồng được tiết giảm cho ngân sách nhà nước.
Lý do đối thủ bị loại "ngay từ vòng gửi xe"
Đáng chú ý, dù có giá dự thầu không quá chênh lệch, nhưng nhà thầu đối thủ là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hải Đăng (MST: 3702383503) đã bị loại do không đáp ứng hàng loạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 70/BC-UCP của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát, nhà thầu Hải Đăng đã mắc những lỗi cơ bản trong hồ sơ dự thầu. Cụ thể, về năng lực tài chính, nhà thầu này không cung cấp tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ thuế và không đính kèm báo cáo tài chính năm 2025 theo yêu cầu.
Về mặt kỹ thuật, đơn vị tư vấn chỉ rõ nhà thầu Hải Đăng có thuyết minh giải pháp tổ chức mặt bằng nhưng lại không đính kèm bản vẽ mặt bằng công trường. Đồng thời, nhà thầu cũng không có thuyết minh về tính phù hợp giữa tiến độ thi công với kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị và thiếu các phương án xử lý sự cố tại công trường. Do những thiếu sót này, tổ chuyên gia đã đánh giá nhà thầu Hải Đăng không đạt.
Năng lực của Công ty Tín Phong Construction
Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Tín Phong Construction (MST: 1101917877) có trụ sở tại Số 688, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, TP HCM. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Như Phong làm đại diện pháp luật, hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, sưởi ấm và hoàn thiện công trình xây dựng.
Theo dữ liệu phân tích, tính đến tháng 05/2026, đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu chính thức với vai trò độc lập. Dù có lịch sử đấu thầu khiêm tốn, nhưng việc vượt qua đánh giá kỹ thuật và năng lực cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của E-HSMT.
Góc nhìn chuyên gia
Dưới góc độ chuyên gia, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đã nêu trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu thiếu bản vẽ kỹ thuật hoặc không minh minh được năng lực tài chính thì việc đánh giá "Không đạt" là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Điều này giúp đảm bảo chọn được nhà thầu thực sự có năng lực để triển khai công trình đúng tiến độ và chất lượng.
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, các gói thầu xây lắp trường học đòi hỏi tính an toàn và chất lượng cao. Vì vậy, các nhà thầu khi tham dự cần đặc biệt lưu ý đến các giải pháp tổ chức thi công chi tiết và biện pháp bảo đảm an toàn lao động, tránh những lỗi thiếu sót hồ sơ không đáng có làm mất đi cơ hội cạnh tranh.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP
Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.
Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).
Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.