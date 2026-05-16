Gói thầu trường học tại xã Vĩnh Kim: Chỉ định thầu cùng tỷ lệ tiết kiệm 3%

Chỉ một ngày sau khi phê duyệt kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND xã Vĩnh Kim đã chọn Công ty Trần Phú thực hiện gói thầu 1,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm đạt 3%.

Phê duyệt chỉ định thầu trong 24 giờ

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bàn Long và Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim năm 2025" là một trong những dự án trọng điểm về hạ tầng giáo dục tại xã Vĩnh Kim (Đồng Tháp). Ngày 28/4/2026, ông Nguyễn Nhật Thanh – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Vĩnh Kim đã ký Quyết định số 69/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) thực hiện công trình này.

Theo KHLCNT được phê duyệt, Gói thầu: Thi công xây dựng có giá trị là 1.661.528.902 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã năm 2025. Đáng chú ý, chỉ đúng 01 ngày sau đó, vào ngày 29/4/2026, đại diện chủ đầu tư tiếp tục ký Quyết định số 70/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Sự khẩn trương trong việc hoàn tất các thủ tục pháp lý chỉ trong vòng 24 giờ cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đơn vị được Văn phòng HĐND và UBND xã Vĩnh Kim lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu là Công ty TNHH Trần Phú. Theo quyết định phê duyệt, giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này là 1.611.683.000 đồng.

Nếu so sánh với giá gói thầu được duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (1.661.528.902 đồng), mức chênh lệch giảm giá thông qua thương thảo chỉ đạt 49.845.902 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt mức xấp xỉ 3%.

Quyết định số 70/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bàn Long và Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim năm 2025". (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu trích xuất từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Tài Chính), Công ty TNHH Trần Phú (Mã số thuế: 1201059100) có địa chỉ tại ấp Kinh 2A, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu cho thấy đây là một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 184 gói thầu, trong đó trúng 140 gói, trượt 41 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là khoảng 145.929.459.415 đồng.

Dự án sửa chữa Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bàn Long cùng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp "trồng người". Dư luận địa phương hoàn toàn ủng hộ việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, nhưng cũng kỳ vọng ngân sách được chi ra phải mang lại giá trị tối ưu.

Mức tiết kiệm 49,8 triệu đồng trên tổng quy mô 1,6 tỷ đồng có thể là con số chưa thật sự nổi bật, nhưng chất lượng công trình sau khi hoàn thành mới là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả kinh tế.