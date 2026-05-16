Gói thầu trường học tại xã Vĩnh Kim: Chỉ định thầu cùng tỷ lệ tiết kiệm 3%

Chỉ một ngày sau khi phê duyệt kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND xã Vĩnh Kim đã chọn Công ty Trần Phú thực hiện gói thầu 1,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm đạt 3%.

Phê duyệt chỉ định thầu trong 24 giờ

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bàn Long và Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim năm 2025" là một trong những dự án trọng điểm về hạ tầng giáo dục tại xã Vĩnh Kim (Đồng Tháp). Ngày 28/4/2026, ông Nguyễn Nhật Thanh – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Vĩnh Kim đã ký Quyết định số 69/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) thực hiện công trình này.

Theo KHLCNT được phê duyệt, Gói thầu: Thi công xây dựng có giá trị là 1.661.528.902 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã năm 2025. Đáng chú ý, chỉ đúng 01 ngày sau đó, vào ngày 29/4/2026, đại diện chủ đầu tư tiếp tục ký Quyết định số 70/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Sự khẩn trương trong việc hoàn tất các thủ tục pháp lý chỉ trong vòng 24 giờ cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đơn vị được Văn phòng HĐND và UBND xã Vĩnh Kim lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu là Công ty TNHH Trần Phú. Theo quyết định phê duyệt, giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này là 1.611.683.000 đồng.

Nếu so sánh với giá gói thầu được duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (1.661.528.902 đồng), mức chênh lệch giảm giá thông qua thương thảo chỉ đạt 49.845.902 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt mức xấp xỉ 3%.

Quyết định số 70/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bàn Long và Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim năm 2025". (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu trích xuất từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Tài Chính), Công ty TNHH Trần Phú (Mã số thuế: 1201059100) có địa chỉ tại ấp Kinh 2A, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu cho thấy đây là một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 184 gói thầu, trong đó trúng 140 gói, trượt 41 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là khoảng 145.929.459.415 đồng.

Dự án sửa chữa Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bàn Long cùng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp "trồng người". Dư luận địa phương hoàn toàn ủng hộ việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, nhưng cũng kỳ vọng ngân sách được chi ra phải mang lại giá trị tối ưu.

Mức tiết kiệm 49,8 triệu đồng trên tổng quy mô 1,6 tỷ đồng có thể là con số chưa thật sự nổi bật, nhưng chất lượng công trình sau khi hoàn thành mới là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả kinh tế.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHỈ ĐỊNH THẦU

Nhằm bảo đảm các tiêu chí: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước bị ràng buộc bởi các quy định kiểm soát rất chặt chẽ, không được tùy tiện lạm dụng để né tránh đấu thầu rộng rãi.

Đặc biệt, quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng trong chỉ định thầu được quy định rõ tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu).

Doanh nghiệp vừa thành lập 12 ngày đã được chỉ định gói thầu tiền tỷ

Công ty Xây dựng Anh Khoa Tháp Mười vừa được duyệt hồ sơ trên mạng đấu thầu đã liên tiếp trúng 2 gói chỉ định thầu tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.

Đầu tư công thông qua hệ thống mạng lưới đấu thầu quốc gia luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các địa phương. Để đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng một cách minh bạch, hiệu quả và tránh thất thoát, pháp luật về đấu thầu đã quy định rất chặt chẽ về các hình thức lựa chọn nhà thầu. Trong đó, đấu thầu rộng rãi qua mạng luôn được xem là hình thức ưu tiên hàng đầu nhằm tối đa hóa tính cạnh tranh. Việc áp dụng hình thức "chỉ định thầu", đặc biệt là quy trình "chỉ định thầu rút gọn" đối với các dự án xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng, luôn đòi hỏi một cơ sở pháp lý vững chắc và sự soi chiếu kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực hiện đại hóa cơ sở vật chất nông thôn, dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã do Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Trường Xuân làm chủ đầu tư vừa qua đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu.

Vĩnh Long: Giảm giá sốc 31,2%, Công ty Ngọc Minh thắng lớn tại xã Châu Thành

Bỏ thầu giảm hơn 1 tỷ đồng, nhà thầu Ngọc Minh đã đánh bại 3 đối thủ để trúng thầu tại dự án thủy lợi quan trọng nhờ hồ sơ kỹ thuật chuẩn xác.

Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu không ngừng được hoàn thiện, tiêu biểu là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các luật sửa đổi bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC), công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng (e-GP) đang thực sự chứng minh hiệu quả to lớn. Môi trường cạnh tranh công bằng không chỉ tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp mà còn là công cụ hữu hiệu để các địa phương tiết giảm tối đa ngân sách nhà nước. Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần thượng tôn pháp luật, tối ưu hóa ngân sách và sàng lọc năng lực khách quan vừa được ghi nhận tại một gói thầu xây lắp công trình thủy lợi thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ và tài liệu Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được, gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nạo vét 60 tuyến kênh cấp III trên địa bàn xã Châu Thành là một dự án mang ý nghĩa dân sinh vô cùng thiết thực. Mục tiêu trọng tâm của gói thầu nhằm khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp cho diện tích đất trồng lúa trên địa bàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Tiết kiệm gần 237 triệu, gói thầu tại xã Hưng Mỹ bóc trần lỗi nhân sự

Liên danh Nam Bộ - Nguyễn Mai trúng thầu dự án kênh Tân Tạo tại xã Hưng Mỹ (Cà Mau) với gần 237 triệu tiết kiệm ngân sách. Đối thủ ngã ngựa vì lỗi nhân sự.

Theo các tài liệu và hồ sơ trích xuất hợp pháp mà Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp cận được, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường Bờ Đông kênh Tân Tạo là một dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Căn cứ theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ về việc phê duyệt dự án, công trình này sử dụng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ được giao trọng trách làm chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức mời thầu gói thầu số 05 với giá dự toán được phê duyệt ở mức 4.085.090.000 đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông đồng bộ, kiên cố, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân dọc tuyến kênh Tân Tạo.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, cuộc thầu đã chính thức đóng/mở thầu vào lúc 09 giờ 01 phút ngày 09/04/2026. Trích xuất Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 đơn vị. Dù số lượng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nộp vào không nhiều, nhưng quá trình đánh giá lại diễn ra vô cùng cẩn trọng, nghiêm ngặt dưới lăng kính của đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH MTV Xây dựng An Nguyên CM. Chính sự kỹ lưỡng trong khâu chấm thầu này đã giúp chủ đầu tư đưa ra một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoàn toàn thuyết phục, đồng thời vạch trần lỗi nghiêm trọng trong hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp.

