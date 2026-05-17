Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan trúng gói thầu chống ngập tại xã Lộc Ninh

Vấn đề tiêu thoát nước, chống ngập úng tại các khu dân cư luôn là bài toán cấp thiết trong đầu tư công cấp cơ sở. Mới đây, Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho dự án chống ngập tại khu vực ấp 3. Kết quả cho thấy, một doanh nghiệp xây lắp có bề dày "thành tích" tại địa phương đã được lựa chọn để triển khai dự án này.

Cụ thể, tại Quyết định số 1770/QĐ-PKT ký ngày 20/04/2026, ông Nguyễn Đình Hiển – Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan (địa chỉ tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Quyết định số 1770/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.054.931.514 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan đã trúng thầu với giá 3.030.633.595 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu trị giá hơn 3 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước khoảng 24 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm cực thấp, chỉ đạt xấp xỉ 0,8%.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận ngày 30/03/2026, cuộc đua giành gói thầu này có sự tham gia của 2 nhà thầu. Đối thủ trực tiếp của Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền. Tại bước đánh giá về tài chính, nhà thầu Thanh Điền bỏ giá 3.046.343.434 đồng, cao hơn nhà thầu trúng thầu khoảng 15 triệu đồng.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan (MST: 3900407851), có địa chỉ tại Đường Hoàng Lê Kha, Khu Phố 7, Phường Tân Ninh, Tây Ninh, được thành lập từ năm 2007, do ông Dương Đình Thanh làm Giám đốc. Tính đến tháng 05/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng khoảng 34 gói thầu, trong đó trúng thầu tới 27 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt 37.132.889.034 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Mục tiêu của Luật Đấu thầu 2023 là nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách qua tính cạnh tranh. Khi các gói thầu rộng rãi có tỉ lệ tiết kiệm dưới 1%, các cơ quan quản lý cần rà soát kỹ quy trình lập dự toán và hồ sơ mời thầu để đảm bảo không có sự khu biệt nhà thầu, tạo môi trường minh bạch tuyệt đối".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bên mời thầu về hiệu quả kinh tế là rất quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh địa giới hành chính của Tây Ninh đã có sự sắp xếp theo Nghị quyết 1682/NQ-UBTVQH15 (có hiệu lực từ tháng 07/2025), việc quản lý đầu tư công tại các xã mới như Lộc Ninh (được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bến Củi, Lộc Ninh cũ và một phần xã Phước Minh) càng đòi hỏi sự chặt chẽ và công khai.