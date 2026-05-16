Công ty Lê Phương trúng thầu tại xã Lộc Ninh sau khi 3 đối thủ bị loại

Công ty Lê Phương trúng gói thầu xây dựng tại xã Lộc Ninh trị giá hơn 3 tỷ, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đồng loạt bị loại tại bước đánh giá năng lực

Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng thuộc dự án Trường Mẫu giáo Lộc Ninh. Đáng chú ý, doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương – một đơn vị có lịch sử trúng thầu dày dạn tại địa phương.

Kịch bản bất ngờ tại vòng sơ loại

Theo Quyết định số 1771/QĐ-PKT ngày 20/04/2026 do Trưởng phòng Nguyễn Đình Hiển ký, gói thầu Xây dựng Trường Mẫu giáo Lộc Ninh có giá dự toán 3.275.460.536 đồng. Biên bản mở thầu ghi nhận 4 đơn vị tham gia dự thầu gồm: Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Đại Phát, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát, Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh và Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương.

Quyết định số 1771/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tuy nhiên, khi Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 25/BC-CTY cho thấy cả 3 đối thủ của Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương đều không đạt yêu cầu ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Nguyên nhân cụ thể là: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Tây Ninh cấp tín dụng tối đa là 983.000.000 đồng hiệu lực đến hết ngày 15/10/2026. Trong khi đó yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu, cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện giá trị tối thiểu là 983.000.000 đồng.

Sau khi cả ba đối thủ bị loại, Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương (với giá dự thầu sau giảm giá 8% là 3.008.842.520 đồng) đã chính thức được phê duyệt trúng thầu. Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 180 ngày.

Chân dung nhà thầu Lê Phương

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương (MST: 3900337499) có trụ sở tại 179A, Đường Thành Thái, Khu Phố Long Trung, Phường Hoà Thành, Tây Ninh, do ông Nguyễn Lê Phương làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu này đã tham gia khoảng 84 gói thầu, trong đó trúng tới 53 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 90.421.116.700 đồng, riêng vai trò độc lập chiếm 65.479.297.850 đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2025-2026, doanh nghiệp này liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp tại nhiều đơn vị như: Phòng Kinh tế phường Long Hoa, Văn phòng Đảng ủy phường Long Hoa và các gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 5. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này đạt khoảng 89,92%.

Dưới góc nhìn pháp lý

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Việc nhà thầu bị loại do lỗi hạn mức tín dụng không đáp ứng thời gian hiệu lực là lỗi kỹ thuật khá phổ biến nhưng hậu quả rất lớn. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sự chặt chẽ về tính pháp lý của hồ sơ tài chính là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc công khai lý do trúng/trượt thầu minh bạch theo tinh thần Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 sẽ giúp nâng cao ý thức tuân thủ của các doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn.