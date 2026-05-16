Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Lê Phương trúng thầu tại xã Lộc Ninh sau khi 3 đối thủ bị loại

Công ty Lê Phương trúng gói thầu xây dựng tại xã Lộc Ninh trị giá hơn 3 tỷ, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đồng loạt bị loại tại bước đánh giá năng lực

Hà Linh

Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng thuộc dự án Trường Mẫu giáo Lộc Ninh. Đáng chú ý, doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương – một đơn vị có lịch sử trúng thầu dày dạn tại địa phương.

Kịch bản bất ngờ tại vòng sơ loại

Theo Quyết định số 1771/QĐ-PKT ngày 20/04/2026 do Trưởng phòng Nguyễn Đình Hiển ký, gói thầu Xây dựng Trường Mẫu giáo Lộc Ninh có giá dự toán 3.275.460.536 đồng. Biên bản mở thầu ghi nhận 4 đơn vị tham gia dự thầu gồm: Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Đại Phát, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát, Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh và Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương.

qd1-4219.jpg
qd2-4531.jpg
Quyết định số 1771/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tuy nhiên, khi Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 25/BC-CTY cho thấy cả 3 đối thủ của Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương đều không đạt yêu cầu ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Nguyên nhân cụ thể là: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Tây Ninh cấp tín dụng tối đa là 983.000.000 đồng hiệu lực đến hết ngày 15/10/2026. Trong khi đó yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu, cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện giá trị tối thiểu là 983.000.000 đồng.

Sau khi cả ba đối thủ bị loại, Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương (với giá dự thầu sau giảm giá 8% là 3.008.842.520 đồng) đã chính thức được phê duyệt trúng thầu. Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 180 ngày.

Chân dung nhà thầu Lê Phương

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương (MST: 3900337499) có trụ sở tại 179A, Đường Thành Thái, Khu Phố Long Trung, Phường Hoà Thành, Tây Ninh, do ông Nguyễn Lê Phương làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu này đã tham gia khoảng 84 gói thầu, trong đó trúng tới 53 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 90.421.116.700 đồng, riêng vai trò độc lập chiếm 65.479.297.850 đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2025-2026, doanh nghiệp này liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp tại nhiều đơn vị như: Phòng Kinh tế phường Long Hoa, Văn phòng Đảng ủy phường Long Hoa và các gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 5. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này đạt khoảng 89,92%.

Dưới góc nhìn pháp lý

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Việc nhà thầu bị loại do lỗi hạn mức tín dụng không đáp ứng thời gian hiệu lực là lỗi kỹ thuật khá phổ biến nhưng hậu quả rất lớn. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sự chặt chẽ về tính pháp lý của hồ sơ tài chính là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc công khai lý do trúng/trượt thầu minh bạch theo tinh thần Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 sẽ giúp nâng cao ý thức tuân thủ của các doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh #Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương #Trường Mẫu giáo Lộc Ninh #Đấu thầu tại Tây Ninh

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Bất ngờ gói thầu tại xã Vạn Ninh: Tiết kiệm ngân sách lên đến 17%

Vượt qua 4 đối thủ bị loại từ bước kỹ thuật, Công ty Gia Lộc ẵm trọn gói thầu hơn 3 tỷ đồng, giúp ngân sách xã Vạn Ninh tiết kiệm trên 629 triệu, (khoảng 17%).

Công tác đấu thầu tại cơ sở và bài toán hiệu quả kinh tế

Kể từ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) từ ngày 01/7/2025, vai trò của các chủ đầu tư cấp xã/phường trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua hoạt động đấu thầu ngày càng được chú trọng. Việc tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý mà còn là thước đo năng lực quản trị, điều hành của chính quyền cơ sở. Mục tiêu tối thượng của mọi gói thầu luôn là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu tại xã Tây Khánh Sơn: Tiết kiệm cho ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng

Với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng gần 20%, Công ty Phương Đài đã vượt qua 4 đối thủ để trúng gói thầu xây dựng đường liên vùng tại xã Tây Khánh Sơn.

Hoạt động đấu thầu mua sắm công và đầu tư xây dựng cơ bản luôn đòi hỏi sự minh bạch, tính cạnh tranh và mục tiêu tối thượng là mang lại hiệu quả kinh tế tối đa cho ngân sách Nhà nước. Mới đây, tại gói thầu "Chi phí xây dựng" thuộc dự án Đường liên vùng BTXM từ Sơn Lâm đi Thành Sơn do Phòng Kinh tế xã Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) làm chủ đầu tư, kết quả lựa chọn nhà thầu đã mang lại những góc nhìn đầy thú vị về bài toán cạnh tranh trong bối cảnh các quy định mới về đấu thầu chính thức có hiệu lực. Điểm nhấn của dự án giao thông trọng điểm này không chỉ nằm ở con số tiết kiệm ngân sách, mà còn nằm ở phương thức chào giá linh hoạt, đầy bất ngờ của đơn vị trúng thầu - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phương Đài trong một cuộc đua với bốn đối thủ lớn khác.

90b065c5-9e01-4258-aaf9-2b2cc7101b32.jpg
Một góc của xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Tân Tiến: Những gói thầu giao thông "một mình một ngựa" về đích [Kỳ 2]

Phân tích quy trình mở thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến cho thấy tình trạng phổ biến là chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng "độc diễn" trong đấu thầu đang là dấu hiệu đặc trưng tại các dự án do Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến quản lý. Theo báo cáo phân tích, trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu tại đơn vị này là thấp (số liệu thống kê kỹ thuật cho thấy có sự cạnh tranh chéo thấp).

Điển hình là gói thầu thi công tại Tuyến Kênh Bông Súng (mã IB2600122885-00) có giá 2.219.294.676 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Sang (MST: 2001083059) nộp hồ sơ và trúng thầu với giá 2.185.591.969 đồng. Việc thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả kinh tế khi giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 33 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới