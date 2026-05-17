Tây Ninh: Nhà Thầu An Hồng Nguyên trúng gói thầu làm đường tại xã Lộc Ninh

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp tại xã Lộc Ninh chỉ ghi nhận duy nhất Công ty An Hồng Nguyên dự thầu và trúng thầu, tiết kiệm 4,59%

Tại tỉnh Tây Ninh, hoạt động đầu tư công tại các địa phương đang được đẩy mạnh nhằm hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận tại một gói thầu xây lắp trên địa bàn xã Lộc Ninh đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi tình trạng "một mình một ngựa" trong đấu thầu rộng rãi lại tiếp diễn, đi kèm với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Một mình dự thầu gói hơn 2,6 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Đình Hiển, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã ký Quyết định số 1863/QĐ-PKT vào ngày 08/05/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Xây dựng thuộc dự án Đường số 23 ấp B2.

Quyết định số 1863/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên. Giá trúng thầu là 2.525.046.400 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 2.646.607.683 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách sau đấu thầu tiết kiệm ngân sách khoảng 121 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm 4,59%.

Điều đáng nói, dù đây là gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, nhưng theo Biên bản mở thầu ngày 15/04/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu đến từ Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên. Việc thiếu vắng các đơn vị đối trọng tham gia cạnh tranh khiến dư luận đặt nghi vấn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả kinh tế thực tế của gói thầu này.

Chân dung nhà thầu An Hồng Nguyên

Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên (MSDN: 3901131123) có trụ sở tại số 112 Đường Đặng Ngọc Chinh, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2012, hiện do ông Lê Trường An giữ vai trò người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 113 gói thầu, trong đó ghi nhận trúng 70 gói với tổng giá trị trúng thầu 96.119.651.821 đồng. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu nhà thầu này tham gia đều tập trung tại địa bàn tỉnh Tây Ninh với 107 gói.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2025-2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên đã liên tiếp được phê duyệt trúng nhiều gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại địa phương. Đặc biệt, tại xã Lộc Ninh, chỉ riêng tháng 04/2026 nhà thầu này thường xuyên có tên trong danh sách các đơn vị thực hiện dự án do Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh làm chủ đầu tư.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng xem hồ sơ mời thầu có chứa đựng các điều kiện hạn chế nhà thầu hay không. Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu không chỉ là chọn được nhà thầu mà phải là chọn được phương án tối ưu nhất cho ngân sách nhà nước."