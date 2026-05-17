Tây Ninh: Nhà Thầu An Hồng Nguyên trúng gói thầu làm đường tại xã Lộc Ninh

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp tại xã Lộc Ninh chỉ ghi nhận duy nhất Công ty An Hồng Nguyên dự thầu và trúng thầu, tiết kiệm 4,59%

Hà Linh

Tại tỉnh Tây Ninh, hoạt động đầu tư công tại các địa phương đang được đẩy mạnh nhằm hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận tại một gói thầu xây lắp trên địa bàn xã Lộc Ninh đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi tình trạng "một mình một ngựa" trong đấu thầu rộng rãi lại tiếp diễn, đi kèm với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Một mình dự thầu gói hơn 2,6 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Đình Hiển, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã ký Quyết định số 1863/QĐ-PKT vào ngày 08/05/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Xây dựng thuộc dự án Đường số 23 ấp B2.

Quyết định số 1863/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên. Giá trúng thầu là 2.525.046.400 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 2.646.607.683 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách sau đấu thầu tiết kiệm ngân sách khoảng 121 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm 4,59%.

Điều đáng nói, dù đây là gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, nhưng theo Biên bản mở thầu ngày 15/04/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu đến từ Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên. Việc thiếu vắng các đơn vị đối trọng tham gia cạnh tranh khiến dư luận đặt nghi vấn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả kinh tế thực tế của gói thầu này.

Chân dung nhà thầu An Hồng Nguyên

Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên (MSDN: 3901131123) có trụ sở tại số 112 Đường Đặng Ngọc Chinh, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2012, hiện do ông Lê Trường An giữ vai trò người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 113 gói thầu, trong đó ghi nhận trúng 70 gói với tổng giá trị trúng thầu 96.119.651.821 đồng. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu nhà thầu này tham gia đều tập trung tại địa bàn tỉnh Tây Ninh với 107 gói.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2025-2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên đã liên tiếp được phê duyệt trúng nhiều gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại địa phương. Đặc biệt, tại xã Lộc Ninh, chỉ riêng tháng 04/2026 nhà thầu này thường xuyên có tên trong danh sách các đơn vị thực hiện dự án do Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh làm chủ đầu tư.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng xem hồ sơ mời thầu có chứa đựng các điều kiện hạn chế nhà thầu hay không. Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu không chỉ là chọn được nhà thầu mà phải là chọn được phương án tối ưu nhất cho ngân sách nhà nước."

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

Gói thầu 1,8 tỷ đồng tại xã Tân Hà Lâm Hà: Tiết kiệm cho ngân sách bao nhiêu?

Giá trị gói thầu lên tới hơn 1,8 tỷ, sau bước thương thảo giá, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách xã Tân Hà Lâm Hà đạt tỷ lệ 0,26% (khoảng 4,7 triệu đồng).

Phát triển hệ thống giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn vốn đầu tư công cần được quản lý chặt chẽ, minh bạch và phân bổ thông qua các quy trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật. Việc sử dụng hiệu quả từng đồng ngân sách không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn là thước đo năng lực quản lý nhà nước tại cơ sở, đặc biệt là sau khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Mới đây, qua công tác tìm hiểu dữ liệu đấu thầu tại tỉnh Lâm Đồng, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận một diễn biến đáng chú ý tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Hà. Cụ thể, quy trình lựa chọn nhà thầu tại một dự án xây lắp giao thông trị giá cả tỷ đồng đã được đơn vị này hoàn tất với tốc độ thần tốc, sớm đưa dự án vào thi công thực tế.

Nam Nguyên Lâm Đồng trúng 3 gói thầu trường học với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng

Được lựa chọn thực hiện ba gói thầu xây lắp tại xã Nam Ban Lâm Hà trong một ngày, Công ty Nam Nguyên Lâm Đồng trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ở mức 0%.

Hoạt động đầu tư công và nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục luôn được các địa phương ưu tiên nguồn lực nhằm mang lại môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Việc phân bổ nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, đi đôi với tiến độ, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đòi hỏi sự minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đấu thầu để bảo đảm hiệu quả kinh tế tối ưu.

Mới đây, qua công tác rà soát dữ liệu đấu thầu tại tỉnh Lâm Đồng, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), cùng trong 1 ngày đơn vị này đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho 03 gói thầu xây lắp trường học trên địa bàn, đơn vị được lựa chọn thực hiện cả ba gói thầu này là Công ty TNHH Nam Nguyên Lâm Đồng.

Doanh nghiệp vừa thành lập 12 ngày đã được chỉ định gói thầu tiền tỷ

Công ty Xây dựng Anh Khoa Tháp Mười vừa được duyệt hồ sơ trên mạng đấu thầu đã liên tiếp trúng 2 gói chỉ định thầu tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.

Đầu tư công thông qua hệ thống mạng lưới đấu thầu quốc gia luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các địa phương. Để đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng một cách minh bạch, hiệu quả và tránh thất thoát, pháp luật về đấu thầu đã quy định rất chặt chẽ về các hình thức lựa chọn nhà thầu. Trong đó, đấu thầu rộng rãi qua mạng luôn được xem là hình thức ưu tiên hàng đầu nhằm tối đa hóa tính cạnh tranh. Việc áp dụng hình thức "chỉ định thầu", đặc biệt là quy trình "chỉ định thầu rút gọn" đối với các dự án xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng, luôn đòi hỏi một cơ sở pháp lý vững chắc và sự soi chiếu kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực hiện đại hóa cơ sở vật chất nông thôn, dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã do Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Trường Xuân làm chủ đầu tư vừa qua đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu.

