Nhà thầu Huy Bình Bình Minh trúng gói xây trường tại Vĩnh Long sau đổi giá

Công ty Huy Bình Bình Minh vừa được công bố trúng gói thầu hơn 3,7 tỷ tại xã Phú Quới nhờ thư giảm giá 10% gửi kèm hồ sơ dự thầu dù mức giá ban đầu cao nhất

Theo Quyết định số 03/QĐ-VHXH ký ngày 24/03/2026, bà Nguyễn Yến Xuân - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Thi công xây dựng các hạng mục công trình" thuộc dự án Trường trung học cơ sở Lộc Hòa. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Huy Bình Bình Minh với giá trúng thầu là 3.772.072.572 đồng.

Quyết định số 03/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Phân tích diễn biến thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc kế hoạch LCNT Trường trung học cơ sở Lộc Hòa. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, có dự toán mua sắm 4.496.718.308 đồng do Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Quới phê duyệt ngày 01/12/2025 tại quyết định số 05/QĐ-PVH-XH. Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, nguồn vốn thực hiện từ vốn sự nghiệp giáo dục năm 2025 – 2027, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Theo biên bản mở thầu 13/02/2026, gói thầu có giá 4.191.202.541 đồng, ghi nhận có 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Đáng chú ý, mức giá dự thầu ban đầu của Công ty Huy Bình Bình Minh là 4.191.191.747 đồng, cao nhất trong số 03 đơn vị (Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phượng Hoàng chào 3.885.680.583 đồng; Công ty TNHH Kim Bửu chào 4.174.682.648 đồng).

Tuy nhiên, nhờ thư giảm giá 10% đính kèm, giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu này giảm xuống còn 3.772.072.572,3 đồng. Khoảng cách giữa giá dự toán (4.191.202.541 đồng) và giá trúng thầu cho thấy tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này đạt khoảng 10%. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 21-BC/2026/CA, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An cho biết đã có 02 lần yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ vào các ngày 05/3 và 16/3/2026 trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Lịch sử năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Huy Bình Bình Minh (MSDN: 1501026794; trụ sở tại phường Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) do ông Phan Mỹ Thiện làm Giám đốc. Tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 41 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 11 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 120,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2025-2026, nhà thầu này liên tục ghi nhận kết quả trúng thầu tại địa phương với 8/11 gói thầu tham gia. Đặc biệt, đơn vị này thường xuyên tham dự và trúng thầu tại các bên mời thầu như Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Covico (trúng 14/16 gói) hay Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh (trúng 4/4 gói).

Góc nhìn chuyên gia

Việc nhà thầu đưa ra mức giảm giá 10% ngay tại bước nộp hồ sơ sau khi chào giá ban đầu ở mức sát trần dự toán đặt ra câu hỏi về tính thực chất của các con số cấu thành đơn giá.

Luật sư Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc giảm giá là quyền của nhà thầu nhằm tăng tính cạnh tranh. Tuy nhiên, trong các gói thầu xây lắp trường học, Chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát để đảm bảo đơn giá thấp không làm ảnh hưởng đến khối lượng và quy cách vật tư thực tế tại công trình".

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân chia sẻ thêm: "Dữ liệu cho thấy nhà thầu này đang cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu tại địa phương. Với mức giảm giá sâu, dư luận có cơ sở để quan tâm đến năng lực huy động nhân sự và thiết bị thực tế của đơn vị nhằm đảm bảo đúng tiến độ 150 ngày như cam kết".

Dự án cải tạo Trường THCS Lộc Hòa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2025 – 2027. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, rút ngắn 30 ngày so với thời gian yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.