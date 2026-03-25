Đấu thầu tại phường Tam Bình: Gói thầu cải tạo trụ sở hơn 3 tỷ, lợi thế thuộc về ai?

Ba nhà thầu cùng tranh suất tại gói thầu xây lắp trụ sở phường Tam Bình với những con số dự thầu đầy kịch tính, mở ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Cận cảnh biên bản mở gói thầu số 3

Ngày 19/03/2026, tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, biên bản mở thầu Gói thầu số 3: Xây lắp + thiết bị (mã định danh gói thầu: BP2600100909) đã chính thức được công bố. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy - UBND phường Tam Bình, do UBND phường Tam Bình làm chủ đầu tư với giá gói thầu được phê duyệt là 3.171.402.429 đồng.

Theo biên bản mở thầu, có 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Chí Nam và Công ty TNHH Xây dựng Nhật Quang Minh.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Phân tích về mức giá, dư luận không khỏi chú ý đến sự chênh lệch khá thấp giữa các đơn vị. Cụ thể:

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi đưa ra mức giá thấp nhất là 2.968.598.957 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Chí Nam dự thầu với giá 3.138.827.811 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Nhật Quang Minh đưa ra mức giá cao nhất là 3.153.925.307 đồng.

Nếu chỉ xét thuần túy về yếu tố giá thấp nhất, lợi thế dường như đang nghiêng về Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi với mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng so với giá gói thầu. Tuy nhiên, trong đấu thầu hiện đại, giá thấp chưa bao giờ là điều kiện đủ để khẳng định cơ hội trúng thầu, nhất là khi các quy định mới về đánh giá năng lực, kỹ thuật đang ngày càng siết chặt.

Năng lực các ứng viên dự thầu

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi (MSDN: 5800753587), có trụ sở tại Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Lâm Đồng. Dù có địa chỉ tại Lâm Đồng nhưng đơn vị này lại hoạt động khá tích cực tại địa bàn TP HCM với 36 gói thầu đã tham gia. Thống kê cho thấy đơn vị này đã tham gia 154 gói thầu nhưng tỷ lệ trúng thầu chỉ ở mức khoảng 30% (trúng 47 gói, trượt 94 gói). Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025-2026, nhà thầu này tham gia 70 gói thầu nhưng mới chỉ ghi nhận trúng 10 gói.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Chí Nam (MSDN: 3700942026), có địa chỉ trụ sở tại 10 N6, Tổ 3, Khu 7, Khu Dân Cư Phú Hòa 1, Phường Phú Lợi, TP HCM (sau khi sáp nhập), lại cho thấy một mối quan hệ công việc rất mật thiết với chính chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân phường Tam Bình. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này đã từng trúng thầu gói "Trang trí phòng tiếp công dân" và "Gói thầu số 1: Xây lắp" cũng tại Ủy ban nhân dân phường Tam Bình theo hình thức chỉ định thầu rút gọn vào tháng 03/2026.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng Nhật Quang Minh (MSDN: 0305461196), trụ sở tại 43/20 Đường Số 7, Phường Linh Xuân, TP HCM. Mặc dù quy mô nhỏ nhưng tỷ lệ trúng thầu của đơn vị này lại rất ấn tượng, trúng 25/40 gói thầu đã tham gia (đạt trên 60%). Trong giai đoạn 2025-2026, nhà thầu này đã trúng 8/22 gói thầu tham gia.

Cơ sở pháp lý về công tác xét thầu

Việc lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 hiện đang được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15).

Trao đổi về các quy định hiện hành, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: "Căn cứ theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu. Kết quả cuối cùng phải đảm bảo các mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) thông tin thêm: "Theo các quy định mới, các chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình về quá trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là việc đăng tải thông tin và xử lý các tình huống phát sinh trong đấu thầu nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật".

Gói thầu số 3 tại phường Tam Bình hiện vẫn đang trong giai đoạn xét thầu và chưa có kết quả cuối cùng. Liệu mức giá thấp nhất của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi có giúp họ chiến thắng, hay năng lực và "mối quen" của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Chí Nam sẽ tạo nên bất ngờ? Hoặc sự hiệu quả đáng nể của Công ty TNHH Xây dựng Nhật Quang Minh sẽ được phát huy? Câu trả lời vẫn đang phụ thuộc vào quá trình làm việc công tâm của Ủy ban nhân dân phường Tam Bình và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Gia Lai.