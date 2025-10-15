Nhà thầu Hoàng Đức và những gói thầu y tế "không đối thủ": Câu hỏi về tính cạnh tranh?

Trúng gói thầu hơn 5,3 tỷ đồng tại Cà Mau với tỷ lệ tiết kiệm 0%, Công ty Hoàng Đức tiếp tục cho thấy vị thế áp đảo với tỷ lệ thắng thầu gần 95% trong năm 2025. Năng lực vượt trội hay còn những câu hỏi khác về tính cạnh tranh?

Thời gian gần đây, hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực y tế tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Một trong những tên nổi bật trên thị trường là Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức (Công ty Hoàng Đức), một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu giá trị lớn. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Gói thầu hơn 5,3 tỷ tại Cà Mau và hình thức "mua sắm trực tiếp"

Mới đây nhất, ngày 23/09/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, ông Tô Minh Nghị, đã ký Quyết định số 1163/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 8: Bộ Stent mạch vành khung stent mỏng". Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm bổ sung vật tư, dụng cụ phục vụ can thiệp mạch vành, phẫu thuật mổ mở và chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2025".

Quyết định số 1163/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 8: Bộ Stent mạch vành khung stent mỏng". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty Hoàng Đức, với giá trúng thầu là 5.346.500.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu được đưa ra. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này là 0%.

Một điểm đặc biệt đáng chú ý là gói thầu được thực hiện theo hình thức "Mua sắm trực tiếp". Theo quy định của Luật Đấu thầu, đây là hình thức lựa chọn nhà thầu áp dụng trong những trường hợp cụ thể, mang tính đặc thù. Việc một gói thầu có giá trị lớn được thực hiện theo hình thức này, thay vì đấu thầu rộng rãi để tăng tính cạnh tranh, đang đặt ra những câu hỏi về sự cần thiết và tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Hồ sơ "khủng" và tỷ lệ trúng thầu gần 95%

Tìm hiểu sâu hơn, Công ty Hoàng Đức (MSDN: 0301140748), do ông Nguyễn Vũ Hoàng Trung làm giám đốc, không phải là một cái tên xa lạ. Đây là một doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực cung cấp dược phẩm và trang thiết bị y tế. Dữ liệu công khai cho thấy một hồ sơ năng lực "khủng": Công ty đã tham gia tổng cộng 3.807 gói thầu và trúng tới 3.343 gói, đạt tổng giá trị hơn 10.190 tỷ đồng (tính cả vai trò liên danh).

"Cơn mưa" trúng thầu trong năm 2025

Đặc biệt, trong năm 2025, hoạt động của nhà thầu này càng sôi nổi hơn. Tính đến đầu tháng 10/2025, Công ty Hoàng Đức đã tham gia 1.477 gói thầu và được công bố trúng 1.252 gói. Nếu chỉ tính trên số gói đã có kết quả (1.319 gói = 1.252 trúng + 67 trượt), tỷ lệ thắng thầu của Hoàng Đức lên đến gần 95%. Đây là một con số áp đảo, cho thấy một lợi thế cạnh tranh gần như tuyệt đối trên thị trường.

Hoạt động của Hoàng Đức trải dài trên nhiều tỉnh thành, nhưng tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh (tham gia 874 gói thầu) và Hà Nội (tham gia 682 gói thầu). Nhà thầu này là đối tác quen thuộc của hàng loạt bệnh viện lớn trên cả nước. Dữ liệu cho thấy, công ty có quan hệ với 866 bên mời thầu, trong đó có những "khách hàng ruột" như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi Hoàng Đức thường xuyên trúng các gói thầu giá trị lớn.

Những gói thầu "tiết kiệm 0 đồng" và góc nhìn chuyên gia

Quay lại câu chuyện tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, gói thầu "Bộ Stent mạch vành khung stent mỏng" không phải là trường hợp duy nhất mà Công ty Hoàng Đức trúng thầu với giá sát hoặc bằng giá gói thầu. Phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này chỉ đạt mức tiết kiệm khoảng 3,94%. Con số này, dù là trung bình, nhưng khi đặt cạnh các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 0% thì vẫn đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế.

Mua sắm trực tiếp có đảm bảo tính cạnh tranh?

Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu hoặc mua sắm trực tiếp. Mục tiêu cao nhất của Luật là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hình thức mua sắm trực tiếp chỉ được áp dụng khi có các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như nhà thầu trước đó đã trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi cho mặt hàng tương tự và chủ đầu tư có nhu cầu mua bổ sung. Việc áp dụng hình thức này cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh tình trạng biến tướng, làm giảm tính cạnh tranh".

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao có thể phản ánh năng lực và uy tín của họ. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ này quá áp đảo, đi kèm với việc thường xuyên trúng các gói thầu chỉ định, mua sắm trực tiếp và tỷ lệ tiết kiệm thấp, thì cần có sự giám sát của các cơ quan quản lý. Cần làm rõ liệu việc xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có tạo ra lợi thế cho một nhà thầu nào đó hay không, và việc lựa chọn hình thức đấu thầu đã thực sự tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho Nhà nước chưa".

Thực tế, gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau là một phần của kế hoạch lớn hơn với tổng dự toán lên đến gần 89 tỷ đồng. Việc một phần quan trọng trong đó được thực hiện qua mua sắm trực tiếp, với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0, cho thấy cần có sự xem xét, đánh giá lại toàn diện quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Trước những con số ấn tượng và các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả thực sự của các hoạt động đấu thầu này, đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế luôn đòi hỏi sự minh bạch và sử dụng hiệu quả từng đồng vốn.