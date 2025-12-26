Nhà thầu An Khang được chỉ định gói thầu sửa chữa trụ sở phường Bình Trị Đông [Kỳ 1]

Áp dụng hạn mức mới theo Nghị định 214, UBND phường Bình Trị Đông đã chỉ định thầu rút gọn gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng cho Công ty Nhà An Khang với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,66%.

Ngày 11/12/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng + Thiết bị" thuộc dự án "Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông". Theo đó, một doanh nghiệp quen mặt tại địa phương là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang đã chính thức được lựa chọn để thực hiện dự án này thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 1.682.266.298 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu của Công ty Nhà An Khang được xác định là 1.671.117.000 đồng. Như vậy, mức giảm giá so với dự toán chỉ đạt khoảng 11 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp, chỉ đạt khoảng 0,66%.

Đáng chú ý, cơ sở pháp lý để chủ đầu tư thực hiện chỉ định thầu cho gói thầu trị giá hơn 1,6 tỷ đồng này là căn cứ vào Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ. Cụ thể, theo Điểm m Khoản 1 Điều 78 của Nghị định này, hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa hoặc hỗn hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được nới rộng lên mức không quá 2 tỷ đồng. Chiếu theo quy định mới, việc UBND phường Bình Trị Đông áp dụng hình thức chỉ định thầu cho gói thầu nêu trên là hoàn toàn phù hợp về mặt hạn mức tài chính.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm là quy trình thực hiện diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ngày 28/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Trị Đông mới ban hành Quyết định số 18/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nhưng chỉ đúng 6 ngày sau, vào ngày 04/12/2025, Quyết định số 28/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã được ký ban hành.

Theo hồ sơ, dự án sửa chữa trụ sở bao gồm nhiều hạng mục cải tạo quan trọng như chống dột mái tôn, sơn nước, bố trí lại quầy tiếp dân, thay trần thạch cao và lắp đặt hệ thống thiết bị văn phòng, hội nghị trực tuyến hiện đại . Với một khối lượng công việc hỗn hợp từ xây lắp đến thiết bị, việc chỉ định thầu rút gọn giúp dự án sớm đi vào vận hành nhưng cũng đặt ra bài toán về tính cạnh tranh khi tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách phường chưa thực sự ấn tượng.

