Bạn đọc

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 8,2 tỷ đồng, chỉ định thầu cho liên danh "đặc biệt"

Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã lựa chọn Liên danh gồm Ban QLDA Giao thông tỉnh và Công ty Thế Gia thực hiện gói thầu hơn 8,2 tỷ đồng.

Hải Anh

Thời gian qua, hoạt động đấu thầu tại tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp tư vấn công nghệ số. Trong đó, Gói thầu 01.8/TV-QLDA: Tư vấn quản lý dự án, BIM thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn bởi phương thức lựa chọn nhà thầu và cơ cấu liên danh trúng thầu.

Chỉ định thầu rút gọn gói 8,2 tỷ đồng

Theo tài liệu phóng viên có được, ngày 23/07/2025, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 289/QĐ-QĐTPT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Gói thầu 01.8/TV-QLDA có giá dự toán 8.241.778.000 đồng, sử dụng nguồn vốn vay OCR của ADB, vốn đối ứng và vốn viện trợ. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là Chỉ định thầu rút gọn.

Chỉ 01 tuần sau, ngày 30/07/2025, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 292/QĐ-QĐTPT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia. Giá trúng thầu là 8.241.778.000 đồng.

Đối chiếu giá trúng thầu và giá gói thầu được duyệt, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này là 0% (0 đồng).

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu (theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 và Điều 78 Nghị định 24/2024/NĐ-CP) thường được áp dụng cho các gói thầu cấp bách, bí mật nhà nước hoặc gói thầu tư vấn có tính đặc thù. Việc một gói thầu tư vấn quản lý dự án và BIM có giá trị lớn (hơn 8,2 tỷ đồng) được áp dụng quy trình "rút gọn" thay vì đấu thầu rộng rãi đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh và cơ hội giảm giá gói thầu để tiết kiệm ngân sách.

screen-shot-2025-12-22-at-130200.png
Ảnh minh hoạ

Liên danh "Nhà nước và Tư nhân"

Điểm đáng chú ý trong kết quả lựa chọn nhà thầu này là sự xuất hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) trong vai trò thành viên liên danh trúng thầu.

Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập, thường xuyên đóng vai trò là Chủ đầu tư/Bên mời thầu tại các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Tại gói thầu này, đơn vị lại tham gia với tư cách nhà thầu, liên danh với một doanh nghiệp tư nhân (Công ty Thế Gia) để thực hiện dịch vụ tư vấn cho một đơn vị khác (Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh).

Việc đơn vị sự nghiệp công lập tham gia đấu thầu không bị pháp luật cấm, tuy nhiên, sự kết hợp giữa một đơn vị có yếu tố nhà nước và một doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu chỉ định thầu rút gọn là hiện tượng cần được nhìn nhận thấu đáo về tính độc lập và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường.

Góc nhìn chuyên gia: Cần đảm bảo tính độc lập và hiệu quả

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp cụ thể như gói thầu cấp bách, gói thầu tư vấn có yêu cầu bản quyền hoặc đặc thù... Đối với quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 78 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, chủ đầu tư có quyền thương thảo trực tiếp với nhà thầu. Tuy nhiên, dù quy trình có thể đúng về mặt thủ tục, nhưng nếu kết quả là giá trúng thầu không giảm được đồng nào (tiết kiệm 0%), thì hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu cần được xem xét lại."

Về việc đơn vị sự nghiệp công lập liên danh với tư nhân, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích dựa trên Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 về bảo đảm cạnh tranh: "Luật quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu. Trong trường hợp này, Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh đi làm nhà thầu cho Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh (hai đơn vị độc lập) là không trái luật. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tính minh bạch và công bằng. Một đơn vị sự nghiệp công lập thường có lợi thế về thông tin và quan hệ. Khi họ liên danh với một doanh nghiệp tư nhân để nhận gói thầu chỉ định, cần làm rõ vai trò, khối lượng công việc của từng bên để tránh tình trạng 'mượn danh' hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho đối tác tư nhân so với các doanh nghiệp tư vấn khác trên thị trường."

Cũng theo các chuyên gia, với các gói thầu tư vấn BIM trị giá lớn, việc tổ chức đấu thầu rộng rãi sẽ tạo cơ hội cho nhiều nhà thầu tham gia, từ đó có thể mang lại mức giá cạnh tranh hơn, tiết kiệm ngân sách tốt hơn so với việc chỉ định thầu "tròn trĩnh" giá như trường hợp này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói tư vấn BIM tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh, Công ty Thế Gia tiếp tục khẳng định vị thế tại địa phương này. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh tại các gói thầu công nghệ số đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực sự.

Ngày 26/11/2025, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) đã ký Quyết định số 247/QĐ-BGTĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình.

Đây là một gói thầu tư vấn quan trọng thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, được đầu tư bằng nguồn vốn vay OCR của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn đối ứng và vốn viện trợ không hoàn lại.

Xem chi tiết

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.

Thị trường tư vấn xây dựng tại TP HCM năm 2025 chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (gọi tắt là Công ty H.C.M). Doanh nghiệp này có mã số doanh nghiệp 0303214025, do ông Nguyễn Thế Nhân làm người đại diện pháp luật, có trụ sở đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty H.C.M đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại nhiều dự án đầu tư công trọng điểm, trải rộng từ cấp quận huyện đến các Ban Quản lý chuyên ngành của Thành phố.

Xem chi tiết

TP HCM: Kỳ lạ hiện tượng đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót, giúp Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu [Kỳ 2]

Tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025, một kịch bản khó hiểu liên tục diễn ra: Các nhà thầu đối thủ dù đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ với điểm số cao nhưng lại bất ngờ "buông xuôi", từ chối làm rõ hồ sơ khi được bên mời thầu yêu cầu. Giới chuyên gia nhận định, đây có thể là chiêu trò "quân xanh" tinh vi nhằm lách luật.

Theo hồ sơ PV có được, tại các gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (Công ty H.C.M) tham gia và trúng thầu trong năm 2025, tính cạnh tranh thường bị triệt tiêu bởi những lý do rất "lãng xẹt" từ phía đối thủ.

Kịch bản "không trả lời" tại dự án Bệnh viện

Xem chi tiết

