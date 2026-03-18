Bạn đọc - Phản biện

Xã Đắk Mil: Công ty T&Q trúng chỉ định thầu gói thầu thi công hơn 1,7 tỷ đồng

Phòng VH – XH xã Đắk Mil vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công hệ thống chiếu sáng dọc Quốc lộ 14 cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q.

Đông Anh

Ngày 29/01/2026, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đắk Mil đã ký Quyết định số 08/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính (dọc Quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm xã Đắk Mil).

Theo quyết định này, đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q (địa chỉ tại thôn Nam Phú, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng). Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.757.737.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%). Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian triển khai trong 90 ngày.

z7628310559217-50be114834f36e67f81adbc3835e3f07.jpg
Quyết định số 08/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính (dọc Quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm xã Đắk Mil). (Nguồn: MSC)

Về các chỉ số kinh tế, giá dự toán của gói thầu này được xác định tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 là 1.762.985.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trị tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này đạt khoảng 5.248.000 đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm 0,29%.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q là đơn vị có tần suất tham gia và trúng thầu thường xuyên tại khu vực địa phương. Cụ thể, trong lịch sử hoạt động, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 15 gói thầu, trong đó ghi nhận trúng 13 gói, trượt 01 gói và 01 gói chưa có kết quả.

Đáng chú ý, tại địa bàn xã Đắk Mil và khu vực lân cận, nhà thầu này liên tục được lựa chọn thực hiện các gói thầu về xây lắp và hạ tầng kỹ thuật. Phần lớn các gói thầu đơn vị này tham gia đều được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu với tỉ lệ tiết kiệm ở mức thấp (dưới 1%).

a.jpg
Trụ sở UBND xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi về quy định hiện hành, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, việc thực hiện chỉ định thầu rút gọn được áp dụng theo các điều kiện cụ thể tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng thông tin thêm, việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và các chỉ số tiết kiệm là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý gồm: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15); Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu; và các kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-VHXH.

#Chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định #Dự án hệ thống chiếu sáng công cộng #Tiết kiệm ngân sách trong đấu thầu #Vai trò của pháp luật trong đấu thầu #Thành tích và hoạt động của Công ty T&Q #Quy trình và quy định đấu thầu Việt Nam

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Đại Kim Tuấn Đắk Nông được chỉ định gói thầu 1,7 tỷ tại xã Tuy Đức

Chỉ với mức giảm giá chưa đến 4 triệu đồng so với giá dự toán, công ty TNHH MTV Đại Kim Tuấn Đắk Nông đã được lựa chọn thực hiện gói thầu chiếu sáng xã Tuy Đức.

Ngày 09/02/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuy Đức đã ký ban hành Quyết định số 39/QĐ-KT phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tuy Đức. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là công ty TNHH MTV Đại Kim Tuấn Đắk Nông.

Theo hồ sơ, giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.771.821.000 đồng. Tuy nhiên, giá chỉ định thầu mà đơn vị này được hưởng là 1.768.627.000 đồng. Như vậy, qua quá trình thương thảo, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng hơn 3 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ 0,18%. Đây là con số khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn đầu tư phát triển xã.

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xuân Sơn được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 2,6 tỷ tại xã Trường Xuân

Qua chỉ định thầu rút gọn, Công ty Xuân Sơn trúng gói sửa chữa trụ sở xã Trường Xuân với giá trị hơn 2,6 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0 đồng.

Ngày 03/03/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Trường Xuân đã ký Quyết định số 103/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân. Đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, một phương thức thường được áp dụng cho các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có giá trị nhỏ theo quy định.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại – Dịch vụ Xuân Sơn (Công ty Xuân Sơn), có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng. Giá trị gói thầu được phê duyệt là 2.623.646.000 đồng. Đáng nói, giá trúng thầu của Công ty Xuân Sơn cũng chính xác là 2.623.646.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt mức 0 đồng.

Nhìn thẳng - Nói thật

Một mình dự thầu, Công ty T&Q trúng gói làm đường hơn 4 tỷ ở xã Quảng Trực

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu nâng cấp đường giao thông từ QL14C về giáp Bưu điện tại xã Quảng Trực chỉ có một mình Công ty T&Q dự và trúng thầu.

Mới đây, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Quảng Trực đã ký Quyết định số 11/QĐ-VHXH (ngày 27/10/2025) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ QL14C cũ vòng qua xóm đạo về giáp Bưu điện.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng T&Q (Công ty T&Q). Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.372.979.000 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 4.422.567.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này đạt khoảng 49 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,1%). Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 90 ngày.

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.