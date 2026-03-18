Xã Đắk Mil: Công ty T&Q trúng chỉ định thầu gói thầu thi công hơn 1,7 tỷ đồng

Ngày 29/01/2026, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đắk Mil đã ký Quyết định số 08/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính (dọc Quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm xã Đắk Mil).

Theo quyết định này, đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q (địa chỉ tại thôn Nam Phú, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng). Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.757.737.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%). Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian triển khai trong 90 ngày.

Quyết định số 08/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính (dọc Quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm xã Đắk Mil). (Nguồn: MSC)

Về các chỉ số kinh tế, giá dự toán của gói thầu này được xác định tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 là 1.762.985.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trị tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này đạt khoảng 5.248.000 đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm 0,29%.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q là đơn vị có tần suất tham gia và trúng thầu thường xuyên tại khu vực địa phương. Cụ thể, trong lịch sử hoạt động, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 15 gói thầu, trong đó ghi nhận trúng 13 gói, trượt 01 gói và 01 gói chưa có kết quả.

Đáng chú ý, tại địa bàn xã Đắk Mil và khu vực lân cận, nhà thầu này liên tục được lựa chọn thực hiện các gói thầu về xây lắp và hạ tầng kỹ thuật. Phần lớn các gói thầu đơn vị này tham gia đều được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu với tỉ lệ tiết kiệm ở mức thấp (dưới 1%).

Trụ sở UBND xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi về quy định hiện hành, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, việc thực hiện chỉ định thầu rút gọn được áp dụng theo các điều kiện cụ thể tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng thông tin thêm, việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và các chỉ số tiết kiệm là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý gồm: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15); Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu; và các kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-VHXH.