Bạn đọc - Phản biện

Công ty Vinh Quang trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Mỹ Tho, tiết kiệm 0,13%

Với việc là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Xây dựng - Thương mại Vinh Quang đã dễ dàng trúng gói thầu di dời trụ điện tại Mỹ Tho với tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 16 triệu đồng

Hà Linh

Mới đây, ông Lê Phi Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 đã ký Quyết định số 163/QĐ-BQLDAKV4 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng (di dời trụ điện)" thuộc dự án Đường huyện 94C - thành phố Mỹ Tho. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Vinh Quang (có trụ sở tại Phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp).

Quyết định số 163/QĐ-BQLDAKV4 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng"

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 11.830.315.213 đồng. Công ty Xây dựng - Thương mại Vinh Quang đã trúng thầu với giá 11.814.211.005 đồng. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, tài chính. Sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ đạt khoảng 16 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ cực thấp là 0,13%.

Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 05/TCG-HP.2026 cho thấy, tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong đã đánh giá nhà thầu Vinh Quang đạt mọi tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm mà không gặp bất kỳ sự cạnh tranh nào.

Lịch sử trúng thầu "khủng" hơn 1.197 tỷ đồng

Tìm hiểu về năng lực của Công ty Xây dựng - Thương mại Vinh Quang, dư luận không khỏi bất ngờ trước bề dày lịch sử tham gia đấu thầu của doanh nghiệp này. Tính đến giữa tháng 3/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 159 gói thầu, trong đó trúng tới 95 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 1.197 tỷ đồng.

Tính riêng giai đoạn năm 2025-2026 doanh nghiệp này đã trúng 13/32 gói đã tham gia, trong đó phải kể đến các gói:

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 đã trúng các gói: Gói thi công xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông trị giá 6.460.000.000 đồng (tháng 12/2025); Gói thi công xây dựng và chi phí dự phòng trị giá 76.676.000.000 đồng (tháng 12/2025); Gói thi công xây dựng, thử tĩnh cọc, đảm bảo an toàn giao thông và chi phí dự phòng 27.028.000.000 đồng (tháng 11/2025); Gói thi công xây dựng, thử tĩnh cọc, cung cấp lắp đặt thiết bị và chi phí dự phòng trị giá 26.751.000.000 đồng (tháng 09/2025).

Tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho đã trúng: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng trị giá 7.893.000.000 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu số 02: Thi công xây dựng trị giá 8.058.000.000 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu số 2: Thi công xây dựng trị giá 4.940.000.000 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu số 2: Thi công xây dựng + Đảm bảo an toàn giao thông trị giá 5.390.000.000 đồng (tháng 05/2025).

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Phân tích dưới góc độ Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng: "Việc gói thầu rộng rãi qua mạng chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm pháp luật, nhưng tỷ lệ tiết kiệm quá thấp thường đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần đảm bảo hồ sơ mời thầu không chứa đựng các điều kiện hạn chế nhà thầu, nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh minh bạch".

Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ thêm, theo tinh thần của Luật số 90/2025/QH15, trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong việc đăng tải thông tin và xác định dự toán là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng, đặc biệt là với các gói thầu sử dụng ngân sách địa phương như dự án Đường huyện 94C.

#Công ty Xây dựng - Thương mại Vinh Quang #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 #đấu thầu Đồng Tháp #dự án Đường huyện 94C

Gói thầu 13 tỷ và bài toán tiết kiệm 30% tại Nhiệt điện Duyên Hải 1 [Kỳ 1]

Gói thầu cung cấp thiết bị sửa chữa CSU 2 tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 vừa tìm được chủ nhân với mức tiết kiệm ngân sách ấn tượng lên tới hơn 4 tỷ đồng, tương đương 30% giá dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/03/2026, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 đã ký Quyết định số 303/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu 12HH-SXKD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa CSU 2 cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Đáng chú ý, gói thầu này ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt về giá và những diễn biến bất ngờ trong quá trình đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu.

Một mình dự thầu, Công ty T&Q trúng gói làm đường hơn 4 tỷ ở xã Quảng Trực

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu nâng cấp đường giao thông từ QL14C về giáp Bưu điện tại xã Quảng Trực chỉ có một mình Công ty T&Q dự và trúng thầu.

Mới đây, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Quảng Trực đã ký Quyết định số 11/QĐ-VHXH (ngày 27/10/2025) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ QL14C cũ vòng qua xóm đạo về giáp Bưu điện.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng T&Q (Công ty T&Q). Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.372.979.000 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 4.422.567.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này đạt khoảng 49 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,1%). Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 90 ngày.

Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch tại các gói thầu của Công ty Vietcons [Kỳ 3]

Sau loạt bài viết, câu hỏi về trách nhiệm của các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn đấu thầu trong việc tối ưu hóa ngân sách nhà nước vẫn cần được làm rõ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế là hai trụ cột cốt lõi của hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách. Tuy nhiên, qua phân tích chuỗi các gói thầu mà Công ty TNHH Vietcons đã trúng thầu từ năm 2025 đến đầu năm 2026, các trụ cột này dường như chưa đạt được kỳ vọng.

Trong gói thầu tại Quảng trường Đồng Xoài giá trị hơn 12 tỷ đồng, mặc dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhưng thực tế chỉ có duy nhất một Liên danh (có mặt Vietcons) tham dự. Tình trạng này khiến giá trúng thầu bị đẩy lên sát giá dự toán, triệt tiêu tính cạnh tranh mà lẽ ra đấu thầu qua mạng phải mang lại.

