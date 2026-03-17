Năng lực "khủng" của Công ty Hai Liên: Trúng thầu tuyệt đối 100% [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại các gói thầu chỉ định trên địa bàn Đồng Tháp.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên (Mã số thuế: 1201639006) là một doanh nghiệp trẻ, mới được phê duyệt hoạt động từ tháng 3/2024. Tuy nhiên, năng lực "săn thầu" của đơn vị này khiến nhiều đối thủ phải nể phục khi duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại toàn bộ các gói thầu đã tham gia.

Gần đây nhất, vào ngày 10/03/2026, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp), ông Phan Văn Minh đã ký Quyết định số 67/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên tại gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Tổ 3, Ấp Tân An. Gói thầu này có giá trị lên tới 1.747.111.000 đồng, thực hiện trong 150 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Nguồn MSC

Quan sát hồ sơ gói thầu này cho thấy, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt từ ngày 05/03/2026 với dự toán tổng giá trị các công việc thực hiện là 1.898.132.283 đồng. Việc Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế khi dự án chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu.

Trước đó, tại xã Long Tiên (tỉnh Đồng Tháp), doanh nghiệp này cũng dễ dàng "bỏ túi" gói thầu Xử lý sạt lở thuộc công trình Khắc phục đoạn sạt lở đường Đông sông Trà Tân. Theo Quyết định số 08/QĐ-VP ngày 20/01/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Tiên, ông Nguyễn Văn Tấn ký, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên trúng thầu với giá 490.744.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này cũng được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu.

Tổng hợp dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các báo cáo đánh giá, tính đến tháng 3/2026, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên đã tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4, với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 3 tỷ đồng. Toàn bộ 4 gói thầu này đều được thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập.

Bình luận về con số "tuyệt đối" này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Việc một doanh nghiệp trúng thầu 100% các gói thầu tham gia, đặc biệt là thông qua hình thức chỉ định thầu, là một tín hiệu cho thấy năng lực tiếp cận của doanh nghiệp rất tốt. Tuy nhiên, dưới góc độ Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần đảm bảo rằng việc chỉ định thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về tính cấp bách hoặc hạn mức theo quy định để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách".

Dấu hỏi về sự xuất hiện dày đặc của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên tại các gói thầu cấp xã trên địa bàn Đồng Tháp ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Hai Liên và "mối nhân duyên" thầu tại Đồng Tháp

