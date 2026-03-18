Thành tích khủng của đề cử gương mặt trẻ tiêu biểu Trần Minh Hoàng

Trần Minh Hoàng, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sở hữu thành tích “khủng” về học tập, trong đó, có 2 lần đoạt huy chương Olympic Toán quốc tế và được tặng Huân chương Lao động.

Trò chuyện với Tri thức và và Cuộc sống, thầy Trần Đình Hữu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 cho biết Hoàng không có bí quyết học tập nào “cao siêu”, mà tất cả đến từ sự chăm chỉ, nghiêm túc và một thái độ học tập rất chuyên nghiệp.

Với Huy chương Vàng, Trần Minh Hoàng góp phần đưa Việt Nam đứng thứ 9 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự IMO 2025.

Bảng thành tích “khủng” từ trong nước đến quốc tế

Tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2025, Trần Minh Hoàng, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Với thành tích này, Hoàng đã “đổi màu” được Huy chương. Tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2024 diễn ra ở Vương quốc Anh, Trần Minh Hoàng khi đó là học sinh lớp 11 đã xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Với những thành tích xuất sắc, Hoàng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2024.

Hành trình học tập của Trần Minh Hoàng sớm ghi dấu bằng những kết quả nổi bật từ bậc THCS tại Trường Nguyễn Trãi (huyện Nghi Xuân cũ). Ngay từ lớp 8, em đã thi vượt cấp chương trình lớp 9 môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và giành vị trí thủ khoa. Sang năm lớp 9, Hoàng tiếp tục giữ vững thành tích khi đứng đầu kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán. Trong suốt thời gian học THCS, em đồng thời đạt nhiều huy chương tại các kỳ thi Toán học trong nước và quốc tế.

Ở kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Minh Hoàng đạt 9,75 điểm môn Toán, nằm trong nhóm thí sinh có điểm đầu vào cao nhất, cùng hai thí sinh khác giữ vị trí thủ khoa.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022–2023, dù mới là học sinh lớp 10 và thi vượt cấp, Hoàng đạt 32 điểm, đứng đầu toàn quốc. Kết quả này giúp em được lựa chọn tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Trước khi tham dự đấu trường IMO, Hoàng đã có nhiều thành tích quốc tế đáng chú ý, gồm Huy chương Vàng Olympic Toán bằng tiếng Anh (SEAMO), Huy chương Vàng Olympic Toán Singapore và các nước châu Á (SASMO), cùng giải đặc biệt tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS) năm 2019.

Không có “bí quyết cao siêu”, chỉ có kỷ luật và thái độ chuyên nghiệp

Sinh ra và lớn lên tại xã Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Trần Minh Hoàng trưởng thành trong gia đình có truyền thống sư phạm khi cả bố và mẹ đều là giáo viên. Bố em là thầy Trần Minh Đô, Phó hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián, mẹ là cô Trần Thị Thu Hòa. Môi trường gia đình coi trọng tri thức đã góp phần định hình sớm niềm yêu thích với môn Toán của Hoàng.

Theo chia sẻ của chị Thu Hòa, ngay từ trước khi vào lớp 1, Hoàng đã biết đọc và thực hiện các phép tính đơn giản. Từ nền tảng ban đầu đó, sự quan tâm, định hướng của gia đình cùng với quá trình học tập tại nhà trường đã giúp em từng bước phát triển năng lực, duy trì hứng thú với môn học.

Thầy Hoàng Bá Hùng chia sẻ niềm vui cùng học trò.

Trao đổi với phóng viên Tri thức và Cuộc sống, thầy Hoàng Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhận định, thành tích của Trần Minh Hoàng không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn có ý nghĩa ở phạm vi rộng hơn. Theo thầy, đây là kết quả của một quá trình đào tạo, bồi dưỡng liên tục, phản ánh hiệu quả của việc phát hiện và phát triển học sinh có năng khiếu.

Thầy Hùng cho biết, học sinh được tạo điều kiện tham gia các kỳ thi, hoạt động học thuật và giao lưu để tích lũy kinh nghiệm, từ đó hình thành động lực và định hướng phát triển. Huy chương Vàng tại một kỳ thi như IMO được xem là mức cao nhất ở bậc phổ thông, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện kéo dài.

Đánh giá về học sinh của mình, thầy Trần Đình Hữu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 cho rằng, Trần Minh Hoàng có nền tảng tốt và được học tập trong môi trường thuận lợi. Tổ Toán của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có truyền thống đào tạo học sinh giỏi, với nhiều thế hệ đạt thành tích quốc tế, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực.

Trong suốt quá trình học tại trường, Hoàng được xây dựng lộ trình học tập dài hạn, với nội dung được thiết kế theo hướng từ cơ bản đến nâng cao. Theo thầy Hữu, em không sử dụng phương pháp học tập đặc biệt mà chủ yếu dựa vào sự chăm chỉ, nghiêm túc và duy trì thái độ học tập ổn định.

Việc bồi dưỡng học sinh thi Olympic, theo thầy Hữu, đòi hỏi sự kiên trì và thời gian, tương tự như quá trình huấn luyện trong thể thao, không thể đạt kết quả trong thời gian ngắn.

Theo lãnh đạo nhà trường, vai trò của trường chuyên là phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để học sinh tiếp tục phát triển ở các bậc học cao hơn. Những kết quả như của Trần Minh Hoàng được xem là nền tảng quan trọng để học sinh tiếp tục phấn đấu trong chặng đường tiếp theo.

