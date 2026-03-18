Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Năng lực đấu thầu của Công ty Xây dựng PHT: Trượt 16 trên 19 gói [Kỳ 2]

Dù trúng gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng tại Cần Thơ, nhưng lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT lại ghi nhận tỷ lệ trượt thầu lên tới hơn 84%.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả thực tế khá khiêm tốn khi doanh nghiệp này chỉ trúng 3 gói, trong khi trượt tới 16 gói. Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt xấp xỉ 15,8%, một con số phản ánh sự khó khăn của doanh nghiệp trong việc cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác trên thị trường.

Tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị này đạt khoảng 2,57 tỷ đồng. Trong đó, một phần lớn giá trị đến từ các gói chỉ định thầu hoặc các gói thầu có kết quả nhưng không có thông báo mời thầu công khai (chiếm khoảng 1,84 tỷ đồng). Điều này cho thấy "sức khỏe" đấu thầu của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT phụ thuộc đáng kể vào các quyết định chỉ định trực tiếp từ phía chủ đầu tư thay vì thắng nhờ đấu thầu rộng rãi.

Lật lại lịch sử, trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia hàng loạt gói thầu do các đơn vị như Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng hay Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Thuận Phát mời thầu nhưng đều nhận kết quả trượt. Đáng chú ý, tại một số gói thầu đấu thầu rộng rãi, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT thường đóng vai trò liên danh chính nhưng vẫn không thể vượt qua các nhà thầu đối thủ.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc một nhà thầu có tỷ lệ trượt thầu cao nhưng lại được ưu tiên trong các gói chỉ định thầu rút gọn là một tín hiệu cần các cơ quan quản lý lưu tâm. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà thầu dù là chỉ định thầu cũng phải dựa trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Nếu nhà thầu thường xuyên trượt thầu rộng rãi vì lý do năng lực kỹ thuật hoặc tài chính, thì việc chỉ định thầu cho đơn vị đó cần được giải trình rõ ràng để đảm bảo tiền ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất".

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu là thúc đẩy tính cạnh tranh và công bằng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ như Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT cần nỗ lực cải thiện năng lực thực tế để nâng cao tỷ lệ thắng thầu tự nhiên. Đồng thời, các chủ đầu tư ở cấp xã, tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 cần đặc biệt chú trọng khâu thẩm định năng lực nhà thầu để tránh những rủi ro về tiến độ và chất lượng cho các công trình hạ tầng cơ sở".

Việc Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT được Chủ tịch UBND xã Thới An Hội phê duyệt trúng gói thầu hơn 1,84 tỷ đồng mới đây một lần nữa làm dấy lên những băn khoăn về tiêu chí lựa chọn nhà thầu tại các dự án cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Công ty Thiết kế và Xây dựng PHT trúng thầu tại xã Thới An Hội [Kỳ 1]

Chỉ với 6 nhân sự, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT vừa được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,8 tỷ đồng tại xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/03/2026, ông Bành Phước An, Chủ tịch UBND xã Thới An Hội (thành phố Cần Thơ) đã ký Quyết định số 308/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp công trình Xây dựng mới: Tuyến từ Lý Sô Pha – Kiêm Som Bách. Theo đó, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT (có địa chỉ tại 20/4, Lưu Khánh Đức, Khóm 3, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ).

Gói thầu này có giá trị 1.844.000.000 đồng, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đây là một phần của dự án nhóm C có tổng mức đầu tư 2.495.610.147 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân tại ấp Tập Rèn.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Những gói thầu "một mình một ngựa" tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh [Kỳ 1]

Nhiều gói thầu xây lắp và hàng hóa tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng (Tây Ninh) ghi nhận tình trạng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm khiêm tốn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh đang bộc lộ những con số đáng chú ý về tỉ lệ tiết kiệm ngân sách và tính cạnh tranh trong đấu thầu. Trong bối cảnh địa phương này vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/07/2025), việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách xã là yêu cầu cấp thiết.

Điển hình là tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Trường MN thị trấn Vĩnh Hưng (mã TBMT: IB2600048176). Gói thầu này có giá dự toán là 5.238.975.000 đồng. Theo biên bản mở thầu ngày 12/02/2026, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ là Liên danh Hoàng Nam - Vũ Đăng Phát. Kết quả, ngày 02/03/2026, ông Phan Thành Gẩm, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng đã ký Quyết định số 381/QĐ-PKT phê duyệt cho liên danh này trúng thầu với giá 5.185.519.874 đồng. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt khoảng 1,02%, một con số rất thấp so với kỳ vọng của đấu thầu rộng rãi.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Nam Thành, Lâm Đồng: Hai gói thầu xây lắp "về tay" một nhà thầu với tiết kiệm 1,0% [Kỳ 1]

Chỉ trong 3 ngày, Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành đã hoàn tất quy trình chỉ định thầu hai gói thầu cầu giao thông cho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong đầu tháng 03/2026, Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành (huyện Đức Linh cũ, nay thuộc đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15) đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ xây dựng Thái Nguyên tại hai gói thầu xây lắp cầu có tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 09/03/2026, ông Đinh Minh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành đã ký Quyết định số 36/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm cả chi phí an toàn giao thông) thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu RUMO thôn Đa Kai 10, tiếp giáp xã Phú Lâm tỉnh Đồng Nai. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.673.417.371 đồng, trong đó giá trúng thầu của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ xây dựng Thái Nguyên là 1.656.683.197 đồng. Như vậy, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 16,7 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm khoảng 1,0%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

