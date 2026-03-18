Năng lực đấu thầu của Công ty Xây dựng PHT: Trượt 16 trên 19 gói [Kỳ 2]

Dù trúng gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng tại Cần Thơ, nhưng lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT lại ghi nhận tỷ lệ trượt thầu lên tới hơn 84%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả thực tế khá khiêm tốn khi doanh nghiệp này chỉ trúng 3 gói, trong khi trượt tới 16 gói. Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt xấp xỉ 15,8%, một con số phản ánh sự khó khăn của doanh nghiệp trong việc cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác trên thị trường.



Tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị này đạt khoảng 2,57 tỷ đồng. Trong đó, một phần lớn giá trị đến từ các gói chỉ định thầu hoặc các gói thầu có kết quả nhưng không có thông báo mời thầu công khai (chiếm khoảng 1,84 tỷ đồng). Điều này cho thấy "sức khỏe" đấu thầu của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT phụ thuộc đáng kể vào các quyết định chỉ định trực tiếp từ phía chủ đầu tư thay vì thắng nhờ đấu thầu rộng rãi.

Lật lại lịch sử, trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia hàng loạt gói thầu do các đơn vị như Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng hay Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Thuận Phát mời thầu nhưng đều nhận kết quả trượt. Đáng chú ý, tại một số gói thầu đấu thầu rộng rãi, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT thường đóng vai trò liên danh chính nhưng vẫn không thể vượt qua các nhà thầu đối thủ.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc một nhà thầu có tỷ lệ trượt thầu cao nhưng lại được ưu tiên trong các gói chỉ định thầu rút gọn là một tín hiệu cần các cơ quan quản lý lưu tâm. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà thầu dù là chỉ định thầu cũng phải dựa trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Nếu nhà thầu thường xuyên trượt thầu rộng rãi vì lý do năng lực kỹ thuật hoặc tài chính, thì việc chỉ định thầu cho đơn vị đó cần được giải trình rõ ràng để đảm bảo tiền ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất".

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu là thúc đẩy tính cạnh tranh và công bằng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ như Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT cần nỗ lực cải thiện năng lực thực tế để nâng cao tỷ lệ thắng thầu tự nhiên. Đồng thời, các chủ đầu tư ở cấp xã, tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 cần đặc biệt chú trọng khâu thẩm định năng lực nhà thầu để tránh những rủi ro về tiến độ và chất lượng cho các công trình hạ tầng cơ sở".

Việc Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT được Chủ tịch UBND xã Thới An Hội phê duyệt trúng gói thầu hơn 1,84 tỷ đồng mới đây một lần nữa làm dấy lên những băn khoăn về tiêu chí lựa chọn nhà thầu tại các dự án cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

