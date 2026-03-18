Khi nội dung AI phải gắn nhãn: Người làm nội dung số nói gì?

Quy định về việc nội dung do AI phải gắn nhãn đã tác động trực tiếp đến người làm nội dung số. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách củng cố niềm tin người xem.

Từ ngày 1/3/2026, Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) 2025 chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, bắt buộc các nội dung hình ảnh, video và âm thanh do AI tạo ra phải có dấu hiệu nhận biết, nhãn (watermark) hoặc cảnh báo rõ ràng. Quy định này nhằm minh bạch thông tin, ngăn chặn tình trạng deepfake giả mạo và hạn chế các rủi ro an ninh mạng.

Đối với cộng đồng sáng tạo nội dung, đặc biệt là những người làm video trên các nền tảng mạng xã hội, việc gắn nhãn AI được xem là một thay đổi đáng chú ý trong quá trình sản xuất và đăng tải nội dung.

AI trở thành công cụ quen thuộc của người làm nội dung

Trao đổi với phóng viên, chị Việt Hà (28 tuổi) - người sáng tạo nội dung cho nhiều kênh mạng xã hội - cho biết, AI đã trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc trong quá trình làm video.

“Trước đây để nghĩ ý tưởng và viết kịch bản video có khi mất cả buổi. Bây giờ AI có thể gợi ý nhanh nhiều hướng nội dung, mình chỉ cần chỉnh sửa lại cho phù hợp với phong cách kênh”, chị Hà chia sẻ.

Theo chị Hà, việc gắn nhãn nội dung do AI tạo ra không gây nhiều trở ngại trong công việc. “Quy định đã nêu khá rõ trường hợp nào cần gắn nhãn, nên người làm nội dung chỉ cần minh bạch ngay từ đầu. Thực tế AI chủ yếu là công cụ hỗ trợ, còn phần sáng tạo chính vẫn do con người quyết định”, chị nói.

Từ ngày 1/3/2026, Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) 2025 chính thức có hiệu lực tại Việt Nam.

Không chỉ những người làm video, nhiều nhân viên marketing, thiết kế cũng đang tận dụng AI để viết nội dung quảng cáo, tạo hình ảnh hoặc chỉnh sửa video.

Chị Khánh Linh (29 tuổi) - nhân viên marketing cho một doanh nghiệp tại Hà Nội, cũng cho biết, AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất nội dung.

“Trước đây để làm nhiều mẫu nội dung quảng cáo phải mất khá nhiều thời gian. Giờ AI hỗ trợ nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Việc gắn nhãn nội dung AI thực ra cũng không phức tạp, chỉ cần minh bạch với người xem”, chị Linh cho biết.

Nội dung từ AI vẫn có thể kiếm tiền

Trong khi đó, những người làm trong lĩnh vực phát triển nội dung số cho rằng, quy định gắn nhãn AI không ảnh hưởng nhiều đến khả năng kiếm tiền từ video nếu nội dung vẫn đảm bảo chất lượng.

Anh Trần Đức Hải, quản lý một nhóm sản xuất nội dung số chuyên xây dựng kênh video trên các nền tảng như YouTube, cho biết, AI hiện được nhiều đơn vị sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong quá trình sản xuất.

“AI có thể giúp viết nháp kịch bản, tạo giọng đọc hoặc hình ảnh minh họa. Nhưng để video thu hút người xem thì vẫn cần biên tập, kể chuyện và góc nhìn của con người,” anh Hải nói.

Quy định gắn nhãn AI không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền từ video nếu nội dung vẫn đảm bảo chất lượng. Ảnh minh họa

Theo anh Hải, các nền tảng video hiện vẫn đánh giá nội dung dựa trên trải nghiệm người xem như thời gian xem, tỷ lệ nhấp hay mức độ tương tác. Vì vậy, những video có sử dụng AI nhưng được đầu tư nội dung và chỉnh sửa kỹ lưỡng vẫn có thể kiếm tiền bình thường.

“Điều các nền tảng lo ngại là những video sản xuất hàng loạt bằng AI, nội dung lặp lại hoặc ít giá trị. Những dạng này dễ bị hạn chế phân phối hoặc không được bật kiếm tiền”, anh Hải cho biết.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số, yêu cầu gắn nhãn nội dung do AI tạo ra được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh công nghệ có thể tạo ra hình ảnh, video hoặc giọng nói giả với độ chân thực ngày càng cao.

Yêu cầu gắn nhãn nội dung do AI tạo ra được xem là bước đi cần thiết. Ảnh minh họa.

Anh Trần Đức Hải cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của các công cụ tạo video, hình ảnh bằng AI đang đưa ngành giải trí và truyền thông bước vào một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

Cũng theo anh Hải, chưa bao giờ việc sản xuất nội dung lại trở nên dễ dàng như hiện nay khi AI cho phép tạo ra video, hình ảnh với tốc độ nhanh, chi phí thấp và gần như không giới hạn. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một thách thức ngày càng rõ rệt: người xem ngày càng khó phân biệt đâu là nội dung thật, đâu là sản phẩm được tạo ra bởi AI.

“Trước đây, khi xem một video, người ta thường mặc định có yếu tố thật trong đó. Nhưng hiện nay, tâm lý đó đang đảo chiều, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại: liệu nội dung này có phải do AI tạo ra hay không”, anh Hải nhận định.

Theo đó, sự thay đổi này tuy diễn ra âm thầm nhưng lại có tác động lớn, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người xem - yếu tố cốt lõi đối với sự phát triển của ngành nội dung số cũng như các nền tảng trực tuyến.

“Không phải người dùng nào cũng có thời gian hoặc kỹ năng để kiểm chứng thông tin. Nếu nội dung không được gắn nhãn rõ ràng, nguy cơ hiểu nhầm hoặc tin vào thông tin sai lệch là rất cao”, anh Hải bày tỏ.

Cùng với đó, một số ý kiến cho rằng không nên nhìn nhận việc gắn nhãn AI như một “rào cản” đối với sáng tạo nội dung.

“Gắn nhãn không phải để làm khó người sáng tạo, mà để bảo vệ người xem và chính cả người làm nội dung khỏi những rủi ro liên quan đến thông tin sai lệch”, một chuyên gia truyền thông nhận định.