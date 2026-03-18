Nam Thành, Lâm Đồng: Hai gói thầu xây lắp "về tay" một nhà thầu với tiết kiệm 1,0% [Kỳ 1]

Chỉ trong 3 ngày, Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành đã hoàn tất quy trình chỉ định thầu hai gói thầu cầu giao thông cho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong đầu tháng 03/2026, Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành (huyện Đức Linh cũ, nay thuộc đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15) đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ xây dựng Thái Nguyên tại hai gói thầu xây lắp cầu có tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.



Cụ thể, ngày 09/03/2026, ông Đinh Minh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành đã ký Quyết định số 36/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm cả chi phí an toàn giao thông) thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu RUMO thôn Đa Kai 10, tiếp giáp xã Phú Lâm tỉnh Đồng Nai. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.673.417.371 đồng, trong đó giá trúng thầu của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ xây dựng Thái Nguyên là 1.656.683.197 đồng. Như vậy, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 16,7 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm khoảng 1,0%.

Một phần quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Đáng chú ý, cùng trong ngày 09/03/2026, ông Đinh Minh Tuấn tiếp tục ký Quyết định số 39/QĐ-VP chỉ định nhà thầu này thực hiện Gói thầu số 04 thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu vào khu sản xuất Huyện ủy thôn Mê Pu 8 và sửa chữa nâng cấp hư hỏng đường. Tại gói thầu này, giá dự toán là 1.629.512.076 đồng, giá trúng thầu là 1.613.216.955 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm tại gói thầu này cũng dừng lại ở mức 1,0%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, lộ trình phê duyệt các gói thầu này diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trước đó, vào ngày 06/03/2026, chính Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành mới vừa ban hành các Quyết định số 31/QĐ-VP và 32/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hai dự án nêu trên. Chỉ sau 3 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ), nhà thầu Thái Nguyên đã được "gọi tên" trúng thầu.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu khắc phục hậu quả thiên tai là phù hợp quy định tại Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, việc các gói thầu liên tiếp có tỉ lệ tiết kiệm thấp (khoảng 1,0%) đòi hỏi cơ quan quản lý và chủ đầu tư phải đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm giải trình về tính hiệu quả kinh tế và việc khảo sát giá dự toán sát thực tế để bảo vệ tối đa lợi ích ngân sách".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

