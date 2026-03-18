Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Nam Thành, Lâm Đồng: Hai gói thầu xây lắp "về tay" một nhà thầu với tiết kiệm 1,0% [Kỳ 1]

Chỉ trong 3 ngày, Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành đã hoàn tất quy trình chỉ định thầu hai gói thầu cầu giao thông cho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong đầu tháng 03/2026, Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành (huyện Đức Linh cũ, nay thuộc đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15) đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ xây dựng Thái Nguyên tại hai gói thầu xây lắp cầu có tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 09/03/2026, ông Đinh Minh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành đã ký Quyết định số 36/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm cả chi phí an toàn giao thông) thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu RUMO thôn Đa Kai 10, tiếp giáp xã Phú Lâm tỉnh Đồng Nai. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.673.417.371 đồng, trong đó giá trúng thầu của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ xây dựng Thái Nguyên là 1.656.683.197 đồng. Như vậy, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 16,7 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm khoảng 1,0%.

screen-shot-2026-03-17-at-144829.png
Một phần quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Đáng chú ý, cùng trong ngày 09/03/2026, ông Đinh Minh Tuấn tiếp tục ký Quyết định số 39/QĐ-VP chỉ định nhà thầu này thực hiện Gói thầu số 04 thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu vào khu sản xuất Huyện ủy thôn Mê Pu 8 và sửa chữa nâng cấp hư hỏng đường. Tại gói thầu này, giá dự toán là 1.629.512.076 đồng, giá trúng thầu là 1.613.216.955 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm tại gói thầu này cũng dừng lại ở mức 1,0%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, lộ trình phê duyệt các gói thầu này diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trước đó, vào ngày 06/03/2026, chính Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Thành mới vừa ban hành các Quyết định số 31/QĐ-VP và 32/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hai dự án nêu trên. Chỉ sau 3 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ), nhà thầu Thái Nguyên đã được "gọi tên" trúng thầu.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu khắc phục hậu quả thiên tai là phù hợp quy định tại Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, việc các gói thầu liên tiếp có tỉ lệ tiết kiệm thấp (khoảng 1,0%) đòi hỏi cơ quan quản lý và chủ đầu tư phải đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm giải trình về tính hiệu quả kinh tế và việc khảo sát giá dự toán sát thực tế để bảo vệ tối đa lợi ích ngân sách".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Nhà thầu Thái Nguyên: "Bách chiến bách thắng" và nghịch lý năng lực nhân sự.

#Chỉ định thầu nhanh chóng #Chọn nhà thầu Thái Nguyên #Tiết kiệm ngân sách nhỏ #Quy trình phê duyệt gấp rút #Tiêu cực trong đấu thầu #Quy định pháp luật về đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Những gói thầu "một mình một ngựa" tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh [Kỳ 1]

Nhiều gói thầu xây lắp và hàng hóa tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng (Tây Ninh) ghi nhận tình trạng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm khiêm tốn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh đang bộc lộ những con số đáng chú ý về tỉ lệ tiết kiệm ngân sách và tính cạnh tranh trong đấu thầu. Trong bối cảnh địa phương này vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/07/2025), việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách xã là yêu cầu cấp thiết.

Điển hình là tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Trường MN thị trấn Vĩnh Hưng (mã TBMT: IB2600048176). Gói thầu này có giá dự toán là 5.238.975.000 đồng. Theo biên bản mở thầu ngày 12/02/2026, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ là Liên danh Hoàng Nam - Vũ Đăng Phát. Kết quả, ngày 02/03/2026, ông Phan Thành Gẩm, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng đã ký Quyết định số 381/QĐ-PKT phê duyệt cho liên danh này trúng thầu với giá 5.185.519.874 đồng. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt khoảng 1,02%, một con số rất thấp so với kỳ vọng của đấu thầu rộng rãi.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Bảy Diệp: Trúng thầu sát giá và những mối quan hệ "ruột" [Kỳ 2]

Trong tổng số hơn 15,2 tỷ đồng giá trị trúng thầu, có tới hơn 13 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Bảy Diệp đến từ các gói thầu chỉ định.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH MTV Bảy Diệp đã tham gia tổng cộng 46 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 8 gói và 4 gói bị hủy. Một con số đáng chú ý là tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này hơn 15,24 tỷ đồng, và toàn bộ giá trị này đều được thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập.

Đáng chú ý hơn, trong cơ cấu giá trị trúng thầu, có đến hơn 13 tỷ đồng là các gói thầu được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu. Điều này cho thấy sự tín nhiệm đặc biệt của các chủ đầu tư dành cho đơn vị này, hoặc phản ánh một phân khúc thị trường mà Công ty TNHH MTV Bảy Diệp đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Bảy Diệp trúng thầu thi công Đường kênh giữa Long Bình [Kỳ 1]

Phòng Kinh tế xã Phú Thành (Đồng Tháp) vừa phê duyệt chỉ định Công ty TNHH MTV Bảy Diệp thực hiện gói thầu xây dựng Đường kênh giữa Long Bình với giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh đầu tư công năm 2026 tại tỉnh Đồng Tháp đang được đẩy mạnh nhằm hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới, nhiều gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ đã được triển khai thông qua hình thức lựa chọn nhà thầu rút gọn. Mới đây nhất, Công ty TNHH MTV Bảy Diệp đã được phê duyệt trúng thầu tại dự án Đường kênh giữa Long Bình.

Cụ thể, ngày 10/03/2026, ông Nguyễn Lâm Bưu, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thành (tỉnh Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 32/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên. Theo nội dung quyết định, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH MTV Bảy Diệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về "cơn sốt" đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.