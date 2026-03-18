Công ty Hai Liên và "mối nhân duyên" thầu tại Đồng Tháp [Kỳ 2]

Địa bàn hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên từ Tiền Giang cũ sang Đồng Tháp đi kèm với những gói thầu chỉ định "thẳng tắp".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trước khi trở thành "khách quen" tại Đồng Tháp, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên vốn có trụ sở đăng ký tại ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ. Tại đây, đơn vị này cũng từng ghi dấu ấn với các gói thầu xây lắp do UBND xã Ngũ Hiệp làm chủ đầu tư.

Điển hình là gói thầu xây lắp dự án Đường Bắc Rạch Ông Dú đoạn từ Huyện lộ 70 đến cầu Ông Mười. Ngày 15/04/2025, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, ông Nguyễn Hồng Thương đã ký Quyết định số 63/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên trúng thầu với giá 420.370.000 đồng. Trước đó chỉ 4 ngày, bản thân ông Thương cũng là người ký Quyết định số 61/QĐ-UBND để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này.

Sự "nhanh gọn" trong quy trình từ khâu phê duyệt kế hoạch đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu tại các dự án mà Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên tham gia là điều dễ nhận thấy. Đặc biệt, sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính từ 01/07/2025, khi bộ máy quản lý tại các địa phương có sự điều chỉnh, doanh nghiệp này đã nhanh chóng mở rộng địa bàn tại tỉnh Đồng Tháp và liên tiếp nhận được các gói thầu chỉ định giá trị lớn.

Phân tích về tính cạnh tranh, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc sử dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt với các công trình quy mô nhỏ cấp xã. Tuy nhiên, nếu tần suất trúng thầu tuyệt đối lặp lại nhiều lần với cùng một nhà thầu tại nhiều địa phương khác nhau, chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình để đảm bảo không vi phạm các điều cấm của Luật Đấu thầu về việc chia nhỏ gói thầu hoặc tạo lợi thế không công bằng".

Tại gói thầu dự án Đường Tổ 3, Ấp Tân An (xã Hiệp Đức) với giá trị trúng thầu 1,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt mức khiêm tốn. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, việc tối ưu hóa qua đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc chỉ định thầu trực tiếp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đồng thời nhiều gói thầu tại các địa bàn khác nhau như xã Hiệp Đức (150 ngày) và xã Long Tiên (45 ngày) trong cùng giai đoạn đầu năm 2026 đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực nhân sự và thiết bị thi công của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên. Liệu doanh nghiệp có đảm bảo đủ nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ và chất lượng như cam kết trong hồ sơ đề xuất?

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 là thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh. Các chủ đầu tư cấp xã khi thực hiện quyền tự chủ trong mua sắm công cần đặc biệt chú trọng đến việc đăng tải thông tin đầy đủ, kịp thời để thu hút nhiều nhà thầu có năng lực cùng tham gia, thay vì chỉ tập trung vào các gương mặt quen thuộc.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Năng lực "khủng" của Công ty Hai Liên: Trúng thầu tuyệt đối 100% [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại các gói thầu chỉ định trên địa bàn Đồng Tháp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên (Mã số thuế: 1201639006) là một doanh nghiệp trẻ, mới được phê duyệt hoạt động từ tháng 3/2024. Tuy nhiên, năng lực "săn thầu" của đơn vị này khiến nhiều đối thủ phải nể phục khi duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại toàn bộ các gói thầu đã tham gia.

Gần đây nhất, vào ngày 10/03/2026, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp), ông Phan Văn Minh đã ký Quyết định số 67/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên tại gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Tổ 3, Ấp Tân An. Gói thầu này có giá trị lên tới 1.747.111.000 đồng, thực hiện trong 150 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Tây Ninh: Hé lộ năng lực hai nhà liên danh thầu đấu thầu dự án rạch Ông Chày

Với mức chênh lệch giá dự thầu không đáng kể, cơ hội trúng thầu tại dự án rạch Ông Chày đang chia đều cho các đơn vị có kinh nghiệm thực thi tốt và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe

Toàn cảnh mở thầu và "cuộc chiến" con số tại rạch Ông Chày

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600039254, gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Nạo vét, san sửa đê rạch Ông Chày (Quốc lộ 62 - kênh Cửa Đông 1)" đã chính thức lộ diện hai ứng viên tham gia. Dự án này được phê duyệt theo Quyết định số 10485/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh, với mục tiêu cấp thiết là cải tạo hệ thống thủy lợi, phục vụ nông nghiệp tại khu vực phường Kiến Tường.

Chân dung hai nhà thầu trong Liên danh vừa thắng thầu tại Phú Mỹ [Kỳ 2]

Cả Công ty Đại Thành và Công ty Châu Thành đều sở hữu lịch sử đấu thầu dày đặc với hàng chục gói thầu xây lắp quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông và Đô thị Châu Thành (Mã số doanh nghiệp 3502106848) có trụ sở tại TP HCM, được thành lập từ năm 2012 và do ông Trần Nguyên Duân làm Giám đốc. Tính đến tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 21 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 273 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Châu Thành cho thấy sự hiện diện dày đặc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ. Thống kê lịch sử cho thấy đơn vị này đã tham gia 6 gói thầu do Ban này mời thầu và trúng tới 4 gói, đạt tổng giá trị hơn 15,5 tỷ đồng.

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.

