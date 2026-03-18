Công ty Hai Liên và "mối nhân duyên" thầu tại Đồng Tháp [Kỳ 2]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trước khi trở thành "khách quen" tại Đồng Tháp, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên vốn có trụ sở đăng ký tại ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ. Tại đây, đơn vị này cũng từng ghi dấu ấn với các gói thầu xây lắp do UBND xã Ngũ Hiệp làm chủ đầu tư.

Điển hình là gói thầu xây lắp dự án Đường Bắc Rạch Ông Dú đoạn từ Huyện lộ 70 đến cầu Ông Mười. Ngày 15/04/2025, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, ông Nguyễn Hồng Thương đã ký Quyết định số 63/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên trúng thầu với giá 420.370.000 đồng. Trước đó chỉ 4 ngày, bản thân ông Thương cũng là người ký Quyết định số 61/QĐ-UBND để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này.

Nguồn MSC

Sự "nhanh gọn" trong quy trình từ khâu phê duyệt kế hoạch đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu tại các dự án mà Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên tham gia là điều dễ nhận thấy. Đặc biệt, sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính từ 01/07/2025, khi bộ máy quản lý tại các địa phương có sự điều chỉnh, doanh nghiệp này đã nhanh chóng mở rộng địa bàn tại tỉnh Đồng Tháp và liên tiếp nhận được các gói thầu chỉ định giá trị lớn.

Phân tích về tính cạnh tranh, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc sử dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt với các công trình quy mô nhỏ cấp xã. Tuy nhiên, nếu tần suất trúng thầu tuyệt đối lặp lại nhiều lần với cùng một nhà thầu tại nhiều địa phương khác nhau, chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình để đảm bảo không vi phạm các điều cấm của Luật Đấu thầu về việc chia nhỏ gói thầu hoặc tạo lợi thế không công bằng".

Tại gói thầu dự án Đường Tổ 3, Ấp Tân An (xã Hiệp Đức) với giá trị trúng thầu 1,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt mức khiêm tốn. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, việc tối ưu hóa qua đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc chỉ định thầu trực tiếp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đồng thời nhiều gói thầu tại các địa bàn khác nhau như xã Hiệp Đức (150 ngày) và xã Long Tiên (45 ngày) trong cùng giai đoạn đầu năm 2026 đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực nhân sự và thiết bị thi công của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hai Liên. Liệu doanh nghiệp có đảm bảo đủ nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ và chất lượng như cam kết trong hồ sơ đề xuất?

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 là thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh. Các chủ đầu tư cấp xã khi thực hiện quyền tự chủ trong mua sắm công cần đặc biệt chú trọng đến việc đăng tải thông tin đầy đủ, kịp thời để thu hút nhiều nhà thầu có năng lực cùng tham gia, thay vì chỉ tập trung vào các gương mặt quen thuộc.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.