Xã D'Ran chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0%

UBND xã D'Ran vừa phê duyệt cho Công ty Anh Hòa Phát trúng gói thầu xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng thông qua chỉ định thầu, đạt tỉ lệ tiết kiệm tuyệt đối là 0 đồng.

Ngày 11/02/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran đã ký Quyết định số 03/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc công trình Lắp đặt hệ thống bóng điện chiếu sáng công cộng trên đường Quốc lộ 27. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Anh Hòa Phát trúng thầu với mức giá "tròn trịa" so với dự toán được duyệt.

Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 02/QĐ-VP ngày 10/02/2026, giá dự toán của gói thầu số 01 (Xây lắp) được xác định là 1.768.835.539 đồng. Chỉ một ngày sau, kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố với giá trúng thầu đúng bằng 1.768.835.539 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, tỉ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này ghi nhận con số 0 đồng.

Quyết định số 03/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc công trình Lắp đặt hệ thống bóng điện chiếu sáng công cộng trên đường Quốc lộ 27. (Nguồn: MSC)

Theo dữ liệu lịch sử năng lực, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Anh Hòa Phát (có địa chỉ tại Khu phố Nghĩa Lập 2, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) là một cái tên khá quen thuộc trong hoạt động đấu thầu. Doanh nghiệp này đã từng tham gia đấu thầu 41 gói thầu và giành chiến thắng tại 26 gói. Việc một nhà thầu có bề dày kinh nghiệm như Anh Hòa Phát liên tục trúng thầu, đặc biệt là tại các dự án địa phương, cho thấy năng lực thực thi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc trúng thầu sát giá tuyệt đối tại gói thầu chiếu sáng lần này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép áp dụng chỉ định thầu trong một số trường hợp cụ thể để đảm bảo tiến độ, nhưng mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu vẫn phải là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế". Việc giá trúng thầu trùng khít với giá dự toán đến từng đơn vị hàng đồng thường chỉ xuất hiện ở các gói thầu chỉ định, đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao từ phía chủ đầu tư về quá trình thương thảo giá.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã có những quy định rất rõ ràng về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đăng tải thông tin và đảm bảo tính minh bạch. "Khi ngân sách xã còn hạn hẹp, việc tối ưu hóa chi phí thông qua tiết kiệm trong đấu thầu là vô cùng cần thiết để tái đầu tư cho các hạng mục dân sinh khác", vị chuyên gia này chia sẻ thêm.

Trụ sở UBND xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện các bước tinh gọn bộ máy theo Luật số 72/2025/QH15. Trong bối cảnh đó, việc quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư công ngay từ cấp xã như tại công trình chiếu sáng Quốc lộ 27 là điều cần được chú trọng để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.

Nhìn thẳng - Nói thật

Một mình dự thầu, Công ty T&Q trúng gói làm đường hơn 4 tỷ ở xã Quảng Trực

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu nâng cấp đường giao thông từ QL14C về giáp Bưu điện tại xã Quảng Trực chỉ có một mình Công ty T&Q dự và trúng thầu.

Mới đây, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Quảng Trực đã ký Quyết định số 11/QĐ-VHXH (ngày 27/10/2025) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ QL14C cũ vòng qua xóm đạo về giáp Bưu điện.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng T&Q (Công ty T&Q). Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.372.979.000 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 4.422.567.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này đạt khoảng 49 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,1%). Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 90 ngày.

Chỉ định thầu tại xã Quảng Tân: Tiết kiệm 219.000 đồng cho gói thầu gần 2 tỷ

UBND xã Quảng Tân vừa thực hiện chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu khắc phục hư hỏng cầu dân sinh giá trị gần 2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 219.000 đồng

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế xã Quảng Tân, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-KT ngày 09/02/2026 về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Khắc phục hư hỏng cầu dân sinh và tình trạng ngập lụt tại cầu dân sinh tổ 3 thôn Đắk Quoeng. Đơn vị được lựa chọn là công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành.

Gói thầu có giá trị 1.993.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Điều đáng chú ý là giá chỉ định thầu chỉ thấp hơn giá dự toán (1.993.219.000 đồng) vỏn vẹn 219.000 đồng. Đây là mức tiết kiệm rất thấp đối với một gói thầu quy mô gần 2 tỷ đồng.

Gói thầu điện chiếu sáng tại xã Tà Đùng hơn 1,7 tỷ về tay Công ty T&T 48

UBND xã Tà Đùng vừa chỉ định Công ty T&T 48 thực hiện gói thầu điện chiếu sáng hơn 1,7 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa tới 1%.

Ngày 09/2/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng đã ký Quyết định số 39/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ QL28 đi Đắk Nang và khu vực trung tâm Đắk R'Măng (cũ). Theo đó, Công ty TNHH T&T 48 (Công ty T&T 48) đã được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu để thực hiện dự án này.

Giá trị gói thầu được xác định là 1.774.352.000 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu của Công ty T&T 48 được chốt ở mức 1.761.931.000 đồng. Như vậy, thông qua việc chỉ định thầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 12,4 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn khoảng 0,7%.

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.

