Xã D'Ran chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0%

Ngày 11/02/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran đã ký Quyết định số 03/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc công trình Lắp đặt hệ thống bóng điện chiếu sáng công cộng trên đường Quốc lộ 27. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Anh Hòa Phát trúng thầu với mức giá "tròn trịa" so với dự toán được duyệt.

Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 02/QĐ-VP ngày 10/02/2026, giá dự toán của gói thầu số 01 (Xây lắp) được xác định là 1.768.835.539 đồng. Chỉ một ngày sau, kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố với giá trúng thầu đúng bằng 1.768.835.539 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, tỉ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này ghi nhận con số 0 đồng.

Quyết định số 03/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc công trình Lắp đặt hệ thống bóng điện chiếu sáng công cộng trên đường Quốc lộ 27.

Theo dữ liệu lịch sử năng lực, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Anh Hòa Phát (có địa chỉ tại Khu phố Nghĩa Lập 2, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) là một cái tên khá quen thuộc trong hoạt động đấu thầu. Doanh nghiệp này đã từng tham gia đấu thầu 41 gói thầu và giành chiến thắng tại 26 gói. Việc một nhà thầu có bề dày kinh nghiệm như Anh Hòa Phát liên tục trúng thầu, đặc biệt là tại các dự án địa phương, cho thấy năng lực thực thi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc trúng thầu sát giá tuyệt đối tại gói thầu chiếu sáng lần này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép áp dụng chỉ định thầu trong một số trường hợp cụ thể để đảm bảo tiến độ, nhưng mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu vẫn phải là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế". Việc giá trúng thầu trùng khít với giá dự toán đến từng đơn vị hàng đồng thường chỉ xuất hiện ở các gói thầu chỉ định, đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao từ phía chủ đầu tư về quá trình thương thảo giá.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã có những quy định rất rõ ràng về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đăng tải thông tin và đảm bảo tính minh bạch. "Khi ngân sách xã còn hạn hẹp, việc tối ưu hóa chi phí thông qua tiết kiệm trong đấu thầu là vô cùng cần thiết để tái đầu tư cho các hạng mục dân sinh khác", vị chuyên gia này chia sẻ thêm.

Hiện nay, theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện các bước tinh gọn bộ máy theo Luật số 72/2025/QH15. Trong bối cảnh đó, việc quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư công ngay từ cấp xã như tại công trình chiếu sáng Quốc lộ 27 là điều cần được chú trọng để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.