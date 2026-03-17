Quán chuối chiên yêu thích của Nguyễn Xuân Son sắp mở thêm chi nhánh

Quán chuối chiên yêu thích của Nguyễn Xuân Son sắp mở thêm chi nhánh

Quán chuối chiên từng được biết đến là "hàng ruột" của cầu thủ Xuân Son ngày càng ăn nên làm ra, số lượng bánh bán ra tăng mạnh, lên đến 500 chiếc/ngày.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Chia sẻ với Tri Thức - Znews mới đây, anh Vũ Đạt, chủ quán chuối chiên đối diện trường THPT Nguyễn Khuyến (Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình), cho biết cửa hàng chuẩn bị mở thêm chi nhánh thứ 2. Ảnh: Znews
Chia sẻ với Tri Thức - Znews mới đây, anh Vũ Đạt, chủ quán chuối chiên đối diện trường THPT Nguyễn Khuyến (Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình), cho biết cửa hàng chuẩn bị mở thêm chi nhánh thứ 2. Ảnh: Znews
Đây là quán bánh chuối cầu thủ Nguyễn Xuân Son cùng vợ thi thoảng vẫn ghé mua. Ảnh: Znews
Đây là quán bánh chuối cầu thủ Nguyễn Xuân Son cùng vợ thi thoảng vẫn ghé mua. Ảnh: Znews
Quán chuối chiên của gia đình anh Đạt hoạt động hơn 3 năm. Trước khi được nhiều người biết đến, mỗi ngày quán chỉ bán khoảng 180 chiếc bánh. Ảnh: Vietnamnet
Quán chuối chiên của gia đình anh Đạt hoạt động hơn 3 năm. Trước khi được nhiều người biết đến, mỗi ngày quán chỉ bán khoảng 180 chiếc bánh. Ảnh: Vietnamnet
Sau khi hình ảnh cầu thủ Xuân Son đứng chờ mua chuối chiên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, lượng khách đến quán tăng rõ rệt. Ảnh: Facebook
Sau khi hình ảnh cầu thủ Xuân Son đứng chờ mua chuối chiên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, lượng khách đến quán tăng rõ rệt. Ảnh: Facebook
Lúc đầu, số bánh bán ra tăng từ 180 chiếc lên khoảng 300 chiếc/ngày. Ảnh: Facebook
Lúc đầu, số bánh bán ra tăng từ 180 chiếc lên khoảng 300 chiếc/ngày. Ảnh: Facebook
Gần đây, nhiều hôm quán có thể bán tới 500 chiếc, gấp gần 3 lần so với trước kia. Ảnh: Vietnamnet
Gần đây, nhiều hôm quán có thể bán tới 500 chiếc, gấp gần 3 lần so với trước kia. Ảnh: Vietnamnet
Lượng khách đông khiến quán thường xuyên trong tình trạng bận rộn, nhiều thời điểm khách phải chờ khá lâu để đến lượt mua. Ảnh: Vietnamnet
Lượng khách đông khiến quán thường xuyên trong tình trạng bận rộn, nhiều thời điểm khách phải chờ khá lâu để đến lượt mua. Ảnh: Vietnamnet
Dự kiến vào cuối tháng 3 tới, tiệm sẽ mở thêm một chi nhánh thứ 2. Khác với mô hình xe bán hàng trước đây, cơ sở mới sẽ là cửa hàng cố định và phục vụ khách cả ngày. Ảnh: Vietnamnet
Dự kiến vào cuối tháng 3 tới, tiệm sẽ mở thêm một chi nhánh thứ 2. Khác với mô hình xe bán hàng trước đây, cơ sở mới sẽ là cửa hàng cố định và phục vụ khách cả ngày. Ảnh: Vietnamnet
Xuân Son là khách quen lâu năm của quán. Thời điểm không có giải đấu, nam cầu thủ thường ghé quán vào khoảng 16-17h sau giờ tập, mỗi lần mua 7-8 chiếc, có hôm lên tới 10 chiếc. Thậm chí, Xuân Son còn mua đến 45 chiếc cho cả đội bóng. Ảnh: Vietnamnet
Xuân Son là khách quen lâu năm của quán. Thời điểm không có giải đấu, nam cầu thủ thường ghé quán vào khoảng 16-17h sau giờ tập, mỗi lần mua 7-8 chiếc, có hôm lên tới 10 chiếc. Thậm chí, Xuân Son còn mua đến 45 chiếc cho cả đội bóng. Ảnh: Vietnamnet
Giá mỗi chiếc bánh ở quán anh Đạt khoảng 10.000 đồng. Chủ quán cho biết đang cân nhắc điều chỉnh giá bán vì tình hình chi phí nguyên liệu tăng. Ảnh: Facebook
Giá mỗi chiếc bánh ở quán anh Đạt khoảng 10.000 đồng. Chủ quán cho biết đang cân nhắc điều chỉnh giá bán vì tình hình chi phí nguyên liệu tăng. Ảnh: Facebook
Video: Dấu ấn ngày trở lại đội tuyển Việt Nam của Xuân Son. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Quán chuối chiên nổi tiếng #Ảnh hưởng của cầu thủ Xuân Son #Tăng trưởng doanh thu quán ăn #Mở rộng chi nhánh quán bánh #Xu hướng ẩm thực địa phương #Ảnh hưởng mạng xã hội đến kinh doanh

