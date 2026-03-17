Cần Thơ: Công ty Thiết kế và Xây dựng PHT trúng thầu tại xã Thới An Hội [Kỳ 1]

Chỉ với 6 nhân sự, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT vừa được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,8 tỷ đồng tại xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/03/2026, ông Bành Phước An, Chủ tịch UBND xã Thới An Hội (thành phố Cần Thơ) đã ký Quyết định số 308/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp công trình Xây dựng mới: Tuyến từ Lý Sô Pha – Kiêm Som Bách. Theo đó, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT (có địa chỉ tại 20/4, Lưu Khánh Đức, Khóm 3, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ).



Gói thầu này có giá trị 1.844.000.000 đồng, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đây là một phần của dự án nhóm C có tổng mức đầu tư 2.495.610.147 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân tại ấp Tập Rèn.

Một phần quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp công trình Xây dựng mới: Tuyến từ Lý Sô Pha – Kiêm Som Bách

Đáng chú ý, theo hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT được phân loại là doanh nghiệp siêu nhỏ với số lượng nhân viên đăng ký 6 người. Tuy nhiên, đơn vị này sẽ phải đảm nhiệm thi công tuyến đường dài 576m, mặt đường rộng 3,5m bằng kết cấu bê tông cốt thép đá 1 x 2 mác 250 dày 14cm trong thời gian 120 ngày.

Phân tích về khía cạnh pháp lý dưới góc độ Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2026, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu xây lắp dưới hạn mức là quyền hạn của chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh tính công bằng, minh bạch, chủ đầu tư cần đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực thiết bị và nhân sự thực tế để triển khai, tránh tình trạng doanh nghiệp 'tí hon' đảm nhận khối lượng công việc quá sức, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình công ích".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trước khi trúng gói thầu này, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT từng trúng một gói thầu có tính chất tương tự do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng mời thầu vào tháng 09/2024 với giá trị 731.242.655 đồng.

