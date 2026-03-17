Cần Thơ: Công ty Thiết kế và Xây dựng PHT trúng thầu tại xã Thới An Hội [Kỳ 1]

Chỉ với 6 nhân sự, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT vừa được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,8 tỷ đồng tại xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/03/2026, ông Bành Phước An, Chủ tịch UBND xã Thới An Hội (thành phố Cần Thơ) đã ký Quyết định số 308/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp công trình Xây dựng mới: Tuyến từ Lý Sô Pha – Kiêm Som Bách. Theo đó, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT (có địa chỉ tại 20/4, Lưu Khánh Đức, Khóm 3, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ).

Gói thầu này có giá trị 1.844.000.000 đồng, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đây là một phần của dự án nhóm C có tổng mức đầu tư 2.495.610.147 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân tại ấp Tập Rèn.

Một phần quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp công trình Xây dựng mới: Tuyến từ Lý Sô Pha – Kiêm Som Bách

Đáng chú ý, theo hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT được phân loại là doanh nghiệp siêu nhỏ với số lượng nhân viên đăng ký 6 người. Tuy nhiên, đơn vị này sẽ phải đảm nhiệm thi công tuyến đường dài 576m, mặt đường rộng 3,5m bằng kết cấu bê tông cốt thép đá 1 x 2 mác 250 dày 14cm trong thời gian 120 ngày.

Phân tích về khía cạnh pháp lý dưới góc độ Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2026, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu xây lắp dưới hạn mức là quyền hạn của chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh tính công bằng, minh bạch, chủ đầu tư cần đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực thiết bị và nhân sự thực tế để triển khai, tránh tình trạng doanh nghiệp 'tí hon' đảm nhận khối lượng công việc quá sức, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình công ích".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trước khi trúng gói thầu này, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT từng trúng một gói thầu có tính chất tương tự do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng mời thầu vào tháng 09/2024 với giá trị 731.242.655 đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Năng lực đấu thầu của Công ty Thiết kế và Xây dựng PHT: Trượt 16 trên 19 gói tham gia

Công ty Bảy Diệp trúng thầu thi công Đường kênh giữa Long Bình [Kỳ 1]

Phòng Kinh tế xã Phú Thành (Đồng Tháp) vừa phê duyệt chỉ định Công ty TNHH MTV Bảy Diệp thực hiện gói thầu xây dựng Đường kênh giữa Long Bình với giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh đầu tư công năm 2026 tại tỉnh Đồng Tháp đang được đẩy mạnh nhằm hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới, nhiều gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ đã được triển khai thông qua hình thức lựa chọn nhà thầu rút gọn. Mới đây nhất, Công ty TNHH MTV Bảy Diệp đã được phê duyệt trúng thầu tại dự án Đường kênh giữa Long Bình.

Cụ thể, ngày 10/03/2026, ông Nguyễn Lâm Bưu, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thành (tỉnh Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 32/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên. Theo nội dung quyết định, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH MTV Bảy Diệp.

Công ty Bảy Diệp: Trúng thầu sát giá và những mối quan hệ "ruột" [Kỳ 2]

Trong tổng số hơn 15,2 tỷ đồng giá trị trúng thầu, có tới hơn 13 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Bảy Diệp đến từ các gói thầu chỉ định.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH MTV Bảy Diệp đã tham gia tổng cộng 46 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 8 gói và 4 gói bị hủy. Một con số đáng chú ý là tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này hơn 15,24 tỷ đồng, và toàn bộ giá trị này đều được thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập.

Đáng chú ý hơn, trong cơ cấu giá trị trúng thầu, có đến hơn 13 tỷ đồng là các gói thầu được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu. Điều này cho thấy sự tín nhiệm đặc biệt của các chủ đầu tư dành cho đơn vị này, hoặc phản ánh một phân khúc thị trường mà Công ty TNHH MTV Bảy Diệp đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

"Sân nhà" và những mối quan hệ thầu hữu hảo của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy những mối quan hệ đan xen giữa nhà thầu và các đối tác, cũng như sự "ưu ái" tại một số địa bàn cụ thể.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh năng lực đấu thầu, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng còn sở hữu một "hệ sinh thái" quan hệ thầu rất đặc trưng.

Dữ liệu lịch sử ghi nhận đơn vị này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu. Hai doanh nghiệp này đã từng liên danh với nhau trong 12 gói thầu, thắng tới 8 gói. Điều kỳ lạ là chính Công trình Đô thị Vĩnh Châu cũng là đối thủ thường xuyên nhất của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng với 13 lần đối đầu trực diện. Việc hai đơn vị vừa là đối tác liên danh ở dự án này, vừa là đối thủ cạnh tranh ở dự án kia là một hiện tượng cần được soi chiếu dưới góc độ bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

