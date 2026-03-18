Gói thầu xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Đơn Dương về tay Môi trường Minh Trí

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty Môi trường Minh Trí đã trúng gói thầu xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Đơn Dương với tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng.

Ngày 26/01/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 21/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Xây lắp công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH12, ĐH13. Theo đó, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Minh Trí (Công ty Môi trường Minh Trí).

Đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 11/QĐ-VP ban hành trước đó chỉ vài ngày (20/01/2026), giá dự toán của gói thầu xây lắp được xác định là 1.789.382.000 đồng. Theo Quyết định số 21/QĐ-VP ngày 26/1, giá trúng thầu của Công ty Môi trường Minh Trí cũng chính xác là 1.789.382.000 đồng. Như vậy, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ghi nhận con số 0 đồng.

Quyết định số 21/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Xây lắp công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH12, ĐH13. (Nguồn: MSC)

Tìm hiểu về năng lực nhà thầu, Công ty Môi trường Minh Trí có địa chỉ trụ sở tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia 06 gói thầu và trúng cả 06 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Việc một doanh nghiệp địa phương liên tục trúng thầu, đặc biệt là thông qua các quyết định chỉ định thầu sát giá dự toán, thường thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau này như Luật 90/2025/QH15 vẫn cho phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn trong các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có giá trị nhỏ nhằm đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, dù là chỉ định thầu, chủ đầu tư vẫn cần đảm bảo nguyên tắc về hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình khi giá trúng thầu không có sự giảm thiểu so với giá dự toán."

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng nhấn mạnh thêm, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc công khai minh bạch thông tin và đánh giá năng lực nhà thầu là bắt buộc. "Tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng trong chỉ định thầu tuy không vi phạm luật nếu quy trình thực hiện đúng, nhưng nó đặt ra bài toán về việc tối ưu hóa ngân sách xã trong bối cảnh địa phương đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo lộ trình mới của Chính phủ", vị chuyên gia này chia sẻ.

Trụ sở UBND xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, công trình sửa chữa tuyến đường ĐH12, ĐH13 sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2025. Trong cùng dự án này, gói thầu tư vấn quản lý dự án cũng được chỉ định cho Công ty TNHH An Thiên Phát Lâm Đồng với giá 50.103.000 đồng. Việc thực hiện dự án sửa chữa hạ tầng giao thông là cần thiết cho đời sống dân sinh, song dư luận kỳ vọng vào những con số tiết kiệm thực chất hơn để nguồn vốn công được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

#Chỉ định thầu rút gọn #Tiết kiệm ngân sách 0 đồng #Hiệu quả sử dụng vốn công #Năng lực nhà thầu địa phương #Pháp lý đấu thầu #Quy trình đấu thầu minh bạch

Nhìn thẳng - Nói thật

Một mình dự thầu, Công ty T&Q trúng gói làm đường hơn 4 tỷ ở xã Quảng Trực

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu nâng cấp đường giao thông từ QL14C về giáp Bưu điện tại xã Quảng Trực chỉ có một mình Công ty T&Q dự và trúng thầu.

Mới đây, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Quảng Trực đã ký Quyết định số 11/QĐ-VHXH (ngày 27/10/2025) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ QL14C cũ vòng qua xóm đạo về giáp Bưu điện.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng T&Q (Công ty T&Q). Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.372.979.000 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 4.422.567.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này đạt khoảng 49 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,1%). Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 90 ngày.

Nhìn thẳng - Nói thật

Chỉ định thầu tại xã Quảng Tân: Tiết kiệm 219.000 đồng cho gói thầu gần 2 tỷ

UBND xã Quảng Tân vừa thực hiện chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu khắc phục hư hỏng cầu dân sinh giá trị gần 2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 219.000 đồng

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế xã Quảng Tân, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-KT ngày 09/02/2026 về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Khắc phục hư hỏng cầu dân sinh và tình trạng ngập lụt tại cầu dân sinh tổ 3 thôn Đắk Quoeng. Đơn vị được lựa chọn là công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành.

Gói thầu có giá trị 1.993.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Điều đáng chú ý là giá chỉ định thầu chỉ thấp hơn giá dự toán (1.993.219.000 đồng) vỏn vẹn 219.000 đồng. Đây là mức tiết kiệm rất thấp đối với một gói thầu quy mô gần 2 tỷ đồng.

Nhìn thẳng - Nói thật

Gói thầu điện chiếu sáng tại xã Tà Đùng hơn 1,7 tỷ về tay Công ty T&T 48

UBND xã Tà Đùng vừa chỉ định Công ty T&T 48 thực hiện gói thầu điện chiếu sáng hơn 1,7 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa tới 1%.

Ngày 09/2/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng đã ký Quyết định số 39/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ QL28 đi Đắk Nang và khu vực trung tâm Đắk R'Măng (cũ). Theo đó, Công ty TNHH T&T 48 (Công ty T&T 48) đã được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu để thực hiện dự án này.

Giá trị gói thầu được xác định là 1.774.352.000 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu của Công ty T&T 48 được chốt ở mức 1.761.931.000 đồng. Như vậy, thông qua việc chỉ định thầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 12,4 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn khoảng 0,7%.

