Gói thầu xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Đơn Dương về tay Môi trường Minh Trí

Ngày 26/01/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 21/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Xây lắp công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH12, ĐH13. Theo đó, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Minh Trí (Công ty Môi trường Minh Trí).

Đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 11/QĐ-VP ban hành trước đó chỉ vài ngày (20/01/2026), giá dự toán của gói thầu xây lắp được xác định là 1.789.382.000 đồng. Theo Quyết định số 21/QĐ-VP ngày 26/1, giá trúng thầu của Công ty Môi trường Minh Trí cũng chính xác là 1.789.382.000 đồng. Như vậy, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ghi nhận con số 0 đồng.

Quyết định số 21/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Xây lắp công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH12, ĐH13.

Tìm hiểu về năng lực nhà thầu, Công ty Môi trường Minh Trí có địa chỉ trụ sở tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia 06 gói thầu và trúng cả 06 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Việc một doanh nghiệp địa phương liên tục trúng thầu, đặc biệt là thông qua các quyết định chỉ định thầu sát giá dự toán, thường thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau này như Luật 90/2025/QH15 vẫn cho phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn trong các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có giá trị nhỏ nhằm đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, dù là chỉ định thầu, chủ đầu tư vẫn cần đảm bảo nguyên tắc về hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình khi giá trúng thầu không có sự giảm thiểu so với giá dự toán."

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng nhấn mạnh thêm, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc công khai minh bạch thông tin và đánh giá năng lực nhà thầu là bắt buộc. "Tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng trong chỉ định thầu tuy không vi phạm luật nếu quy trình thực hiện đúng, nhưng nó đặt ra bài toán về việc tối ưu hóa ngân sách xã trong bối cảnh địa phương đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo lộ trình mới của Chính phủ", vị chuyên gia này chia sẻ.

Được biết, công trình sửa chữa tuyến đường ĐH12, ĐH13 sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2025. Trong cùng dự án này, gói thầu tư vấn quản lý dự án cũng được chỉ định cho Công ty TNHH An Thiên Phát Lâm Đồng với giá 50.103.000 đồng. Việc thực hiện dự án sửa chữa hạ tầng giao thông là cần thiết cho đời sống dân sinh, song dư luận kỳ vọng vào những con số tiết kiệm thực chất hơn để nguồn vốn công được sử dụng một cách hiệu quả nhất.