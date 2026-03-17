Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xét thầu tại Đồng Xoài: Nhà thầu Trần Nguyễn "độc diễn" gói thầu xây lắp

Biên bản mở thầu gói thầu xây lắp hơn 13 tỷ đồng tại phường Đồng Xoài cho thấy tình trạng không có đối thủ cạnh tranh khi duy nhất một nhà thầu nhập cuộc

Hà Linh

Ngày 15/03/2026, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, biên bản mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến)" đã chính thức được công bố. Đây là dự án quan trọng sử dụng nguồn vốn ngân sách phường năm 2025, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài làm chủ đầu tư.

Số liệu từ biên bản mở thầu và tỷ lệ tiết kiệm

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2600083582 đăng tải ngày 06/03/2026, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Tuy nhiên, theo biên bản mở thầu lúc 15:32 ngày 15/03/2026, danh sách nhà thầu tham dự chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn (Mã số doanh nghiệp: 3801040169).

bbmt.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Số liệu chi tiết cho thấy giá dự toán của gói thầu này là 13.080.567.364 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn đưa ra giá dự thầu là 13.047.855.946 đồng. Như vậy, nếu nhà thầu này vượt qua các bước đánh giá về năng lực và kỹ thuật, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 32.711.418 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn khoảng 0,25%.

Thực tế này cho thấy hiệu quả kinh tế thông qua đấu thầu tại gói thầu này chưa đạt được kỳ vọng như mục tiêu của công tác đấu thầu rộng rãi là nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư công.

Năng lực ứng viên dự thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn có địa chỉ tại Ấp 7, Xã Lộc Ninh, Đồng Nai, được thành lập năm 2012, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Lâu, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là xây lắp và tư vấn. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 03/2026 doang nghiệp này đã tham gia khoảng 55 gói thầu, trúng 40 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 409 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này duy trì tỷ lệ trúng thầu ổn định đã trúng 10/15 gói tham gia, trong đó phải kể đến các gói có giá trị như:

Gói thầu: Xây dựng+ Đảm bảo giao thông trị giá Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành trị giá 22.644.538.000 đồng (tháng 02/2026)

Gói thầu: Xây lắp tại Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành trị giá 3.887.397.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu: Xây lắp + Thiết bị tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Quan trị giá 2.590.425.000 đồng (tháng 11/2025)

Gói thầu thi công xây lắp tại Trung Tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long trị giá 7.685.210.561 đồng (tháng 10/2025)

Gói thầu: Xây lắp tại Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản trị giá 5.243.007.850 đồng (tháng 07/2025)

Phản ánh dưới góc độ quy định pháp luật

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm điều cấm của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi số 57/2024/QH15, số 90/2025/QH15. Tuy nhiên, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch. Trong trường hợp này, khi tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, các cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo không có sự ưu ái hoặc cài cắm tiêu chí hạn chế nhà thầu.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư đối với hiệu quả kinh tế của gói thầu. Việc một gói thầu xây lắp quy mô lớn chỉ có một đơn vị tham gia và giá dự thầu gần bằng giá dự toán là biểu hiện cần được giám sát chặt chẽ trong quá trình xét thầu để tránh gây thất thoát ngân sách.

Hiện tại, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài đang thực hiện các bước đánh giá tiếp theo đối với hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn. Kết quả cuối cùng sẽ phản ánh mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý theo đúng quy định hiện hành.

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

ĐH Đồng Tháp: Sai sót kỹ thuật khiến hai nhà thầu giá thấp bị loại

Dù chào giá cực thấp để cạnh tranh, nhưng hai nhà thầu tại gói thầu cải tạo xưởng vẽ Trường Đại học Đồng Tháp đã bị loại vì những sai sót kỹ thuật sơ đẳng trong hồ sơ dự thầu

Cạnh tranh sòng phẳng từ 9 hồ sơ dự thầu

Ngày 05/03/2026, ông Hồ Văn Thống – Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đã ký Quyết định số 981/QĐ-ĐHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình (đã bao gồm 3,48% dự phòng chi phí xây dựng)". Gói thầu này có giá dự toán 2.441.189.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

"Sân nhà" và những mối quan hệ thầu hữu hảo của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy những mối quan hệ đan xen giữa nhà thầu và các đối tác, cũng như sự "ưu ái" tại một số địa bàn cụ thể.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh năng lực đấu thầu, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng còn sở hữu một "hệ sinh thái" quan hệ thầu rất đặc trưng.

Dữ liệu lịch sử ghi nhận đơn vị này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu. Hai doanh nghiệp này đã từng liên danh với nhau trong 12 gói thầu, thắng tới 8 gói. Điều kỳ lạ là chính Công trình Đô thị Vĩnh Châu cũng là đối thủ thường xuyên nhất của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng với 13 lần đối đầu trực diện. Việc hai đơn vị vừa là đối tác liên danh ở dự án này, vừa là đối thủ cạnh tranh ở dự án kia là một hiện tượng cần được soi chiếu dưới góc độ bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Bản lĩnh nhà thầu Thành Đức L-A: Những gói thầu "một mình một ngựa" [Kỳ 2]

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Công ty Thành Đức L-A tiếp tục khẳng định vị thế "độc tôn" tại nhiều gói thầu hạ tầng giao thông có giá trị lớn với sự biến mất của các đối thủ cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sức mạnh của Công ty Thành Đức L-A không chỉ dừng lại ở các gói thầu quy mô nhỏ cấp xã mà còn lan rộng sang các gói thầu hạ tầng giao thông có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Điển hình là gói thầu: Thi công xây dựng Sửa chữa tuyến đường Đầu Sấu - 504 (đoạn từ cổng nhà máy Lộc Trời đến cầu Lô 10 kênh 504) do Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình mời thầu vào cuối năm 2025. Theo Quyết định số 1357/QĐ-PKT ngày 01/12/2025, liên danh Thành Đức L–A - Tường Tộ đã được phê duyệt trúng thầu với giá 6.627.772.000 đồng. Đáng chú ý, tại gói thầu đấu thầu rộng rãi này, liên danh của Công ty Thành Đức L-A là đơn vị duy nhất tham dự và dễ dàng "về đích".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới