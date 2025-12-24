Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Thế Gia "bùng nổ" trúng thầu hàng chục tỷ đồng tại TP HCM và Đồng Tháp

Không chỉ thắng lớn tại "sân nhà" miền Trung với các liên danh đặc biệt, Công ty Thế Gia đang thể hiện tham vọng Nam tiến mạnh mẽ khi liên tiếp trúng các gói thầu tư vấn BIM, thiết kế trị giá hàng tỷ đồng tại TP HCM và Đồng Tháp chỉ trong vài tháng cuối năm 2025.

Hải Anh

Số liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong Quý 3 và Quý 4 năm 2025, Công ty Thế Gia đã có những bước tiến "thần tốc" vào thị trường phía Nam với hàng loạt gói thầu giá trị lớn.

Thắng lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban DDCN TP.HCM), Công ty Thế Gia đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế H.C.M.

Ngày 21/10/2025, ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Ban DDCN TP.HCM đã ký Quyết định số 730/QĐ-DDCN phê duyệt cho Liên danh H.C.M - Thế Gia trúng Gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Lập mô hình thông tin công trình (BIM)" thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền (Giai đoạn 2). Giá trúng thầu lên tới 5.823.257.585 đồng.

Trước đó chỉ một tháng, ngày 20/09/2025, cũng tại Ban này, Liên danh H.C.M - Thế Gia đã trúng Gói thầu tương tự tại Dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố với giá trị 6.630.992.115 đồng (Quyết định số 631/QĐ-DDCN).

Không dừng lại ở TP.HCM, tại Đồng Tháp, Công ty Thế Gia đã bắt tay với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh. Ngày 20/11/2025, ông Nguyễn Văn Thương, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 188/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Liên danh Phúc Anh - Thế Gia trúng gói thầu tư vấn BIM trị giá 5.650.000.000 đồng.

screen-shot-2025-12-24-at-152559.png
Ảnh minh hoạ

Bài toán nhân sự và năng lực

Chỉ trong vòng 3 tháng (tháng 9, 10, 11/2025), Công ty Thế Gia đã tham gia và trúng thầu dồn dập tại Hà Tĩnh, TP.HCM và Đồng Tháp với tổng giá trị phần việc lên tới hàng chục tỷ đồng.

Lĩnh vực tư vấn BIM và thiết kế đòi hỏi nhân sự chất lượng cao, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Việc triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn ở các địa phương cách xa nhau hàng nghìn km đặt ra nghi vấn về khả năng huy động nhân sự của Công ty Thế Gia.

Liệu các nhân sự chủ chốt (Chủ trì thiết kế, Chủ trì BIM...) kê khai trong hồ sơ dự thầu có bị trùng lặp hay không? Và liệu nhà thầu có đảm bảo sự có mặt của các chuyên gia này tại hiện trường đúng như cam kết, hay chỉ là hình thức "ghi tên" để trúng thầu rồi giao khoán lại? Đây là vấn đề các Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4]: Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả?

#Thành công trong đấu thầu công trình y tế #Tham vọng mở rộng thị trường miền Nam #Chiến lược liên danh và hợp tác chiến lược #Thách thức năng lực nhân sự và chứng chỉ hành nghề #Rủi ro về khả năng huy động nhân sự #Chất lượng và cam kết nhân sự dự án

Bạn đọc

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Sự kết hợp giữa một nhà thầu am hiểu địa phương và một đơn vị mạnh về công nghệ số đã giúp Liên danh H.C.M – Thế Gia chiến thắng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng với số điểm kỹ thuật áp đảo. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần giám sát chặt chẽ phần việc thực tế của từng thành viên trong liên danh này.

Dữ liệu đấu thầu tháng 9/2025 ghi nhận chiến thắng ấn tượng của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia tại gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" thuộc dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố.

Quyết định số 853/QĐ-DDCN ngày 19/09/2025 của Ban DDCN đã trao gói thầu trị giá 6.630.992.115 đồng cho liên danh này.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói tư vấn BIM tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh, Công ty Thế Gia tiếp tục khẳng định vị thế tại địa phương này. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh tại các gói thầu công nghệ số đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực sự.

Ngày 26/11/2025, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) đã ký Quyết định số 247/QĐ-BGTĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình.

Đây là một gói thầu tư vấn quan trọng thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, được đầu tư bằng nguồn vốn vay OCR của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn đối ứng và vốn viện trợ không hoàn lại.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 8,2 tỷ đồng, chỉ định thầu cho liên danh "đặc biệt"

Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã lựa chọn Liên danh gồm Ban QLDA Giao thông tỉnh và Công ty Thế Gia thực hiện gói thầu hơn 8,2 tỷ đồng.

Thời gian qua, hoạt động đấu thầu tại tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp tư vấn công nghệ số. Trong đó, Gói thầu 01.8/TV-QLDA: Tư vấn quản lý dự án, BIM thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn bởi phương thức lựa chọn nhà thầu và cơ cấu liên danh trúng thầu.

Chỉ định thầu rút gọn gói 8,2 tỷ đồng

Xem chi tiết

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.