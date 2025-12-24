Công ty Thế Gia "bùng nổ" trúng thầu hàng chục tỷ đồng tại TP HCM và Đồng Tháp

Không chỉ thắng lớn tại "sân nhà" miền Trung với các liên danh đặc biệt, Công ty Thế Gia đang thể hiện tham vọng Nam tiến mạnh mẽ khi liên tiếp trúng các gói thầu tư vấn BIM, thiết kế trị giá hàng tỷ đồng tại TP HCM và Đồng Tháp chỉ trong vài tháng cuối năm 2025.

Số liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong Quý 3 và Quý 4 năm 2025, Công ty Thế Gia đã có những bước tiến "thần tốc" vào thị trường phía Nam với hàng loạt gói thầu giá trị lớn.

Thắng lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban DDCN TP.HCM), Công ty Thế Gia đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế H.C.M.

Ngày 21/10/2025, ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Ban DDCN TP.HCM đã ký Quyết định số 730/QĐ-DDCN phê duyệt cho Liên danh H.C.M - Thế Gia trúng Gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Lập mô hình thông tin công trình (BIM)" thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền (Giai đoạn 2). Giá trúng thầu lên tới 5.823.257.585 đồng.

Trước đó chỉ một tháng, ngày 20/09/2025, cũng tại Ban này, Liên danh H.C.M - Thế Gia đã trúng Gói thầu tương tự tại Dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố với giá trị 6.630.992.115 đồng (Quyết định số 631/QĐ-DDCN).

Không dừng lại ở TP.HCM, tại Đồng Tháp, Công ty Thế Gia đã bắt tay với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh. Ngày 20/11/2025, ông Nguyễn Văn Thương, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 188/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Liên danh Phúc Anh - Thế Gia trúng gói thầu tư vấn BIM trị giá 5.650.000.000 đồng.

Ảnh minh hoạ

Bài toán nhân sự và năng lực

Chỉ trong vòng 3 tháng (tháng 9, 10, 11/2025), Công ty Thế Gia đã tham gia và trúng thầu dồn dập tại Hà Tĩnh, TP.HCM và Đồng Tháp với tổng giá trị phần việc lên tới hàng chục tỷ đồng.

Lĩnh vực tư vấn BIM và thiết kế đòi hỏi nhân sự chất lượng cao, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Việc triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn ở các địa phương cách xa nhau hàng nghìn km đặt ra nghi vấn về khả năng huy động nhân sự của Công ty Thế Gia.

Liệu các nhân sự chủ chốt (Chủ trì thiết kế, Chủ trì BIM...) kê khai trong hồ sơ dự thầu có bị trùng lặp hay không? Và liệu nhà thầu có đảm bảo sự có mặt của các chuyên gia này tại hiện trường đúng như cam kết, hay chỉ là hình thức "ghi tên" để trúng thầu rồi giao khoán lại? Đây là vấn đề các Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4]: Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả?