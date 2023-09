Lãi suất hạ nhiệt, giao dịch chung cư sôi động thế nào?

Nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay mua nhà về mức dưới 8%/năm

Tháng 9/2023, lãi vay mua nhà phổ biến ở mức dưới 10%/năm. Ở nhóm Big 4, BIDV có lãi suất ưu đãi thấp nhất với 7,8%/năm và Vietcombank có ưu đãi cao nhất với 9,5%/năm. VietinBank và Agribank có lãi suất ưu đãi lần lượt là 8,2% và 8%/năm.

Cùng thời điểm này, mặt bằng lãi suất của các ngân hàng thương mại chủ yếu trong khoảng 8 - 9%/năm: TPBank (8%/năm), HDBank (8,2%/năm), VIB (8,5%/năm), Eximbank (8,5%/năm). Các ngân hàng có mức lãi vay trên 9%/năm là SeABank (9,29%/năm), UOB (9,49%/năm), Sacombank (9,5%/năm)...

Theo quan sát của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, mức lãi suất vay mua nhà tại thời điểm này đã xuống thấp kỷ lục và có sự cách biệt rõ ràng so với tháng 12/2022. Biên độ giảm lãi suất dao động mạnh từ 3% - 5,2%. Trong biểu đồ dưới đây, ở kỳ hạn 12 tháng, 3 ngân hàng đang có lãi suất vay mua nhà thấp nhất hiện tại là Vietcombank, Techcombank và BIDV với mức 7,5%/năm.

Biểu đồ lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của một số ngân hàng

Như vậy, sau 4 lần giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, lãi vay mua nhà đã hai nhiệt đáng kể và dự báo sẽ tiếp tục giảm về cuối năm. "Các ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay khoảng 0,2 - 2,5% trong 6 tháng cuối năm 2023, tùy đối tượng khách hàng và lĩnh vực. Với tác động của độ trễ chính sách và cam kết giảm lãi suất, dự kiến mặt bằng lãi suất cho vay đối với nền kinh tế sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới”, Ngân hàng Nhà nước khẳng định.



Báo Đầu tư trích dẫn nhận định của ông Phạm Anh Khôi, thành viên Tổ công tác Nghiên cứu thị trường Hội Bất động sản Việt Nam (VARS): “Khi nào mức lãi suất cho vay về quanh mức 8 - 9% thì khi đó thị trường bất động sản mới phản ứng tích cực. Vì đây là ngưỡng mà các nhà đầu tư có khả năng chịu đựng được khi đi vay”. Ông Khôi cho biết, biểu đồ lãi suất là yếu tố quyết định tới việc dòng tiền có quay lại thị trường bất động sản hay không. Nếu con số này vẫn leo cao, sẽ gây bất lợi cho thị trường. Mức lãi vay mua nhà dưới 8% là hợp lý để người mua nhà có thể xoay xở tài chính.

Giao dịch chung cư sôi động

Lãi suất giảm, gửi tiết kiệm không còn là lựa chọn được ưu tiên, nhà đầu tư cân nhắc kênh khác có khả năng sinh lời cao hơn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn trong thời điểm này. Với kênh bất động sản, những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực vẫn luôn là điểm sáng của thị trường từ đầu năm tới nay và chiếm ưu thế về số lượng giao dịch.

Thống kê từ Bộ Xây dựng cho biết, 6 tháng qua, thị trường có khoảng 187.000 giao dịch thành công, đạt 36,13% so với 06 tháng cuối năm 2022. Lượng giao dịch giảm chủ yếu ở phân khúc đất nền. Ngược lại, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ vẫn là phân khúc được ghi nhận là điểm sáng của thị trường, đạt 68.725 giao dịch trong quý I và II năm 2023.

Đối với riêng thị trường tại Hà Nội, theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có 1.290 căn hộ chung cư được giao dịch tại khu vực Vinhomes Ocean Park, trong đó giao dịch chuyển nhượng chiếm hơn 50% . Tại Vinhomes Smart City, giao dịch chung cư sôi động hơn với tổng 2.300 căn.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate nhận định, nửa cuối năm 2023, khu vực phía Tây sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong khi phía Đông có tốc độ hồi phục nguồn cung mạnh mẽ hơn. Lượng tiêu thụ tại khu Đông có dấu hiệu cải thiện khác biệt từ quý II vừa qua khi số lượng giao dịch chung cư ở khu vực này trong gấp 2 lần so với quý I.

Rõ ràng, lãi suất hạ nhiệt khiến dòng tiền chảy vào bất động sản, trong đó loại hình chung cư phục vụ nhu cầu ở thực sẽ đón tín hiệu tích cực trước tiên. Những động thái từ phía chủ đầu tư điều chỉnh chính sách bán hàng đã tháo gỡ tâm lý của người mua nhà, kích cầu giao dịch nhiều hơn.

Trong số mới nhất của chương trình Cửa sổ Bất động sản, ông Trần Minh Tiến chia sẻ: “Sẽ rất khó để nói về thời điểm nhà đầu tư nên xuống tiền hay không vì tùy thuộc vào nhu cầu hay mục đích của người mua. Nhưng, cũng rất khó để tìm một thời điểm nào mà thị trường chứng kiến có nhiều sự hỗ trợ như thời điểm này, từ các tín hiệu tích cực của lãi suất, đầu tư công, cho tới chính sách ưu đãi của các dự án. Ví dụ, trước đây chủ đầu tư chưa bao giờ có chương trình hỗ trợ lãi suất lên đến 2 năm, 4 năm, 8 năm; hay thậm chí dự án đã bàn giao xong nhưng vẫn còn thời hạn hỗ trợ lãi suất hơn 1 năm”.

Ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển kinh doanh của OneHousing lý giải, nhiều chủ đầu tư đã cắt giảm lợi nhuận và xây dựng giải pháp tài chính thông qua các chính sách bán hàng cũng như là tiến độ thanh toán, ưu đãi cho từng chân dung khách hàng. Điều đó đồng nghĩa, chủ đầu tư chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận xuống và đây là cơ hội cho người mua nhà và nhà đầu tư có khả năng tài chính thực. Ông Trung nhấn mạnh: “Bất động sản tốt thì không bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thị trường.”

Để tìm hiểu tình hình tổng quan của thị trường bất động sản chung cư Hà Nội, từ những số liệu vĩ mô tới biểu đồ nguồn cung và lượng tiêu thụ, bạn đọc có thể tham khảo Báo cáo Thị trường bất động sản được phát hành bởi Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate.