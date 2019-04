Đại gia ôm tiền “tháo chạy” khỏi hai thị trường bất động sản lớn

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản Hà Nội và TP HCM ba tháng đầu năm 2019 đều ghi nhận sự sụt giảm cả về nguồn cung và giao dịch ở phân khúc căn hộ. Đặc biệt, xét về giá bán, VARS nhận định, giá chung cư ở tất cả các phân khúc gần như không tăng hoặc có sự tăng nhẹ.



Trái ngược với sự “ảm đạm” 2 thị trường bất động sản lớn nhất cả nước trên, trong quý 1.2019 này, một số vùng xuất hiện hiện tượng nóng, sốt bất thường, thậm chí có hiện tượng tung tin, đẩy giá bất động sản ở khu vực như: Bắc Giang, Quảng Nam, Đà Nẵng, Vân Đồn, Phú Quốc… Đây hứa hẹn là nơi hứa hẹn khả năng sinh lời cao cho các nhà đầu tư.

Thị trường bất động sản tại Vân Đồn và nhiều tỉnh thành khác đang sôi động, thu hút được dòng tiền đầu tư. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, tại Bắc Giang, các giao dịch liên quan tới đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn tăng mạnh làm cho thị trường bất động sản khu vực này sôi động trở lại.



Tại Lạng Sơn, năm 2018 thị trường khu vực này đã có những bước tiến mạnh mẽ với sự ra đời hàng loạt các dự án khai trương Vinpearl Lạng Sơn, Vincom, nhà phố shophouse. Các dự án đất nền tập trung đông ở khu trung tâm thành phố giá dao động từ 7-15 triệu đồng/m2.

Tại Phú Quốc, thị trường bất động sản huyện đảo này trong quý1.2019 cũng có những dấu hiệu rất tích cực. Các giao dịch tập trung ở một số khu gần thị trấn Dương Đông hơn, thậm chí có những mảnh đất vẫn được mua bán lướt liên tục.

Trong đó, tại thị trung tâm thị trấn Dương Đông các nền giao dịch là các nền có diện tích nhỏ dưới 250m2 và dưới 18 tỷ đồng. Tại các khu vực lân cận quanh thị trấn như ấp Cửa Lấp, ấp Suối Đá xã Dương Tơ, ấp Cây Thông trong, ấp Cây Thông Ngoài xã Cửa Dương vẫn diễn ra giao dịch các nền khá sầm uất với giá từ 800 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/nền.

Riêng tại điểm nóng Vân Đồn, hầu hết các nhà phát triển bất động sản lớn trên cả nước như: CEO, Vingroup, FLC, Sun Group, BIM, HD MON… chắc chắn sẽ mang đến cho thị trường bất động sản tại đây nhiều nguồn sản phẩm phong phú, đa dạng và chất lượng. Đặc biệt, sự Quản lý nhà nước về các hoạt đầu tư, kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Vân Đồn đã và đang được địa phương trú trọng, thực hiện nghiêm túc, chắc chắn sẽ kiểm soát tốt, làm lạnh mạnh thị trường bất động sản tại đây.

Tại Quảng Ninh, Giao dịch tập trung ở phân phúc đất nền , biệt thự và shophouse với gần 400 giao dịch thành công trong quý 1.2019, thị trường đang chờ đợi một số dòng sản phẩm shophouse và liền kề dự án trong các quý sau.

Ngoài ra, theo lãnh đạo VARS, quý 1.2019 còn xuất hiện một số thị trường bất động sản mới ở một số tỉnh phía bắc và miền Trung như Cao Bằng, Bắc Cạn, Hòa Bình, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng…

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch VARS, việc tăng giá ở TP HCM có sự tăng mạnh hơn so với Hà Nội, nhưng mức tăng không nóng như tại các thị trường mới nổi do xuất phát từ sự khan hiếm nguồn cung. So với quý 4.2018, phân khúc căn hộ tăng từ 3-5%, so với đầu năm cùng kỳ 2018 tăng khoảng hơn 10 – 15%. Đất nền cũng có tỷ trọng tương tự.

Tuy nhiên, so với các vùng mới phát triển xung quanh TP.HCM, khả năng tăng giá có vẻ đều hơn và cao hơn do giá cả bất động sản những khu vực này đang ở mức hợp lý hơn. “Đây là cơ hội của các địa phương khác trong thời gian thị trường truyền thống đang chậm lại, nguồn cung khan hiếm. Xuất hiện một số thị trường bất động sản mới ở một số tỉnh phía Bắc và Miền Trung như: Cao Bằng, Bắc Cạn, Hòa Bình, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng…”, ông Đính nhận xét.