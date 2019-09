Chung cư 155-157 Bùi Viện - TP HCM: Dăm người lay lắt bám trụ

Sau 3 tháng có quyết định di dời tới nơi tạm cư mới, đa số các hộ dân tại chung cư 155 - 157 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) gần như đã rời đi gần hết. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn khoảng 10 hộ dân vẫn cố "bấu víu", sống tạm lại khu chung cư này sau khi nhận quyết định giải toả.



Khu chung cư 155 - 157 Bùi Viện xuống cấp, nằm trong diện công trình loại D, rất nguy hiểm. Chung cư 155-157 Bùi Viện đi vào hoạt động hơn nửa thế kỷ trước, sau chừng ấy thời gian, khu chung cư này bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo an toàn cho gần 100 hộ gia đình trong chung cư và các hộ dân sống xung quanh, Sở Xây dựng TP.HCM đã cho kiểm định. Kết quả cho thấy khu chung cư này thuộc loại D, nằm trong diện hư hỏng nặng và rất nguy hiểm.

Ngay sau khi có kết quả kiểm định, UBND phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức hội nghị tiếp xúc người dân và lên phương án di dời, đồng thời bố trí nơi ở tạm cho gần 100 hộ gia đình. Ngày 14/6, UBND TP quyết định di các hộ dân ở chung cư này đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn, đồng lên kế hoạch tiến hành sửa chữa, cải tạo. Các hộ cố bám trụ lại chung cư cũ này bởi bởi chưa hài lòng với phương án di dời và hỗ trợ tạm cư. Theo kế hoạch, UBND quận 1 sẽ hướng dẫn người dân lựa chọn căn hộ tạm cư mới. Mỗi hộ dân ở chung cư Bùi Viện được lựa chọn 1 căn hộ được lấy từ danh sách quỹ nhà tạm cư. Ông Nguyễn Anh Đức đã sống ở chung cư này gần 50 năm, và chưa muốn rời đi bởi chưa có phương án thích hợp. Trường hợp người dân không nhận nhà tạm cư sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức: 4 nhân khẩu trở xuống hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; từ 5 nhân khẩu trở lên sẽ hỗ trợ 1,25 triệu/nhân khẩu/tháng nhưng không quá 15 triệu đồng mỗi hộ. "Họ hỗ trợ gia đình tôi mỗi tháng 5 triệu đồng, mà với mức hỗ trợ đó thì không đủ để chúng tôi có thể thuê nhà mới để ở được. 3 tháng nay chưa có cách giải quyết, chúng tôi đành cố sống tạm ở đây" - ông Đức nói. Anh Nguyễn Văn Châu, con trai ông Đức chia sẻ, hiện giờ cả khu chung cư có gần 100 hộ thì đã di dời đi gần hết, còn lại khoảng hơn 10 hộ là chưa thể đi vì chưa có phương án thích hợp, thuê nhà mới với mức 5 triệu đồng ở thành phố thì lại rất khó khăn. Những cư dân cuối cùng còn cố bám lại chung cư 155 - 157 Bùi Viện sau giải toả. "Thôi thì cố bám víu lại đây, được chừng nào hay chừng đó. Mọi người đi hết, mình ở lại cũng buồn lắm, chả ai muốn ở lại cả, nhưng giờ chính quyền không đưa ra được phương án phù hợp thì đành chịu. Ở không được mà đi cũng không xong" - anh Châu chia sẻ. Một số vật dụng, áo quần của những cư dân cuối cùng tại chung cư này. "Những hộ đã chuyển đi sớm là do người ta nhận được nhà ở tạm phù hợp, hoặc là họ có điều kiện sẵn, mua trước nhà ở ngoài rồi nên đi rất dễ dàng. Còn chúng tôi không có điều kiện để mua nhà, tiền hỗ trợ thuê nhà thì thấp, làm sao đi được" - một cư dân khác cho hay. Một số cư dân lo lắng nếu chính quyền bắt buộc phải di dời trong thời gian tới mà không có hỗ trợ chi phí thích hợp thì không biết họ sẽ phải ở đâu. Những nơi tạm cư mới không đủ điều kiện sẽ ảnh hưởng đến công việc và chuyện học hành của con cái. Khu chung cư 155 -157 Bùi Viện nằm ngay cuối phố Tây Bùi Viện, một trong những tuyến phố sầm uất và náo nhiệt nhất Sài Gòn.

