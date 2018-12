Chủ tịch Hà Nội nói về dự án đất vàng Hàng Bài, Lý Thường Kiệt

Chiều 11/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội. Liên quan đến câu hỏi của cử tri về các dự án nằm trên đất vàng phố Hàng Bài, phố Lý Thường Kiệt chậm triển khai, ông Chung cho biết, đây là các dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh và T&T làm chủ đầu tư.



Ông Chung cho biết, năm 2009, các nhà đầu tư được đồng ý triển khai các dự án này, nhưng sau đó phải dừng lại vì thành phố triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, thực hiện việc làm lại quy hoạch chung Thủ đô.

Đến 2011, quy hoạch chung này được phê duyệt. Quy hoạch phân khu của các khu vực, các quận khác cũng đã làm xong, riêng quy hoạch phân khu 4 quận nội đô lịch sử Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình thành phố mới làm xong, hiện đang trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng.

Ông Chung thông tin, đã nhiều lần mời các chủ đầu tư này lên làm việc. Các dự án ở đây chủ yếu là các dự án văn phòng, khách sạn chứ không phải là nhà ở. Chiều cao và mật độ công trình cũng đã được quy định rất rõ.

Theo ông Chung, có 3 nguyên nhân dẫn đến việc dự án chậm triển khai, một là do vướng quy hoạch; 2 là do nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011- 2012, 2014 – 2015 bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới, nên các chủ đầu tư chưa triển khai. Nguyên nhân thứ 3 là do vướng giải phóng mặt bằng, khi trong khu vực vẫn còn các hộ vướng bên trong.

“Hiện các nhà đầu tư này đã trình lại hồ sơ và trong thời gian tới chúng tôi sẽ đưa ra tập thể ủy ban, đưa ra thường trực Ban Thường vụ theo đúng quy trình làm việc và sớm công bố, đốc thúc các nhà đầu tư triển khai”, ông Chung nói.