“Siêu máy bay” đón tuyển Việt Nam từ Malaysia về nước có gì đặc biệt?

Ngày 10/12, Vietnam Airlines cho biết sẽ đặc biệt bố trí máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350-900 đưa các cầu thủ đội tuyển Việt Nam từ Malaysia về Hà Nội ngày 12/12. Ảnh: Lao động. Chuyến bay sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho toàn đội chuẩn bị ngay cho trận chung kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình diễn ra vào ngày 15/12. Ảnh: Người lao động. Airbus A350-900 là dòng máy bay thân rộng hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay và nằm trong đội bay chủ lực của Vietnam Airlines trên các đường bay dài đi châu Âu, Đông Bắc Á với chất lượng quốc tế 4 sao.. Ảnh: Zing. Khoang máy bay thiết kế 2 lối đi rộng rãi với 305 chỗ, được chia thành 3 hạng dịch vụ thương gia, phổ thông đặc biệt và phổ thông. Ảnh: Lao động. Khoang hạng thương gia được trang bị ghế ngồi ngả phẳng 180 độ thành giường nằm và thiết kế so le như hình xương cá. Ảnh: Zing. Thân máy bay Airbus A350-900 được tạo bằng loại vật liệu chắc bền là sợi carbon tổng hợp rất nhẹ nên máy bay giảm mức tiêu thụ nhiên liệu được đến 25% so với các loại máy bay thân rộng khác hiện nay. Ảnh: Lao động. Airbus A350-900 cũng sở hữu chiều ngang rộng hơn, trần cao, cửa sổ rộng lớn; hệ thống lọc không khí tiên tiến cung cấp nguồn khí tươi mát cứ mỗi 3 phút. Ảnh: Lao động. Máy bay A350 còn có hệ thống đèn LED có thể thay đổi 16 triệu dạng màu sắc đậm, lợt khác nhau, giúp hành khách khỏi bị mệt mỏi. Ảnh: Lao động. A350-900 còn có hệ thống chống sét tối ưu, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. Ảnh: Zing. Airbus A350-900 sử dụng động cơ Trent XWB của hãng Rolls Royce, một trong những loại động cơ máy bay dân dụng cỡ lớn, hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thế giới hiện nay. Ảnh: Zing. Buồng lái máy bay máy bay Airbus A350-900. Ảnh: Zing. Video: Quá trình sản xuất siêu tàu bay Airbus A350. Nguồn: Youtube.

