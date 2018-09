Ở nước ngoài, dự án chậm tiến độ bị xử lý thế nào?

(Kiến Thức) - Dự án chậm tiến bộ là vấn đề còn xảy ra ở một số nước. Trong số này phải kể đến dự án cầu Walterdale của Canada bị chậm tiến độ hơn 2 năm so với dự kiến. Theo đó, nhà thầu phụ trách dự án phải trả hơn 10 triệu USD tiền phạt.

Một trong những dự án chậm tiến độ tại Canada là dự án chỉ hoàn thành sau 2 năm trễ hẹn. Sự việc này nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi nhà thầu thi công dự án bị phạt một số tiền lớn. Đây là dự án xây dựng cầu Walterdale ở thành phố Edmonton. Cầu Walterdale được đánh giá là một trong những cây cầu phức tạp nhất từng được xây dựng tại Edmonton.

Cầu Walterdale hoàn thành sau 2 năm chậm tiến độ.

Theo CBC, dự án cầu Walterdale có kinh phí xây dựng 155 triệu USD được khởi công vào năm 2013 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2015.

Tuy nhiên, đến thời điểm trên, cầu Walterdale vẫn chưa hoàn thành quá trình thi công nên chưa thể thông xe. Nhà thầu Acciona-Pacer Joint Venture đã ký hợp đồng thực hiện dự án cầu Walterdale nên chịu trách nhiệm cho toàn bộ rủi ro của dự án, bao gồm chi phí và tiến độ. Nguyên do là vì nhà thầu này đã ký cam kết hoàn thành dự án với số tiền ký trên hợp đồng.

Lý do khiến Acciona-Pacer Joint Venture không thể hoàn thành quá trình thi công cầu Walterdale vào năm 2015 được xác định là do sắt dùng để xây dựng cây cầu nhập từ Hàn Quốc đến chậm hơn vài tháng so với dự kiến.

Vì vậy, cầu Walterdale lùi ngày hoàn thành sang cuối năm 2016. Tuy nhiên, hết năm 2016, nhà thầu Acciona-Pacer Joint Venture vẫn chưa thi công hoàn tất dự án với lý do thời tiết và việc trải nhựa đường phải đợi qua mùa Đông mới có thể thực hiện được.

Theo đó, một lần nữa, cầu Walterdale bị chậm tiến độ và dự án lùi ngày hoàn thành sang năm 2017. Đến tháng 9/2017, chính quyền Edmonton tổ chức thông xe trên cầu Walterdale.

Do thi công cầu Walterdale chậm tiến độ 2 năm so với dự kiến, Acciona-Pacer Joint Venture phải trả hơn 10,45 triệu USD tiền phạt. Số tiền phạt này gồm 2 loại: 10.000 USD/ngày cho công trường và 7.000 USD/ngày cho chi phí quản lý.