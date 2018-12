Bí ẩn lỗ hổng trên các cao ốc ở Hong Kong

Một lỗ hổng được thiết kế trên bề mặt gợn sóng của The Repulse Bay có vị trí tựa lưng vào núi khiến cho tòa nhà này trở thành một địa điểm khiến nhiều cư dân Hồng Công tò mò về những bí ẩn của kiểu kiến trúc lỗ hổng này.

Không chỉ riêng ở The Repulse Bay, dọc theo bờ biển ở đảo Hồng Công, có thể nhận ra kiểu kiến trúc này xuất hiện nhiều ở trên tòa nhà. Tòa nhà Larvotto ở Áp Lợi Châu, trên hòn đảo ở bờ Nam đảo Hồng Công với một vườn cây ở trên tầng thượng thông thoáng. Xa hơn về phía Tây, ở Bạc Phù Lâm, khu phức hợp Bel-Air on the Peak bao gồm 8 khối nhà, mỗi khối nhà có một lỗ hổng lớn xuyên qua tòa nhà.

Tòa nhà The Repulse Bay. Lỗ hổng trên tòa nhà trong khu dân cư The Repulse Bay được các chuyên gia phong thủy giải thích là cửa ngõ để “vị thần rồng” trú ngụ trên những ngọn núi phía sau những tòa nhà có thể dễ dàng bay ra biển. Theo tâm linh truyền thống, nếu bị chặn đường của thần, những điềm gở và tai ương sẽ ập đến cho cư dân địa phương.



Dưới góc nhìn khoa học, những lỗ hổng trên các tòa nhà này như những lỗ thông gió vào mùa hè và mùa đông. Vì phần lớn diện tích ở Hồng Công là đồi núi nên các chuyên gia quy hoạch đô thị đã đề xuất xây dựng những tòa nhà cao tầng nhằm giảm thiểu tiết kiệm tối đa đất đai. Hơn thế nữa, Hồng Công là một đặc khu kinh tế nằm sát bên bờ biển, nơi đón gió mùa Tây Nam vào mùa hè và gió mùa Đông Bắc thổi qua vào mùa đông. Vì vậy, các tòa nhà cao tầng sẽ trở thành dãy tường chắn gió có nguy cơ tạo nên những cơn giông lốc.

Ngoài ra, các thiết kế lỗ này giúp phân tán ánh sáng đến các khu vực xung quanh hay phục vụ các tiện ích dân sinh cho người Hồng Công.

The Repulse Bay được xây dựng vào năm 1986 bởi sự hợp tác giữa chính quyền Hồng Công và một tập đoàn khách sạn có trụ sở tại Thượng Hải. Khu dân cư hướng mặt ra biển có diện tích 88.733m2 với lỗ hổng rộng 16 mét và cao 24 mét.