Ngoài hệ thống Gateway, Edufit Group còn sở hữu trường học nào?

Sự việc cháu Lê Hoàng Long 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội) tử vong do nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón ngày 6/8 không khỏi gây bàng hoàng cho các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đi học.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, hệ thống trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway thuộc quản lý của Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Edufit. Edufit được biết đến là tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Edufit thành lập tháng 12/2017, trụ sở tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng (nay là 150 tỷ đồng). Hai cổ đông lớn trong số các cổ đông sáng lập là bà Trần Thị Hồng Vân (35,7%) và bà Trần Thị Hồng Hạnh (35,7%).

Video: Ô tô chở bé trai trường Gateway. Nguồn: THĐT.

Ngoài GateWay, hệ thống trường còn lại của Edufit là các trường mầm non Quốc tế Sakura Montessori (SMIS), hoạt động từ tháng 8/2011. Đến nay, SMIS có 4 trường tại Hà Nội, 2 trường ở Hải Phòng, một trường ở Hạ Long và một trường ở TP HCM.

Thông tin trên website của trường cho biết: "Được thành lập vào tháng 8/2011, Hệ thống Trường mầm non Sakura Montessori (SMIS) là trường mầm non tiên phong áp dụng triết lý giáo dục Montessori vào giảng dạy, đặt nền móng phát triển cho phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam. Trường được Hiệp hội Phát triển Montessori Hoa Kỳ (IAPM) chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng phương pháp giáo dục Montessori một cách bài bản, chuẩn mực".

Thông tin về trường mầm non Quốc tế Sakura Montessori được đăng tải khá cụ thể trên website của nhà trường. Ngoài ra, website nhà trường cũng ghi rõ: "Sở hữu Trung tâm đào tạo giáo viên Montessori chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, Sakura Montessori luôn đảm bảo đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên Montessori quốc tế cùng sự tận tâm và lòng yêu trẻ".

Theo thông tin PV Kiến Thức có được, hai cổ đông lớn sáng lập Edufit Group là bà Trần Thị Hồng Vân và bà Trần Thị Hồng Hạnh còn đóng vai trò chi phối Edufit và thay nhau góp vốn, điều hành các doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn.

Cụ thể, bà Trần Thị Hồng Vân là người đứng tên tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục EMC có vốn điều lệ 70 tỷ đồng là chủ đầu tư dự án Trường mầm non Sakura Montessori thuộc dự án HanoVid 430 Cầu Am, Hà Đông (Hà Nội); CTCP Giáo dục ESC Việt Nam; CTCP Phát triển Giáo dục ICorp (Trường mầm non Ikids Thái Bình); phụ trách Trường Sakura Montessori Hạ Long.