Xã hội

Nguyên nhân vụ cháy tàu chở dầu thô trên biển Côn Đảo

Theo thuyền trưởng tàu GT Unity, con tàu chở dầu thô bị cháy gần vùng biển Côn Đảo, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện.

Theo Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Vào lúc 3h sáng 9/8, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 đã đưa 20 thuyền viên của tàu chở dầu thô GT Unity (bị cháy) cập cảng TT phường Phước Thắng, TP HCM.

Theo đó, trong số 20 thuyền viên của tàu chở dầu thô GT Unity (bị cháy) có 1 thuyền viên bị bỏng do làm việc trong khoang máy chập điện phát cháy được lực lượng y tế đưa vào bệnh viện để điều trị, số còn lại (19 thuyền viên) được chăm sóc y tế ban đầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho họ.

Ngay sau khi cập cảng, các lực lượng chức năng gồm: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đã bàn giao các thuyền viên cho bộ đội biên phòng và chủ tàu.

3-7671.jpg
Công tác sơ cứu và di chuyển thuyền viên bị thương nặng trên tàu GT Unity.

Đến thời điểm hiện tại, Sở chỉ huy tiền phương vẫn tiếp tục đặt tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III để theo dõi diễn biến vụ việc. Các cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo để các phương tiện lưu thông trên tuyến hàng hải xung quanh khu vực tàu GT Unity gặp sự cố biết và điều chỉnh hướng đi phù hợp, tránh xảy ra va chạm.

Vụ cháy trên tàu GT Unity cơ bản được khống chế, con tàu hiện vẫn đang trên biển. Tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 vẫn tiếp tục trực tại hiện trường để giám sát. Khi các phương tiện cứu hộ và lai dắt do chủ tàu thuê đến, tàu KN 210 sẽ bàn giao lại tàu GT Unity để lai dắt vào bờ.

1-1643.jpg
Lực lượng cứu nạn hàng hải di chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu chuyên dụng.

Theo thuyền trưởng tàu GT Unity, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện. Một thợ điện khi vào kho làm việc đã phát hiện hiện tượng cháy nổ, bị chấn thương và được sơ cứu. Các thuyền viên còn lại hỗ trợ thuyền phó triển khai công tác chữa cháy tại buồng điện, nhưng đám cháy ngày càng lớn và khói đen dày đặc khiến họ không thể tiếp cận.

Khi phát hiện khu vực dưới buồng máy cũng có nhiều khói, thuyền trưởng quyết định cho xả hệ thống khí CO2 cố định vào buồng máy và ra lệnh toàn bộ thuyền viên rời tàu.

Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Trong thời gian ngắn, 20 thuyền viên đã được tiếp cận và đưa về bờ an toàn.

2-5667.jpg
Đến 3 giờ sáng nay 9/8 tàu cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ thuyền viên về bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 12h ngày 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat về việc tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) bị cháy do chập điện ở buồng máy. Vị trí xảy sự cố cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý.

Trung tâm này đã liên lạc với tàu Androusa đề nghị quay lại hỗ trợ. Tàu Androusa đã tiếp cận hiện trường, cứu 20 thuyền viên tàu GT Unity lúc 15h20 cùng ngày.

Nhận được thông tin khẩn cấp, tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 đang tuần tra trên vùng biển phía Nam đã đến hiện trường, phun vòi rồng dập lửa và khống chế đám cháy bước đầu.

Lúc 19h55 cùng ngày, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 tiếp cận tàu Androusa, tiếp nhận 20 thuyền viên, tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa về cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III tại phường Phước Thắng, TP HCM.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, xử lý. Tàu KN 210 vẫn làm nhiệm vụ ứng trực tại hiện trường, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh để đảm bảo an toàn hàng hải.

Xã hội

Tàu chở dầu hơn 7.600 tấn bị cháy trên vùng biển gần Côn Đảo

Tàu GT Unity quốc tịch Việt Nam trọng tải hơn 7.600 tấn đang chở 3.872 tấn dầu thô FO từ Malaysia về Dung Quất đến vùng biển gần Côn Đảo bất ngờ cháy kho điện.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam), vào khoảng 11h52 ngày 8/8, đơn vị này nhận thông tin từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat về việc tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) bị cháy kho điện tại vị trí cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý. Thời tiết tại thời điểm này có gió Tây Nam cấp 3.

Ông Lê Đỗ Mười - Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trực tiếp chỉ đạo hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Ông Lê Đỗ Mười - Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trực tiếp chỉ đạo hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Nổ tàu chở dầu ở Ninh Bình: Chuyên gia chỉ cách xử lý ô nhiễm

Liên quan đến vụ nổ tàu tại Ninh Bình, khiến mạn tàu bị phá hủy. Có hơn 100 lít dầu máy trong tàu tràn ra sông Bôi, diện tích khoảng 200m2. Báo TT&CS trân trọng giới thiệu phương pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước.

Liên quan đến vụ nổ tàu chở dầu ở Ninh Bình sáng ngày 3/1, dư luận bày tỏ sự quan ngại về việc dầu tràn sau vụ nổ gây ô nhiễm môi trường sông Bôi (xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). 

Theo báo cáo, sau vụ nổ, trên mặt nước có hơn 100 lít dầu máy trong tàu bị tràn ra, diện tích khoảng 200m2. Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long-CFG cùng các cơ quan chức năng đã bố trí trang thiết bị chống tràn dầu và hút dầu tràn trên bề mặt sông vào xe bồn để đưa đi xử lý. Đến thời điểm hiện tại đã kiểm soát được lượng dầu tràn trên bề mặt sông Bôi.

No tau cho dau o Ninh Binh: Chuyen gia chi cach xu ly o nhiem
 Nổ tàu đã khiến ngọn lửa bùng phát cao hơn 5m, khói đen bốc cao hàng chục mét (Ảnh moitruong.net.vn)

Theo bà Lê Trúc Phương, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Môi trường Toàn Cầu, có nhiều phương pháp xử lý khi xảy ra sự cố tràn dầu như: Sử dụng phao quây dầu để xử lý sự cố tràn dầu; sử dụng chất hấp thụ dầu (Sorbents); đốt tại chỗ; sử dụng các chất phân tán dầu; skimming; sử dụng nước nóng và lực lượng lớn; sử dụng lao động thủ công; sử dụng các loại máy móc; sử dụng phương pháp tự nhiên.

Trong đó, việc ngăn, quây dầu tràn dầu là việc làm quan trọng nhất. Việc ngăn dầu loang có thể được tiến hành bằng phao quây chặn và thấm dầu chuyên dụng hoặc dùng tre nứa kết thành phao ngăn. Phao quây chặn và thấm dầu được làm từ xốp và bạt nhựa Tarpaulin nên có thể dễ dàng khoanh vùng dầu để tiện cho việc xử lý sau này.

Dầu loang rất độc hại đối với cơ thể phần lớn các sinh vật. Một lượng dầu loang tập trung có thể lập tức khiến cá chết hay nhiễm độc hàng loạt. Tuy nhiên ảnh hưởng lâu dài của dầu tràn lên hệ sinh thái có thể còn nghiêm trọng và kéo dài hơn, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Theo đó, nếu trường hợp nguồn nước bị nhiễm dầu, cần xử lý như sau: 

Phèn chua là một trong những phương pháp phổ biến được dùng trong việc nước bị nhiễm dầu mỡ. Khi cho phèn vào bể hay chậu nước, bạn khuấy đều phèn cho đến khi hòa tan trong nước.

Lúc này, phèn sẽ phản ứng với nước tạo ra màng mỏng trên mặt nước và từ từ kéo theo cặn bẩn, tạp chất xuống, đọng dưới đáy. Bạn nên chú ý lượng phèn cho vào nước để tạo ra phản ứng làm sạch. Không nên cho quá nhiều lượng phèn chua vì sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng xử lý của nước. Sử dụng phèn chua sẽ giúp loại bỏ thành phần cặn hoặc váng dầu nhớt. Theo đó, có thể dễ dàng loại bỏ tình trạng nước bị nhiễm dầu mỡ nhanh chóng. 

Hệ thống làm thoáng và lắng lọc là cách xử lý nước bị nhiễm dầu nhớt đơn giản, giúp loại bỏ thành phần kim loại nặng như sắt, mangan có trong nước. Hệ thống được đánh giá cao về hiệu quả lọc sạch nước nhanh chóng, đơn giản.

Hệ thống này có bộ phận chính là giàn mưa. Mục đích của hệ thống này chính chuyển hóa sắt II tan trong nước trở thành sắt III kết tủa. Dẫn nước đi qua giàn mưa tiếp xúc trong không khí, thành phần kết tủa dần dần lắng dưới đáy nước.

Thêm vào đó, hệ thống lắng lọc sẽ làm nhiệm vụ loại bỏ kim loại kết tủa lắng ở dưới đáy. Chính vì vậy, dầu nhớt sẽ bị loại bỏ hoàn toàn giúp nước không còn xuất hiện hiện tượng nhớt.

Phương pháp dùng hệ thống lắng lọc áp dụng cho nước bị nhiễm dầu mỡ, nhiễm kim loại nặng ở mức nhẹ. Theo đó, khi sử dụng phươn pháp này mới mang lại hiệu quả như mong muốn.

Sử dụng thiết bị tách chuyên dụng: Đây là phương pháp được đánh giá là hiệu quả và có khả năng loại bỏ dầu nhớt ra khỏi nước đạt tỉ lệ cao nhất gần như tuyệt đối. 

Bể tách dầu API (American Petroleum Institute): Loại thiết bị lọc tách đơn giản nhấtBể tách dầu CPI (Corrugated Plate Interceptor): Cấu tạo phức tạp hơn API một chút nhưng về cơ cấu hoạt động vẫn giống. Bể tách dầu phân li: Đây là dòng thiết bị cao cấp sử dụng cơ cấu lọc tách bằng cơ chế phân li dầu ra khỏi nước nhưng mức đầu tư lớn kèm thiêu công suất lọc tách nhỏ nên ít khi thấy trên thị trường.

Nổ tàu chở dầu ở Ninh Bình: Bảo hiểm thế nào?

Hiện vụ tàu chở dầu bất ngờ phát nổ khiến 2 người bị thương đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi nếu tàu, nạn nhân đã mua bảo hiểm thì được đền bù thế nào?

Thông tin vụ cháy, nổ tàu chở dầu trên sông Bôi ngày 3/1, UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có báo cáo xác nhận 2 người bị thương và nguyên nhân vụ nổ.
Cụ thể, theo báo cáo, sáng cùng ngày, công nhân kỹ thuật của Công ty TNHH công nghiệp Hạ Long - CFG tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng tàu chở hàng (số hiệu NB-8369, trọng tải khoảng 500 tấn, đang trong giai đoạn sửa chữa). Khi phát hiện tay van hầm quay bị hỏng, các công nhân tiến hành sửa chữa bằng cách hàn điện, bảo dưỡng tay van. Thời điểm sửa chữa trên tàu không chứa hàng, trong khoang không chứa dầu. Trong lúc hàn điện, bảo dưỡng van tay, bất ngờ xảy ra sự cố nổ gây cháy khiến phần boong, mạn tàu bị phá hủy văng ra xung quanh, còn phần đáy và cabin tàu bị chìm. Vụ nổ khiến ông Đ.T.A. và N.V.H. bị thương, bỏng nhẹ.
