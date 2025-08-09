Nguyên nhân vụ cháy tàu chở dầu thô trên biển Côn Đảo

Theo thuyền trưởng tàu GT Unity, con tàu chở dầu thô bị cháy gần vùng biển Côn Đảo, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện.

Vào lúc 3h sáng 9/8, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 đã đưa 20 thuyền viên của tàu chở dầu thô GT Unity (bị cháy) cập cảng TT phường Phước Thắng, TP HCM.

Theo đó, trong số 20 thuyền viên của tàu chở dầu thô GT Unity (bị cháy) có 1 thuyền viên bị bỏng do làm việc trong khoang máy chập điện phát cháy được lực lượng y tế đưa vào bệnh viện để điều trị, số còn lại (19 thuyền viên) được chăm sóc y tế ban đầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho họ.

Ngay sau khi cập cảng, các lực lượng chức năng gồm: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đã bàn giao các thuyền viên cho bộ đội biên phòng và chủ tàu.

Công tác sơ cứu và di chuyển thuyền viên bị thương nặng trên tàu GT Unity.

Đến thời điểm hiện tại, Sở chỉ huy tiền phương vẫn tiếp tục đặt tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III để theo dõi diễn biến vụ việc. Các cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo để các phương tiện lưu thông trên tuyến hàng hải xung quanh khu vực tàu GT Unity gặp sự cố biết và điều chỉnh hướng đi phù hợp, tránh xảy ra va chạm.

Vụ cháy trên tàu GT Unity cơ bản được khống chế, con tàu hiện vẫn đang trên biển. Tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 vẫn tiếp tục trực tại hiện trường để giám sát. Khi các phương tiện cứu hộ và lai dắt do chủ tàu thuê đến, tàu KN 210 sẽ bàn giao lại tàu GT Unity để lai dắt vào bờ.

Lực lượng cứu nạn hàng hải di chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu chuyên dụng.

Theo thuyền trưởng tàu GT Unity, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện. Một thợ điện khi vào kho làm việc đã phát hiện hiện tượng cháy nổ, bị chấn thương và được sơ cứu. Các thuyền viên còn lại hỗ trợ thuyền phó triển khai công tác chữa cháy tại buồng điện, nhưng đám cháy ngày càng lớn và khói đen dày đặc khiến họ không thể tiếp cận.

Khi phát hiện khu vực dưới buồng máy cũng có nhiều khói, thuyền trưởng quyết định cho xả hệ thống khí CO2 cố định vào buồng máy và ra lệnh toàn bộ thuyền viên rời tàu.

Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Trong thời gian ngắn, 20 thuyền viên đã được tiếp cận và đưa về bờ an toàn.

Đến 3 giờ sáng nay 9/8 tàu cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ thuyền viên về bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 12h ngày 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat về việc tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) bị cháy do chập điện ở buồng máy. Vị trí xảy sự cố cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý.

Trung tâm này đã liên lạc với tàu Androusa đề nghị quay lại hỗ trợ. Tàu Androusa đã tiếp cận hiện trường, cứu 20 thuyền viên tàu GT Unity lúc 15h20 cùng ngày.

Nhận được thông tin khẩn cấp, tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 đang tuần tra trên vùng biển phía Nam đã đến hiện trường, phun vòi rồng dập lửa và khống chế đám cháy bước đầu.

Lúc 19h55 cùng ngày, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 tiếp cận tàu Androusa, tiếp nhận 20 thuyền viên, tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa về cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III tại phường Phước Thắng, TP HCM.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, xử lý. Tàu KN 210 vẫn làm nhiệm vụ ứng trực tại hiện trường, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh để đảm bảo an toàn hàng hải.