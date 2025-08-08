Tàu chở dầu hơn 7.600 tấn bị cháy trên vùng biển gần Côn Đảo

Tàu GT Unity quốc tịch Việt Nam trọng tải hơn 7.600 tấn đang chở 3.872 tấn dầu thô FO từ Malaysia về Dung Quất đến vùng biển gần Côn Đảo bất ngờ cháy kho điện.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam), vào khoảng 11h52 ngày 8/8, đơn vị này nhận thông tin từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat về việc tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) bị cháy kho điện tại vị trí cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý. Thời tiết tại thời điểm này có gió Tây Nam cấp 3.

Ông Lê Đỗ Mười - Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trực tiếp chỉ đạo hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Ngay lập tức Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) liên lạc trực tiếp với tàu Androusa yêu cầu tàu quay lại hiện trường để hỗ trợ tàu bị nạn. Tàu Androusa đã quay lại hiện trường, liên lạc với thủy thủ đoàn GT UNITY qua VHF. Theo khai thác thông tin, tàu GT Unity quốc tịch Việt Nam chở 3.872 tấn dầu thô FO hành trình từ Malaysia về Dung Quất; 16/20 thuyền viên trên tàu đã rời tàu.

Tài gặp nạn bốc cháy trên biển

Tại Sở chỉ huy Trung tâm, ông Lê Đỗ Mười - Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trực tiếp chỉ đạo hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, yêu cầu phát thông báo hàng hải, huy động khẩn cấp các phương tiện tìm kiếm cứu nạn, thông báo các lực lượng Hải Quân, Cảnh sát biển và các lực lượng liên quan tổ chức phối hợp tìm kiếm cứu nạn; liên lạc với tàu Androusa yêu cầu quay lại hỗ trợ tàu bị nạn.

Lực lượng chức năng đang sơ tán các thủy thủ

Đến 13h15 phút, tàu SAR 413 được điều động từ Vũng Tàu ra hiện trường cứu nạn tàu GT Unity đồng thời báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu, Trung tâm đã đề nghị chủ tàu sẵn sàng thuê phương tiện hỗ trợ, chữa cháy tàu GT Unity và đề nghị các tàu đang thường trực tại giàn khoan gần vị trí bị nạn tham gia cứu nạn.

Các thủy thủ được cứu nạn khỏi tàu

Đồng thời khẩn trương điều động tàu SAR 413 đến hiện trường đưa các thuyền viên bị nạn về bờ, đặc biệt trong đó có 1 thuyền viên bị thương trong tình trạng nguy kịch. Tàu Androusa đã tiếp cận tàu bị nạn và đã cứu được toàn bộ 20 thuyền viên của tàu GT Unity bị cháy.

Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười đã quyết định trao tặng giấy khen để kịp thời ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm và đầy tinh thần trách nhiệm của thuyền trưởng và tập thể thuyền viên tàu Androusa trong vụ việc này.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tiếp theo của vụ việc.