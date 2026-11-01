Ổi xá lị ruột đỏ tăng sức hút trên thị trường bán lẻ và cây giống

Nhờ mức giá bình dân cùng màu sắc và hương vị đặc trưng, ổi xá lị ruột đỏ đang ghi nhận sức tiêu thụ tốt ở cả phân khúc quả tươi lẫn cây giống đô thị.

Ổi xá lị ruột đỏ là giống cây trồng truyền thống từng gắn liền với các vườn ăn quả gia đình đang ghi nhận sự xuất hiện phổ biến trở lại trên thị trường tiêu dùng nội địa. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người mua nhờ sự khác biệt rõ rệt về màu sắc, hương vị cũng như tính đa dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Trên thị trường bán lẻ, mặt hàng này hiện được ghi nhận giao dịch rộng rãi tại các chợ truyền thống, chuỗi cửa hàng trái cây và trên các nền tảng thương mại điện tử với mức giá dao động khoảng 40.000 đồng/kg. Đây được đánh giá là mức giá vừa túi tiền, giúp giống ổi này dễ dàng tiếp cận đa số người tiêu dùng đô thị và tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp so với các dòng ổi ruột trắng phổ thông trên kệ hàng.

(Ảnh: Thaibi Farm)

Về đặc tính thương mại, điểm dễ nhận biết nhất của sản phẩm nằm ở phần thịt quả sở hữu màu hồng đỏ nổi bật. Quả thường có phom dáng tròn hoặc hơi thuôn dài, lớp vỏ chuyển dần từ màu xanh lục sang xanh vàng khi đạt độ chín thu hoạch.

Bên cạnh yếu tố thị giác, chất lượng thịt quả cũng là tiêu chí quan trọng quyết định sức mua. Khi thu hoạch đúng độ già,quả giữ được độ giòn chắc sần sật, vị ngọt đậm cùng mùi thơm đặc trưng. Sản phẩm thích hợp để sử dụng trực tiếp làm món tráng miệng, cắt miếng ăn vặt hoặc kết hợp cùng các loại gia vị chấm như muối ớt, muối tôm.

Khi chọn mua, các tiểu thương khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên những quả cầm nặng, chắc tay, bề mặt vỏ nguyên vẹn, không xuất hiện các vết dập nát hay dấu hiệu hư hỏng kỹ thuật.

Bên cạnh thị trường quả tươi, nhu cầu giao dịch cây giống ổi xá lị ruột đỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét. Nhiều nhà vườn hiện mở rộng quy mô cung ứng dòng cây này nhằm đáp ứng nhu cầu tự trồng cây ăn quả tại nhà của nhóm khách hàng sinh sống tại các khu vực đô thị, nơi diện tích canh tác bị hạn chế.

Cây giống có tính linh hoạt cao khi có thể trồng trực tiếp dưới đất vườn hoặc trồng trong chậu đặt tại ban công, sân thượng và hiên nhà. Để cây phát triển ổn định trong điều kiện chậu trồng, các nhà vườn lưu ý người dân cần ưu tiên chọn chậu có kích thước phù hợp và thoát nước tốt, sử dụng nguồn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng nhằm tránh hiện tượng ngập úng bộ rễ.

Đồng thời, cây cần được đặt tại các vị trí tiếp nhận nhiều ánh sáng tự nhiên, duy trì chế độ tưới nước đều đặn và bổ sung phân bón theo từng giai đoạn sinh trưởng. Việc chủ động cắt tỉa cành định kỳ cũng giúp tán cây luôn thông thoáng,dễ chăm sóc và hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh sâu bệnh.

Với đặc tính sinh trưởng khỏe và khả năng ra hoa đậu quả rải rác nhiều đợt trong năm, đặc biệt ở các dòng cây chiết hoặc cây ghép, ổi xá lị ruột đỏ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường khi giải quyết đồng thời cả nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi lẫn xu hướng phủ xanh không gian sống của người tiêu dùng hiện đại.