Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Ổi xá lị ruột đỏ tăng sức hút trên thị trường bán lẻ và cây giống

Nhờ mức giá bình dân cùng màu sắc và hương vị đặc trưng, ổi xá lị ruột đỏ đang ghi nhận sức tiêu thụ tốt ở cả phân khúc quả tươi lẫn cây giống đô thị.

Bảo Châu

Ổi xá lị ruột đỏ là giống cây trồng truyền thống từng gắn liền với các vườn ăn quả gia đình đang ghi nhận sự xuất hiện phổ biến trở lại trên thị trường tiêu dùng nội địa. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người mua nhờ sự khác biệt rõ rệt về màu sắc, hương vị cũng như tính đa dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Trên thị trường bán lẻ, mặt hàng này hiện được ghi nhận giao dịch rộng rãi tại các chợ truyền thống, chuỗi cửa hàng trái cây và trên các nền tảng thương mại điện tử với mức giá dao động khoảng 40.000 đồng/kg. Đây được đánh giá là mức giá vừa túi tiền, giúp giống ổi này dễ dàng tiếp cận đa số người tiêu dùng đô thị và tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp so với các dòng ổi ruột trắng phổ thông trên kệ hàng.

qua-oi-nongnghiep-163035-294.jpg
(Ảnh: Thaibi Farm)

Về đặc tính thương mại, điểm dễ nhận biết nhất của sản phẩm nằm ở phần thịt quả sở hữu màu hồng đỏ nổi bật. Quả thường có phom dáng tròn hoặc hơi thuôn dài, lớp vỏ chuyển dần từ màu xanh lục sang xanh vàng khi đạt độ chín thu hoạch.

Bên cạnh yếu tố thị giác, chất lượng thịt quả cũng là tiêu chí quan trọng quyết định sức mua. Khi thu hoạch đúng độ già,quả giữ được độ giòn chắc sần sật, vị ngọt đậm cùng mùi thơm đặc trưng. Sản phẩm thích hợp để sử dụng trực tiếp làm món tráng miệng, cắt miếng ăn vặt hoặc kết hợp cùng các loại gia vị chấm như muối ớt, muối tôm.

Khi chọn mua, các tiểu thương khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên những quả cầm nặng, chắc tay, bề mặt vỏ nguyên vẹn, không xuất hiện các vết dập nát hay dấu hiệu hư hỏng kỹ thuật.

Bên cạnh thị trường quả tươi, nhu cầu giao dịch cây giống ổi xá lị ruột đỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét. Nhiều nhà vườn hiện mở rộng quy mô cung ứng dòng cây này nhằm đáp ứng nhu cầu tự trồng cây ăn quả tại nhà của nhóm khách hàng sinh sống tại các khu vực đô thị, nơi diện tích canh tác bị hạn chế.

Cây giống có tính linh hoạt cao khi có thể trồng trực tiếp dưới đất vườn hoặc trồng trong chậu đặt tại ban công, sân thượng và hiên nhà. Để cây phát triển ổn định trong điều kiện chậu trồng, các nhà vườn lưu ý người dân cần ưu tiên chọn chậu có kích thước phù hợp và thoát nước tốt, sử dụng nguồn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng nhằm tránh hiện tượng ngập úng bộ rễ.

Đồng thời, cây cần được đặt tại các vị trí tiếp nhận nhiều ánh sáng tự nhiên, duy trì chế độ tưới nước đều đặn và bổ sung phân bón theo từng giai đoạn sinh trưởng. Việc chủ động cắt tỉa cành định kỳ cũng giúp tán cây luôn thông thoáng,dễ chăm sóc và hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh sâu bệnh.

Với đặc tính sinh trưởng khỏe và khả năng ra hoa đậu quả rải rác nhiều đợt trong năm, đặc biệt ở các dòng cây chiết hoặc cây ghép, ổi xá lị ruột đỏ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường khi giải quyết đồng thời cả nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi lẫn xu hướng phủ xanh không gian sống của người tiêu dùng hiện đại.

Mời quý vị xem video: Nhập nhèm nguồn gốc "trái cây ngoại" - Sống an toàn - Nguồn: Youtube Ấn tượng VTV.
#ổi xá lị #ổi ruột đỏ #giá trái cây #cây ổi giống #trồng cây ban công #chợ trái cây

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Cá rô phi bình dân trên chợ Việt đắt hàng tại thị trường quốc tế

Từ món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày, cá rô phi Việt Nam đang tăng mạnh xuất khẩu, bước chân vào phân khúc cao cấp tại Nhật Bản.

Tại các chợ dân sinh và hệ thống siêu thị trong nước, cá rô phi từ lâu đã là thực phẩm quen thuộc, dễ mua với mức giá bình dân trong mâm cơm gia đình Việt. Tuy nhiên trên thị trường quốc tế, mặt hàng thủy sản này lại đang ghi nhận sức hút tiêu dùng tăng mạnh, mang về kim ngạch xuất khẩu ấn tượng.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá rô phi trong tháng 9/2026 đạt 13 triệu USD, ghi nhận mức tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này mang về 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Mận Tả Van Lào Cai khẳng định sức hút ở phân khúc đặc sản

Nhờ sắc đỏ tím bắt mắt cùng hương vị chua ngọt đặc trưng, mận Tả Van vùng cao nhanh chóng trở thành mặt hàng đặc sản đắt khách trên thị trường tiêu dùng.

Trong thị trường trái cây nội địa, mận Tả Van (Lào Cai) luôn là cái tên thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng đô thị. Mặc dù không phổ biến hay có sản lượng dồi dào như mận hậu hay mận tam hoa, dòng mận máu vùng cao này vẫn tạo nên dấu ấn riêng nhờ sắc vỏ đỏ tím phủ phấn trắng, phần ruột đỏ rực cùng hương vị chua ngọt đậm đà khó nhầm lẫn.

man-ta-van.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Đặc sản ổi bo Hưng Yên đắt hàng trên thị trường tiêu dùng

Nguồn cung hạn chế cùng hương vị giòn thơm độc đáo khiến ổi bo Hưng Yên trở thành thức quả đặc sản được nhiều người tiêu dùng săn đón.

Từng là thức quả bình dân quen thuộc, ổi bo Hưng Yên (khu vực Thái Bình cũ) nay trở thành mặt hàng được người tiêu dùng ráo riết săn đón nhờ phần cùi dày, ít hạt, thịt giòn chắc và hương thơm ngậy đặc trưng. Dù được chào bán với mức giá từ 30.000-45.000 đồng/kg, việc tìm mua đúng loại ổi bo chính gốc lại không hề dễ dàng đối với các bà nội trợ.

dac-san-thai-binh-13-1-9-1792991758-448-width780height520.jpg
Ổi bo Hưng Yên trở thành mặt hàng được người tiêu dùng ráo riết săn đón. (Ảnh: Sưu tầm)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới