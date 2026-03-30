Người trẻ bỏ xe máy, chọn tàu điện đi làm mỗi ngày

Tắc đường, ô nhiễm, áp lực giờ cao điểm… trước những vấn đề quen thuộc đó, nhiều người trẻ đang tìm lời giải bằng cách chuyển sang tàu điện.

7h sáng, dòng xe trên trục đường Nguyễn Trãi bắt đầu đông đặc. Từng hàng xe máy nối dài, nhích từng mét giữa tiếng còi và khói bụi. Nhưng ở phía trên, đoàn tàu của Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông vẫn đều đặn lướt qua.

Ở một toa tàu gần cửa, Minh Anh (26 tuổi, nhân viên truyền thông) đã quen với nhịp di chuyển này suốt gần một năm qua.

“Không còn bắt đầu ngày mới bằng sự mệt mỏi”

Trước đây, Minh Anh đi làm bằng xe máy từ Hà Đông đến Thái Hà (Đống Đa). Quãng đường chưa đến 10km nhưng thường mất 45–60 phút vào giờ cao điểm.

“Có hôm tắc đường, mình đến công ty trong trạng thái rất mệt. Chưa làm gì đã thấy mất năng lượng”, cô kể.

Từ khi chuyển sang đi tàu điện, lịch trình mỗi sáng của Minh Anh thay đổi hoàn toàn. Cô dậy sớm hơn 10 phút, đi bộ ra ga và lên tàu.

“Đi tàu nhanh hơn mình nghĩ, lại đúng giờ. Quan trọng là mình có khoảng 20-30 phút để nghỉ ngơi, đọc tin tức. Cảm giác bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn hẳn”, Minh Anh nói.

Chi phí đi lại của cô cũng giảm đáng kể. Nếu trước đây mỗi tháng tốn khoảng 500.000 - 600.000 đồng tiền xăng và gửi xe, thì nay con số này giảm xuống còn khoảng một nửa.

Không còn là câu chuyện cá nhân

Tại các nhà ga dọc tuyến Tuyến metro Cát Linh – Hà Đông, lượng hành khách giờ cao điểm ngày càng đông, trong đó phần lớn là người trẻ và dân văn phòng.

Theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), tuyến này hiện phục vụ trung bình hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày, với xu hướng tăng dần qua các năm vận hành.

Khoảng 2 tuần trở lại đây, lượng hành khách đi tàu điện đô thị tăng mạnh, trung bình mỗi ngày có hơn 70.000 lượt hành khách, tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước tháng 3/2026.

Theo quan sát, tỷ lệ người đi làm sử dụng tàu điện đang dần chiếm phần lớn, thay vì chỉ là sinh viên hay người đi thử trải nghiệm như giai đoạn đầu.

Anh Tuấn (28 tuổi, nhân viên IT) là một trong số đó. Sau nhiều năm đi xe máy, anh quyết định chuyển sang tàu điện từ đầu năm ngoái.

“Ban đầu mình thử cho biết, nhưng sau thấy tiện nên dùng luôn. Tính ra mỗi tháng tiết kiệm được vài trăm nghìn, chưa kể đỡ hao xe, đỡ stress vì tắc đường”, anh nói.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, việc cắt giảm những khoản chi “âm thầm” như xăng xe trở thành ưu tiên của nhiều người trẻ. Với mức tiêu hao trung bình, chi phí đi lại bằng xe máy có thể chiếm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, đặc biệt tại các trục đường hướng tâm khiến thời gian di chuyển kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Một xu hướng đang hình thành

Nhiều người cho rằng việc di chuyển bằng tàu điện còn một số "rào cản", như việc di chuyển “đoạn đầu – đoạn cuối” (từ nhà đến ga và từ ga đến nơi làm việc) vẫn còn bất tiện nếu không có phương tiện hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, phạm vi của tuyến tàu điện hiện tại vẫn còn hạn chế, chưa phủ rộng đến nhiều khu vực đông dân cư.

Tuy nhiên, dù chưa thể thay thế hoàn toàn xe máy, nhưng sự gia tăng nhanh chóng lượng hành khách trong thời gian gần đây cho thấy tàu điện đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị.

Với nhiều người trẻ, lựa chọn này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn là cách để giảm bớt áp lực di chuyển, cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày.

“Có thể mình vẫn cần xe máy cho những lúc cần linh hoạt, nhưng đi làm hàng ngày thì tàu điện là lựa chọn hợp lý nhất hiện tại”, Minh Anh nói.

Giữa dòng xe cộ vẫn ken đặc mỗi sáng, những chuyến tàu điện lướt qua đều đặn không chỉ chở theo hành khách, mà còn phản ánh một sự chuyển dịch âm thầm trong thói quen đi lại của người trẻ thành phố.