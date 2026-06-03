Đập ngăn mặn 80 tỉ đồng ở Gia Lai bàn giao chưa được 1 năm đã lún
Sau gần 1 năm đưa vào khai thác, đập ngăn mặn An Mỹ (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) có tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng đã xuất hiện tình trạng lún, nứt.
Hà Ngọc Chính
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 2/6 tại đập ngăn mặn An Mỹ bị sụt lún. Sự việc đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh Gia Lai kết quả kiểm tra hiện tượng lún đập ngăn mặn An Mỹ, tại xã An Lương.
Qua kiểm tra hiện trạng công trình, cơ quan chức năng xác định tại khối 1 (gồm khoang số 1 và số 2) và khối 2 (khoang số 3) độ lún thực tế gần 2cm, nằm trong ngưỡng cho phép tối đa gần 5cm.
Được biết, đập ngăn mặn An Mỹ được đầu tư 80 tỉ đồng từ vốn ngân sách, do UBND huyện Phù Mỹ (cũ) làm chủ đầu tư. Đập ngăn mặn này là công trình cấp III, xây dựng trên sông La Tinh, thuộc xã An Lương.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá nguyên nhân lún là đập xây dựng trên nền đất yếu, địa chất phức tạp. Khối 3 bị lún sâu vượt giới hạn cho phép do sức chịu tải địa chất nền thay đổi cục bộ, không như đánh giá khi khảo sát thiết kế, làm sai lệch kết quả tính toán lún.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, trong trường hợp cần thiết công trình có dấu hiệu hư hỏng, chuyển biến bất thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét thuê tư vấn kiểm định độc lập để đánh giá lại chất lượng công trình xây dựng và làm rõ trách nhiệm của các bên theo quy định.