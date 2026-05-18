Cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối ở hồ Linh Đàm

Những ngày qua, tại khu vực bờ hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết trắng, nổi hàng loạt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Theo người dân, cá chết trôi dạt vào khu vực bờ hồ Linh Đàm chủ yếu là cá mè và rô phi. Phần lớn cá chết đều khá to, có con nặng tới 3-4kg và đang trong giai đoạn phân hủy.

Các chết trắng, trôi dạt vào ven bờ hồ Linh Đàm.

Ghi nhận của PV tối 17/5, cho thấy cá chết tại khu vực này khá nhiều và có mùi hôi thối, khiến người dân lo ngại ô nhiễm nghiêm trọng.

Hồ Linh Đàm có diện tích mặt nước 74 ha, bao quanh khu vực bán đảo Linh Đàm. Đây là một hồ móng ngựa, vốn là một khúc uốn của sông Tô Lịch trước kia. Năm 2010 hồ Linh Đàm được nạo vét, xây dựng bờ kè để trở thành hồ điều hòa.

Hồ Linh Đàm không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí mà còn là điểm nhấn cảnh quan sinh thái nổi bật tại khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, trước tình trạng cá chết hàng loạt, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng không gian hồ Linh Đàm trong lành.

