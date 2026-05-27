Hà Nội: Bãi vật liệu xây dựng nhếch nhác ở Thanh Xuân

Khu vực ngõ 21 Lê Văn Lương, ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội) tồn tại bãi tập kết VLXD gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

Bảo Ngân

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực ngõ 21 Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang tồn tại bãi tập kết vật liệu xây dựng, hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và an toàn giao thông.
Tại bãi vật liệu xây dựng bị phản ánh, xuất hiện nhiều đống gạch được xếp chồng lên nhau cao bằng tầng một của một căn nhà. Cùng với đó là những thanh sắt vứt ngổn ngang ra sát lòng đường.
Lòng đường khu vực này thường xuyên bị lấn chiếm để làm nơi tập kết vật liệu.
Nhìn từ xa, những đống gạch được chất đống cao ngút xung quanh cửa hàng vật liệu xây dựng tên Long Lan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.
Tại khu vực đầu ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy (phường Thanh Xuân) có bãi tập kết vật liệu xây dựng tên Tuấn Hạnh cũng bị người dân phản ánh hoạt động chở gạch, cát, xi măng ra vào gây ồn ào, ô nhiễm môi trường, cản trở lối đi và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất.
Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm sát khu dân cư, lấn chiếm cả lòng đường để làm nơi tập kết.
Vật liệu xây dựng lấn chiếm cả lòng đường khiến người dân chịu cảnh ô nhiễm bụi bẩn, nguy cơ mất an toàn giao thông. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một cán bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thanh Xuân (Hà Nội) - cho biết, UBND phường đã chuyển thông tin phản ánh sang Công an phường nhằm phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý.
Trước đó, UBND TP Hà Nội có nhiều chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố. UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành và UBND cấp xã tiến hành rà soát các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai các loại, có biện pháp giải quyết triệt để, duy trì hiệu quả công tác quản lý lâu dài; Tăng cường phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; có biện pháp, giải pháp giải quyết các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng tự phát, hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hoạt động…
﻿Trước thực trạng diễn ra, đề nghị UBND phường Thanh Xuân, Công an phường Thanh Xuân sớm có biện pháp xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân khu vực.

