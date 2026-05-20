Hà Nội: Bãi đổ thải, tập kết trái phép ở Phú Diễn

Có dấu hiệu vi phạm môi trường, quản lý chất thải rắn xây dựng và đất đai, trật tự xây dựng

Theo nguồn tin của phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, vừa qua, Công an phường Phú Diễn có văn bản gửi UBND phường Phú Diễn (Hà Nội), về việc kiểm tra, xác minh xử lý đơn khiếu nại tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi đất trống số 9 Trần Vỹ (phường Phú Diễn).

Nội dung văn bản, Công an phường Phú Diễn nêu thông tin công dân phản ánh tại khu vực bãi đất trống thuộc khu kinh doanh vật liệu xây dựng Cường Hào, gần Học viện Tư Pháp (số 9 Trần Vỹ, phường Phú Diễn), trong thời gian gần đây, đặc biệt từ sau Tết Nguyên đán năm 2026 đến nay, thường xuyên xuất hiện các phương tiện xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải ra khu vực để thực hiện hành vi đổ thải, tập kết trái phép.

Hoạt động này diễn ra ảnh chủ yếu vào ban đêm, gây phát sinh bụi, đất, cát và các loại chất thải rắn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cuộc sống của các hộ dân xung quanh cũng như sinh viên khu vực lân cận.

Khu đất biến thành nơi tập kết rác thải trái phép.

Các rác thải được đưa về tập kết tại khu đất.

Bên cạnh đó, tại khu vực này còn có một số cá nhân dựng lều lán tạm để sinh sống, thu gom, phân loại phế liệu, không rõ nhân thân, lai lịch, và phân loại rác ngày đêm.

Theo Công an phường Phú Diễn, qua kiểm tra, xác minh ban đầu, lực lượng Công an phường nhận thấy nội dung phản ánh của công dân là có cơ sở. Tại khu vực nêu trên có dấu hiệu xảy ra hoạt động tập kết vật liệu, chất thải và có phương tiện ra vào, đặc biệt vào ban đêm; đồng thời có hiện tượng người lao động sinh sống tạm bợ trong khu đất.

Công an phường Phú Diễn đánh giá, nhận định: “Đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn xây dựng; quản lý đất đai, trật tự xây dựng”.

“Tình trạng nêu trên nếu không được kiểm tra, xử lý kịp thời sẽ tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trên địa phường. Việc sử dụng khu đất có dấu hiệu chưa đúng mục đích, công tác quản lý còn sơ hở, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định” - Công an phường Phú Diễn nhận định.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm

Để kịp thời kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm nội dung phản ánh, khiếu nại nêu trên, Công an phường Phú Diễn đề xuất UBND phường Phú Diễn xem xét, chỉ đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị chủ trì, phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng khu đất, xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự xây dựng; tham mưu xử lý theo quy định và đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả.

Chỉ đạo tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác giám sát tại cơ sở, kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm; vận động nhân dân không để xảy ra tình trạng tái diễn vi phạm. Chỉ đạo rà soát, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất; yêu cầu ký cam kết không để xảy ra vi phạm; trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hành vi tập kết rác thải, đổ chất thải rắn xây dựng tại khu đất có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn xây dựng; quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Ngoài ra, Công an phường Phú Diễn cũng kiến nghị UBND phường chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra đột xuất, tập trung vào các thời điểm có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.

Liên quan đến sự việc, ngày 19/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phú Diễn bước đầu cho biết, tại khu đất nêu trên có công ty V.Y. kết hợp với một đơn vị khác tập kết rác thải và đổ trạc thải xây dựng.

*Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

