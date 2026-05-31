Bắt giữ phương tiện vận chuyển 40m3 cát lậu ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển 40m3 cát lậu đi tiêu thụ, Phạm Hồng Hiền đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 31/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 01 tàu vỏ thép vận chuyển 40m3 cát lậu trên sông Ngàn Phố.

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 28/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Ngàn Phố, đoạn qua địa phận xã Tứ Mỹ, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tàu vỏ thép số hiệu HT-1060 có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển cát lậu theo hướng từ xã Tứ Mỹ về xã Hương Sơn.

Phương tiện chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Phạm Hồng Hiền (SN 1979, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 40m³ cát đang vận chuyển trên tàu.

Làm việc với cơ quan Công an, Phạm Hồng Hiền khai nhận đã mua số cát nói trên từ một người đàn ông lạ mặt tại địa phận tỉnh Nghệ An với giá rẻ không có giấy tờ hợp pháp, sau đó tìm cách vận chuyển về Hà Tĩnh tiêu thụ kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.